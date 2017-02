La hora de demostrar para un Granada CF renovado

Publicidad

Cualquier otro resultado que no sea una victoria de poco o de nada le sirve al Granada CF este lunes. El conjunto granadino, colista, recibe a la UD Las Palmas (20:45 horas) en el segundo partido de la segunda vuelta con su plantilla renovada, con seis nuevas incorporaciones, aunque en la convocatoria solo están cuatro de los nuevos. Cuando el balón eche a rodar en el Nuevo Los Cármenes, los jugadores deberán demostrar que están comprometidos, como ha asegurado su entrenador, para enmendar desde ya una situación que se ha complicado demasiado para poder lograr la salvación esta temporada.

Por primera vez en mucho tiempo, Lucas Alcaraz ha tenido a todos sus futbolistas disponibles, a excepción del recién fichado Wakaso, quien aún no ha llegado a Granada por encontrarse con su selección en la Copa de África, y finalmente Kone, que no se encontraba al cien por cien. El resto, todos para un objetivo común en un partido considerado a vida o muerte, a principios de febrero.

REGRESO DE UCHE, PEREIRA Y CARCELA

A la convocatoria del Granada CF han regresado futbolistas importantes como Uche Agbo y Andreas Pereira, que ya pueden jugar tras cumplir sus respectivas sanciones. También el extremo Mehdi Carcela, quien ha vuelto tras su paso por la Copa de África. Los tres apuntan a ser titulares en un partido vital para los intereses de los rojiblancos.

En la portería del Granada CF, volverá a actuar Guillermo Ochoa, mientras que en la línea defensiva sí se esperan cambios. En el lateral zurdo debutará Héctor Hernández, jugador cedido por la Real Sociedad. El vallisoletano ha sido, de hecho, el único lateral izquierdo que ha entrado en la convocatoria, pues Alcaraz ha descartado a Tabanou, quien no ha rendido a buen nivel cuando ha tenido la oportunidad.

El resto de la zaga podría estar formada por Dimitri Foulquier y los centrales Ingason y Saunier. En la medular, Uche volverá a acompañar a Sergi Samper. El catalán se ha asentado como titular y es de los pocos jugadores que ha dejado detalles positivos en el conjunto granadino en lo que va de Liga. Pereira también regresará al centro del campo, mientras que en las bandas están las principales dudas. Todo apunta a que Carcela volverá a ser titular, pero el joven Aly Mallé,que ha sido su sustituto en los dos últimos partidos y ha rendido a un buen nivel, podría quedarse en el once, con lo que el marroquí se desplazaría, quizá, a la otra banda. Como referencia en el ataque podría actuar de nuevo Adrián Ramos, quien ha llegado como la gran esperanza para los rojiblancos, en detrimento de Artem Kravets otra vez. El otro delantero, Ezequiel Ponce, se ha quedado incluso fuera de la convocatoria.

LAS PALMAS SE ‘DESINFLA’ LEJOS DE CASA

El rival del Granada CF esta jornada, la UD Las Palmas, es un equipo duro y competitivo en su estadio, donde no ha sufrido ninguna derrota, pero lejos de allí, se ‘desinfla’ un poco. El conjunto canario solo ha sumado una victoria y dos empates fuera de casa en los nueve partidos que ha disputado en lo que va de campaña.

El equipo de Quique Setién tiene las bajas del centrocampista Jerónimo Figueroa ‘Momo‘ y de Hernán Santana, ambos por lesión. El primero de ellos es una ausencia sensible para el equipo amarillo, pues es uno de los habituales en el once. Sin embargo, llega con la ilusión que aportan los nuevos fichajes como Halilovic y, especialmente, Jesé. El futbolista canario debutará en Los Cármenes, pues Setién ha reconocido que tendrá minutos, aunque no ha querido especificar si jugará desde el inicio.

EL ÚLTIMO DUELO EN LOS CÁRMENES, COMO REFERENCIA

Muchísimo ha cambiado el Granada CF de esta temporada al de la anterior, pero el equipo granadino puede tener como referencia el último encuentro disputado entre ambos en el feudo granadino. Los amarillos se pusieron por delante con un 0-2 en el marcador, pero los rojiblancos supieron reaccionar y en un partido épico, remontaron el resultado para quedarse con la victoria por 3-2. Muchas variaciones se han producido desde entonces, pero el equipo granadino sigue con la misma necesidad, la de ganar como sea para seguir vivo en la lucha por la permanencia.

POSIBLES ONCES

Granada CF: Ochoa, Foulquier, Saunier, Ingason, Héctor Hernández, Uche, Samper, Pereira, Carcela, Aly Mallé y Adrián Ramos

UD Las Palmas: Javi Varas, Macedo, Lemos, Bigas, Dani Castellano, Roque Mesa, Vicente, Viera, Halilovic, Boateng y Jesé