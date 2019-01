Los conciertos que no te puedes perder en Granada este 2019

Granada ha tenido un 2018 repleto de música con una gran variedad de conciertos y festivales que nos han hecho disfrutar y ponernos el bello de punta con grandes artistas como Rozalen, Dani Martin, Rosendo, Estrella Morente, Pablo Alborán y El Barrio, entre otros, no menos importantes. 2019 no podía ser de otra manera y encara este año con varias confirmaciones para todos los gustos musicales. Desde GranadaDigital te informamos de los confirmados hasta la fecha para que no se te escape ninguno.

ENERO

Neuman en Sala Aliatar, 18 de enero, a las 21:30 horas| Neuman presentará su cuarto álbum ‘’Crashpad’’’. También tocarán canciones de sus anteriores trabajos, como ‘If’, que les colocó en el primer puesto de la música independiente de nuestro país. Precio 15 euros.

Vinila Von Bismark, en Planta Baja, 19 de enero, a las 21:00 horas| En 2018, tras terminar su etapa en The Hole y pasar un tiempo alejada de los escenarios, Vinila Von Bismark vuelve con fuerza para presentarnos su tercer trabajo, “Motel Llamado Mentira”, editado a través de su propio sello, Cachucha Records, lo que supone una ruptura con su faceta años 50 y vuelve a su Granada natal presentado su nuevo trabajo donde muestra su Yo más profundo. Precio de 12 a 15 euros.

SFDK en concierto, en la Sala Tren, el 19 de enero, a las 19:30 horas| El MC Zatu y Dj Acción Sánchez, dos grandes detrás de SFDK, presentan Redención, su nuevo proyecto que estará disponible a partir del 2 de marzo. Precio desde 15 euros.

Cheetah Chrome & Señor No juntos, en Planta Baja, 23 de enero, a las 22:00 horas| La leyenda del punk y los donostiarras Sr. No juntos, dos bestias del punk unidas por primera vez. Precio 10 euros.

Festival de Tributos a Extremoduro y Platero y Tú, en Industrial Copera, 25 de enero, a las 21:00 horas| Revive junto a Platerock (tributo a Platero y tú) y Transgresivos (tributo a Extremoduro) tus clásicos favoritos de ambas bandas. Precio de 10-14 euros (cupo limitado de entradas con descuento en entradasgo.com donde si las compras con antelación te rebajarán 2 euros por entrada).

FEBRERO

Zahara presenta ‘’Astronauta’’, en Industrial Copera, 1 de febrero, a las 21:00 horas| Astronauta ha sido grabado en Gales durante el mes de julio bajo la dirección y producción de Matthew Twaites. Sin Un disco más orgánico tomando Santa como base y explorando nuevos sonidos. Precio 17 euros.

Brothers In Band, Tributo a Dire Straits, en el Palacio de Congresos, el 2 de febrero, a las 21:00 horas| Brothers In Band son considerados como uno de los mejores espectáculos internacionales en homenaje a Dire Straits. Volverá a Granada desde una gira que abarca desde Alemania, Francia, Luxemburgo y terminando en Portugal. La banda repasará la discografía de Dire Straits con una puesta en escena que no dejará indiferente a nadie con 9 músicos alcanzando un gran nivel de recreación. Precio de las entradas desde 21 a 90 euros.

Mucha Quartet Ciclo La Gran Belleza, en Auditorio Manuel de Falla, el 8 de febrero, a las 20:30 horas| Orquesta de cámara destacada que fue fundada en 2003 en el Conservatorio de Bratislava en Eslovaquia. Precio 16,50 euros.

Juanito Makandé en concierto, en Revert Industrial Copera Clubbing, el 9 de febrero, a las 20:00 horas| El cantautor y productor Juanito Makandé presentará su nuevo álbum titulado ‘’El habitante de la tarde roja’’ el cual es el quinto disco del músico. Precio 18 euros.

Sweet California presenta ‘’Origen’’, el 17 de febrero en el Palacio de Congresos, a las 19:00 horas| Desde una temática positiva con un mensaje que anima a decidir y a vivir libremente. “ORIGEN” es un disco que vigoriza el amor y el respeto uno mismo. Precios 50-27 euros.

Noche Grunge: Radio Bleach – Nirvana – Without Lines, en Planta Baja, el 16 de febrero, a las 21:00 horas| Precio 8 euros.

El Kanka en concierto, en el Palacio de Congresos, el 22 de febrero, a las 22:00 horas| El Kanka presentará su cuarto álbum ‘’El arte de saltar’’. Artista que el año pasado tuvo gran éxito entrando en directo en el número 1 de iTunes y posteriormente se colocó en sexta posición en las listas de discos más vendidos en España. Precio de 23,75 a 19,50 euros.

Ketama en concierto en el Palacio de Congresos con su gira No estamos locos, el 23 de febrero, a las 21:00 horas| Ketama vuelve con una gira centrada en sus clásicos, los cuales les hicieron triunfar en el flamenco a través de la incorporación de nuevos sonidos combinados con el flamenco tradicional. Precio de 60,50 a 32,50 euros.

MARZO

Antonio Orozco en concierto, en el Teatro Isabel la Católica, el 7 y 8 de marzo, a las 22:00 horas| Tras terminar la exitosa gira “Destino”, Antonio Orozco vuelve con una extensa gira de espectáculos, mezcla de teatro, cine y música en directo con 100 funciones repartidas entre los años 2018 y 2019.

Kim Lenz en concierto, en Planta Baja, el 13 de marzo, a las 22:00 horas | “Si Elvis hubiera sido mujer, probablemente habría sonado como Kim Lenz.” Palabras de la edición estadounidense de Rolling Stone. Actualmente es una artista reconocida en el estilo rockabilly. Precio 10 euros.

Miriam Rodríguez en concierto, en el Palacio de Congresos, el 15 de marzo, a las 21:30 horas | La cantante gallega, que fue concursante de Operación Triunfo, llega con su Tour Contigo a Granada para presentar su álbum debut.

Luz Casal en concierto, en el Palacio de Congresos, el 22 de marzo, a las 21:30 horas| Luz Casal acaba de publicar su nuevo álbum de canciones inéditas bajo el título ‘’Que corra el aire’’, con el que entra directamente en el 1 de iTunes y al 2 en la lista de ventas en su semana de lanzamiento. Precio desde 27,50 euros.

Covers de U2, Depeche Mode & The Cure by Green, en Sala Planta Baja, el 23 de marzo, a las 21:00 horas| Tributo de tres bandas musicales icónicas que han hecho historia en el rock, serán recordadas por Green tocando los clásicos de cada una de estas bandas. Precio desde 15 euros.

Marwan en Concierto en Sala Tren, el 30 de marzo, a las 22:00 horas| Marwan presentará en directo los temas de su nuevo trabajo Mis paisajes interiores. Precio 18 euros.

La Film Symphony Orchestra: Especial John Williams, en el Palacio de Congresos, el 31 de marzo, a las 19:00horas| Tributo al compositor, ganador de 5 Oscar y poseedor de 59 nominaciones John Williams. Se trata de una gira muy especial en la que se interpretarán los mejores temas del espectacular compositor, de la mano del carismático director de orquesta Constantino Martínez-Orts. Como novedad, el FSO TOUR 2018/19 incluirá más de 4 horas de música en directo divididas en dos programas diferentes.

ABRIL

Carlos Rivera con ‘’Guerra Tour’’, en el Palacio de Congresos, el 5 de abril, a las 21:30| El cantante y actor mejicano vuelve al Palacio de Congresos de Granada tras dos años desde su última visita para presentar su nuevo disco, ‘‘Guerra’’. Precio de 55,00 a 38,50 euros.

Viva Suecia en concierto en la Sala Industrial Copera, el 6 de abril, a las 21:00 horas| Único concierto de la banda en Granada. Viva Suecia se ha convertido en un fenómeno del rock alternativo y de la música independiente en España. En poco tiempo han conseguido agotar entradas, llenar salas y ser cabeza de cartel en muchos festivales.

Izal con su gira Autoterapia en el Palacio Municipal de Deportes, el 7 de abril, a las 22:00 horas| El grupo madrileño Izal vuelve a Granada con un nuevo espectáculo. La Gira Autoterapia toma nombre del disco homónimo que la banda publicó a principios de 2018, del que destacan cortes como ‘‘Pausa’’ o ‘’La increíble historia del hombre que podía volar, pero no sabía cómo’’. El grupo se formó a finales de 2010, pero sus miembros provienen de diferentes proyectos anteriores, con más de 10 años de experiencia musical a sus espaldas. Precio de 40,00 a 36,00 euros.

MAYO

En Órbita 2019 en Fermasa Armilla (Granada), el 11 de mayo, a partir de las 14:00 horas | El festival de En Órbita ofrece este año un cartel espectacular que se divide en dos escenarios, en el Escenario Planetario tocarán Lori Meyers, Sidonie, Viva Suecia, ELYELLA, José Ignacio Lapido, LA M.O.D.A., Belako, Perro, Ballena. En el escenario Satélite estarán Mama’Baker, Vúfalo, Dreyma, Martina Karsch y Margaux. Precio oscila entre los 32 y 48 euros.

Bull Music Festival Barrio Pt-Cc Cortijo del Conde 18015, los días 31 de mayo y 1 junio| Este festival celebra su tercera edición ofreciendo un fin de semana caracterizado por música de diferentes estilos. En el cartel están confirmados Beret, SFDK, Fuel Fandango, Juanito Makandé, Niños Mutantes, Rozalen, Sex Museum, Los Zigarros, Ayax y Prox, Medina Azahara, La Pegatina, Carlotae Inés, Zoo, Koel y Los Inesperados. También para el Underground Tent se sumarán Fatima Hajji, Lorena Caba, Charlotte de Witte, Cj Jeff, Alvaro Sánchez, Rebeca Ark, Chelina y Manuhutu. Precio 30 euros.

SEPTIEMBRE

Granada Sound 2019 en el Recinto Festivales Cortijo de Conde del 20-21 de septiembre| En el año 2017 concentró más de 50.000 asistentes en un nuevo recinto, posicionándose como uno de los grandes festivales de música indie en Andalucía. El primer confirmado que asistirá será Vetusta Morla. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Wegow y puntos de venta autorizados desde 22 a 45 euros.

NOVIEMBRE

Vanesa Martín con su gira ‘’Todas las mujeres que habitan en mí’’, en el Palacio de Congresos, el 23 de noviembre, a las 22:00 horas| Vanesa Martín vuelve con su nueva gira “Todas las mujeres que habitan en mí”. La cantante regresa después de un tiempo de descanso tras la gran acogida que tuvo “Munay”, una de las giras más importantes del año pasado en España de la que pudieron disfrutar más de 200.000 personas. Precio desde 27,50 euros.

DICIEMBRE

Raphael ‘’RESinphónico Tour 2019’’, en el Palacio de Deportes, el 30 de noviembre, a las 21:30 horas | Raphael regresa a los escenarios para presentar su álbum ‘RESinphónico’, una combinación entre la música orquestal y la electrónica que le ha permitido revisitar sus mayores éxitos como si los descubriera por primera vez. Precio desde 38,50 euros.