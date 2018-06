Rafael Amargo: “Cuando me junto con Juan Estelrich, siempre hacemos cosas grandes”

El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, a punto de presentar su nuevo espectáculo ‘Dioniosio‘ en el Festival de los Teatro Romanos de Andalucía en Málaga, hará parada antes en Granada para acompañarnos en el evento del 15 aniversario de este medio el próximo martes.

De esta forma, Amargo completa la lista de nuestros invitados especiales, en la que se encuentran el poeta, crítico literario y profesor Luis García Montero; el emprendedor y director del Grupo Secuoya, Raúl Berdonés; la diseñadora Pilar Dalbat; la investigadora Elena Gutiérrez Rey y la árbitra de rugby internacional Alhambra Nievas.

Amargo, que ha recibido este año la Medalla de Andalucía y la Medalla de Oro de las Bellas Artes estrenará la obra Dionisio en el Teatro Romano de Málaga el próximo 1 de agosto, tras lo que también llevará su espectáculo al Teatro Romano de Itálica (Sevilla) del 7 al 10 de agosto y al Teatro de Baelo Claudia (Cádiz), del 15 al 18.

¿Se ha quitado ya la emoción de encima tras recibir la Medalla de Andalucía 2018?

En absoluto. No me la he quitado aún. La emoción no se debe perder porque es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, que te reconozcan y que seas profeta en tu tierra es el sueño de todo joven artista.

Hace menos de un mes te subiste a la cima de La Concha para visibilizar una enfermedad rara, la de la Piel de Mariposa. ¿Cómo fue la experiencia?

Sí, conseguimos el reto. Me subí hasta La Concha, un ascenso bastante duro. Lo volvería a repetir por esta causa. Cuando conoces a las familias, a los niños, y además eres padre, te sensibilizas de una forma especial. Es una enfermedad rara muy triste porque no puedes abrazar y besar a la persona que quieres, y no sé si hay cosa más fea que no poder abrazar a una persona que quieres.

Llegados a este punto, ¿hay algo que no pueda contar o transmitir el flamenco?

El flamenco es un arte inmaterial que no tiene porqué contar nada. El flamenco es un arte que de por si viene avalado con su fuerza, con su verdad y con su entrega, y yo creo que no es una cuestión de contar sino de rendición a ello.

¿Qué emoción crees que transmites mejor sobre los escenarios?

La emoción que más transmito es la verdad. Soy una persona que cuando estoy bien, bailo bien, y cuando estoy mal, bailo mal. Soy muy consecuente con el estado de ánimo que tengo en cada momento y no me miento.

El 1 de agosto estarás en Málaga para estrenar tu nueva obra en el Teatro Romano. ¿Qué van a ver los espectadores con ‘Dionisio’?

Málaga para mi es maravillosa. Es una ciudad que me encanta y tiene un público estupendo. Estoy nervioso porque es el estreno mundial de una obra grande, de las que yo solía hacer cuando eran épocas buenas, como ‘Enramblao’, ‘Poeta en Nueva York’, ‘Amor brujo’… Volver con ‘Dionisio’ impone mucho respeto, pero tengo la conciencia de que el trabajo que estoy haciendo es muy serio porque tengo detrás un equipo muy bueno porque tanto Ramón como Francisco Ortuño Millán son grandes exponentes y una de las cosas más bonitas que tiene este espectáculo es volver a trabajar juntos tras diez años separados, con el que fuera y es mi director fetiche Juan Estelrich. Cuando Juan y yo nos juntamos, siempre hacemos cosas grandes.

Hemos llegado al ecuador de 2018, ¿con qué momento te quedas de estos meses?

No he parado. Empecé el año en Japón, bailando en el mismo sitio donde cumplía mis ‘bodas de plata’ en el baile. En febrero recogí la Medalla de Oro de las Bellas Artes y días después, el 28 de febrero, la Medalla de Andalucía, y ha caído algún que otro premio más. Estoy muy agradecido. Es una recompensa a mi esfuerzo de tantos años. Lo que más me gusta de toda la trayectoria ha sido la cantidad de personas que he tenido trabajando a mi cargo, más de 1.200 personas que, para un joven emprendedor, además artista y productor, porque me ha tocado a veces ser más productor que artista, creo que es importante.

Eres claro defensor de Andalucía y Granada. Además de ser tu tierra, tu casa, ¿qué te ha dado esta ciudad?

Granada tiene un embrujo maravilloso. Soy andaluz por los cuatro costados y siempre he llevado por título el ‘bailaor granadino’, de hecho así lo reflejan las publicaciones en New York Times, en el diario Clarín, en la La Nación… De Granada me quedo con el picante de su gente. Es un público muy difícil, pero es la gracia que tiene, si no, no sería Granada.

El próximo 26 de junio vamos a tener el placer de que nos acompañes en nuestro aniversario. ¿Algún deseo para nosotros?

Os deseo que, como poco, dentro de otros 15 años nos volvamos a ver. La prensa, y sobre todo lo digital, nos mantienen actualizados estemos donde estemos.