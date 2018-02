Los equipos granadinos rechazan el amaño de partidos

Comienzan a aparecer las primeras consecuencias y reacciones a la desarticulación de la trama de amaño de partidos de fútbol para realizar apuestas ilegales. Mientras la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional continúa investigando más de medio centenar de partidos, los clubes de fútbol granadinos cuyo nombre ha sido vinculado a la trama sostienen su rechazo a este tipo de actividades delictivas y esperan que todo se aclare por el bien de sus entidades y sus jugadores, a la par que los organismos nacionales empiezan a tomar parte en la erradicación de estas acciones ilegales.

Atendiendo a la información revelada por El Confidencial, serían cuatro los conjuntos de la provincia que han disputado partidos investigados por un supuesto amaño. Estos son el Atarfe Industrial, cuyo nombre aparece en cuatro partidos de la relación ofrecida en la misma fuente; el Loja CD, del que se nombran dos partidos; el Maracena y el Guadix, ambos con una mención encuentros frente a los dos primeros equipos.

Es precisamente el Atarfe Industrial el único de los clubes supuestamente involucrados que ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales. En él, el club verdiblanco califica como “escabrosa” la situación en la que se ha visto envuelto y expresa su “repulsa y condena hacia estas acciones delictivas que adulteran y manipulan el buen hacer de directivos, técnicos y jugadores que aman el fútbol como deporte”. El comunicado, además, recoge la defensa de la entidad a la “presunción de inocencia de todos y cada uno de los componentes del club” y pretende “transmitir tranquilidad” a los socios, patrocinadores y componentes del Atarfe.

El presidente del conjunto atarfeño, Andrés Prieto, ha explicado a Granada Digital que “nosotros hemos sido los últimos en enterarnos de esto”. Prieto asegura que “conmigo no ha contactado nadie”, y afirma que “hemos puesto esto en manos de un abogado por si se diera el caso de que alguno de los futbolistas estuviera implicado”. Pese a ello, Prieto no duda en poner “la mano en el fuego por mis futbolistas”, aunque añade que, si sus jugadores fuesen culpables, “me quemo y habrá que afrontarlo de otra manera”.

Andrés Prieto asegura que “yo no veo indicios”, aunque aclara que “yo no estoy dentro del vestuario, ni en sus casas”, ya que “no creo que sean tan tontos de hacerlo dentro del estadio, si es que lo hacen”. Para Prieto, lo peor es que “están manchando el nombre del club”, y no duda en sentenciar que “si hay algún culpable, automáticamente va fuera”.

“SI MANCHAN LA IMAGEN DEL GUADIX, QUE PAGUEN”

Sorprendida, ante todo, ha quedado Lola Vilar. La presidenta del Guadix CF, equipo que sólo aparece involucrado en un partido frente al Atarfe, ha asegurado a este medio que “yo no me esperaba eso de que el Guadix estuviera entre los equipos bajo sospecha”. Vilar asegura que “la Policía no se ha puesto en contacto con nosotros ni con nuestros jugadores, por lo que, de momento, nadie de nuestro equipo está investigado por nada”, a lo que añade que “confío en mis jugadores”.

Respecto a la involucración de sus futbolistas, Lola Vilar ha confesado, además, que “cada jugador tiene un contrato privado con el club en el que existen una serie de cláusulas entre las que se encuentra el tema de las apuestas”, y es contundente al señalar que “si yo hubiera tenido algún indicio, hubiera sido la primera en denunciarles”.

La presidenta del Guadix recuerda que “este partido fue en diciembre” y que “nadie se jugaba nada y fue un resultado normal, un 1-1”, por lo que “no creo que haya nada”. Pese a ello, Vilar tiene claro que, si algún futbolista estuviese finalmente involucrado, “el club, directamente, lo pondría de patitas en la calle y pondría la denuncia correspondiente” ya que “la imagen de un club con la historia que tiene el Guadix no se puede manchar, y si la manchan, que paguen”, sentencia de manera rotunda.

El otro equipo cuyo nombre aparece implicado en un sólo encuentro es el de la UD Maracena. Su presidente, Juan Ramírez, asegura que “yo me enteré el miércoles por la mañana”, aunque es contundente al afirmar que “si me hubiera enterado antes y sé quiénes son, esos van inmediatamente fuera del Maracena, y denunciados“. El presidente del conjunto maracenero se siente indignado y lamenta, sobre todo, que “lo único que veo es que se está manchando la imagen de la UD Maracena, que siempre ha sido un club modelo en la provincia de Granada”.

“Hay dieciséis jugadores entre los que se sientan en el banquillo y los que juegan. Si hacen cualquier cosa, ¿cómo lo sabemos nosotros?”, se pregunta Ramírez, que no termina de salir de su asombro por la situación. “Yo hablé con la plantilla y ellos me juraron y me perjuraron que este año no había pasado nada y que ellos están pendientes de salvar al equipo”, confiesa el presidente del conjunto azulón, si bien recuerda que este partido fue en 2015 y no quedan muchos componentes de aquel equipo en la plantilla de este curso.

EL LOJA, UN CASO APARTE

El caso del Loja CD es totalmente diferente al de los clubes ya mencionados. Al conjunto lojeño no le sorprendió en absoluto que su nombre apareciese tras la desarticulación de la trama, ya que lleva tiempo envuelto en este asunto. “El año pasado tuvimos un caso de jugadores que habían amañado un partido”, explica el vicepresidente del Loja, Manuel Écija, que cuenta que “los expulsamos y denunciamos ante la Fiscalía”. Tal y como ha explicado Écija a Granada Digital, cuatro jugadores de la plantilla de la pasada temporada confesaron a sus propios compañeros la acción delictiva tras el partido frente a El Palo, que se disputó en tierras malagueñas en febrero de 2017.

Al descubrir lo sucedido, la directiva del Loja no dudó en despedir a los futbolistas y, además, “pusimos en conocimiento de la Fiscalía otra serie de partidos en los que teníamos dudas de que algo raro podía haber pasado”, ya que, tal y como explica Écija, “sucedieron cosas raras que, en principio, le achacamos a la mala suerte o a un mal día de la defensa o el portero”. Sin embargo, tras conocer la situación, “ya no lo achacamos a la mala suerte, sino a que podría haber algo”.

El vicepresidente del Loja CD asegura que los partidos de los que han dado parte a la Fiscalía “no son los que han salido”, pese a que le consta que se están investigando. Es por esto que no duda en aseverar que “van a salir muchos más partidos”, entre ellos, los que se encuentran bajo las sospechas del conjunto lojeño, de los que Écija prefiere no hablar “para que no salga reflejado el otro equipo”, ya que no quiere que se manche otro nombre cuando los culpables “eran nuestros propios jugadores”.

El Loja CD fue el primer equipo en España que denuncia a sus propios jugadores por el amaño de partidos para la realización de apuestas, por lo que “la Federación Andaluza nos dio el premio a la integridad”, algo que, en palabras de Manuel Écija, “no es ningún mérito, pero en aquel momento lo recibimos y dijimos ‘está muy bien, recibimos el premio a la integridad por hacer lo correcto, pero lo que pedimos es que se hagan cosas'”. Siguen esperando a que esto ocurra, pues aún no se ha celebrado el juicio correspondiente y, tal y como confirma el vicepresidente del conjunto lojeño, los futbolistas denunciados “siguen jugando en el grupo IX de Tercera División”.

“Es una pena que haya situaciones este tipo, pero existen y van a existir”, asegura Écija, que, sin embargo, afirma que “si esto que sale ahora sirve para que se movilicen las conciencias o para que la justicia se acelere un poco, bienvenido sea”, y tiene claro que “somos el equipo de España más tranquilo, porque somos los únicos que hemos denunciado”. Además, el vicepresidente del club ha expresado su confianza a la actual plantilla: “Me sorprendería que apareciese un partido de este año, pero de este para atrás, no”.

ORGANIZACIONES NACIONALES

Tanto la Federación Española de Fútbol (RFEF) como la asociación de clubes de Segunda B y Tercera División, Proliga, han iniciado acciones a raíz de la desarticulación de la trama. La RFEF ha anunciado que, el próximo miércoles 28 de febrero, se ha organizado una jornada de trabajo “con objeto de estudiar y analizar las posibles medidas a tomar contra los amaños y los actos violentos en el fútbol”.

Por su parte, Proliga ha emitido un comunicado en el que se pone “a la entera disposición de aquellos clubes perjudicados que requieran realizar cualquier tipo de actuación, ya sea en calidad de denunciantes como de testigos”.

Esta acción ya la tomó en el caso del Loja CD, en el que no sólo Proliga denunció la situación, sino que también lo hizo como acusación particular La Liga. Sin embargo, el vicepresidente del club asegura que “no se está ayudando a los clubes como se debería”. “Yo me estaba jugando un ascenso el año pasado y había jugadores que se estaban vendiendo; expulsé a cuatro titulares del equipo y perdí cualquier opción de jugar ‘liguilla’, con la pérdida económica que eso significa, y aún así la RFEF no me dejó fichar”, lamenta Manuel Écija, que afirma de manera rotunda que “nos vimos totalmente desamparados”.