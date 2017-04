La Universidad de Granada forma a alumnos voluntarios para el apoyo de estudiantes con TDAH

El Secretariado para la Inclusión y la Diversidad de la Universidad de Granada desarrolla estos días una serie de acciones formativas dirigidas al alumnado voluntario que participa en el programa “Universitarios por, para y desde la discapacidad” puesto en marcha por la institución académica granadina para la atención e inclusión de alumnos que presenten algún tipo de discapacidad o NEAE (necesidad especial de apoyo educativo) como es el TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad), entre otras.

Se trata de una serie de jornadas formativas en las que profesionales especializados informan e imparten consejos para que estudiantes voluntarios seleccionados por el Secretariado, atiendan, apoyen y auxilien a sus compañeros discapacitados o que presenten alguna NEAE. Dicha ayuda comprende desde el acceso a la Universidad, a través del Protocolo de “tránsito a la Universidad” con acompañamiento y guía en las pruebas de acceso (PAU), la resolución de problemas burocráticos, organización de agendas, hasta recordatorio de exámenes y trabajos, entre otras medidas. Para la presidenta de AMPACHICO, Concepción Pineda Alguacil, supone un gran paso, ya que el “abandono escolar de los alumnos con TDAH es muy significativo tras las etapas obligatorias y son muchos los que se caen en el camino antes de llegar a la Universidad por la cantidad de trabas que encuentran a lo largo del proceso educativo”.

Con este programa, en su segunda edición, se atienden tanto las discapacidades más visibles como pueden ser las de tipo auditivo, visual o de movilidad reducida, hasta aquellas que son no son tan obvias como el propio TDAH o el Asperger, entre otras.

En palabras de Marta Medina, coordinadora del Proyecto de Tránsito a la Universidad, “se persigue garantizar el derecho a la educación de todas y todos aquellos que deseen cursar estudios universitarios y además supone un sello de calidad la Universidad de Granada”.

Los alumnos y alumnas con TDAH no son menos inteligentes; al contrario, algunos presentan una inteligencia por encima de la media, pero ello no siempre se refleja en los resultados académicos si no se atienden sus necesidades educativas específicas a través de medidas o adaptaciones, significativas o no, en su currículum de enseñanzas. Muy importante también es la acogida en un nuevo ámbito, como es la Universidad, que puede intimidar mucho a quienes presentan dificultades en el proceso de aprendizaje. Por ello, esta iniciativa de la UGR supone salvar las primeras barreras en un entorno desconocido aún para el alumnado con discapacidad con la intervención de estos estudiantes voluntarios, primordial para lograr una inclusión exitosa y rápida. Alfonso Dona García Sepúlveda, Psicólogo de AMPACHICO ha sido el encargado de formar a los voluntarios en materia de TDAH reseñando el papel relevante del alumno-tutor como sujeto integrador en la dinámica universitaria.

Los participantes en dichas sesiones formativas ayudarán durante el primer curso al alumnado discapacitado o con NEAES hasta que éste sea autónomo en la Universidad y pueda desenvolverse con fluidez y facilidad.