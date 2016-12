Desde hace unos años está de moda regalarse entre compañeros de trabajo, entre amigas y ahora con la familia para economizar gastos, un regalo en estas fechas con motivo de la Navidad. Nos volvemos locos buscando porque nuestros presupuestos son más bien reducidos. Hoy te propongo ideas para el amigo invisible y que siempre quedes bien respetando los presupuestos.

AMIGO INVISIBLE CON COMPAÑEROS DE TRABAJO:

Normalmente este es el presupuesto más reducido que hay, se podría decir que un detallito de 10€ estaría bien, pero…. con esa cantidad tan pequeña, ¿qué puedo comprar? Está claro que nos tenemos que acercar a las tiendas Princess, las únicas en Granada que tienen muchos regalos que no exceden de esos precios. Bufandas, pañuelos, sombreros, pulseras, collares, paraguas y hasta relojes a la última se pueden adquirir en esta cadena made in Granada, que se esfuerza por mantener unos precios increíbles todo el año y son líderes en ventas low cost.

AMIGO INVISIBLE ENTRE AMIG@S:

Este regalo es especial, conoces a tu amigo o amiga y…. te gustaría que le gustara y lo llevara puesto siempre, que no se lo quitara. Tenéis un presupuesto de 20€ porque tampoco queréis gastar excesivamente, solo un detalle pero…. ¿Cómo quedas bien con un presupuesto tan bajito? En Plaza Trinidad nro 5, encontramos una tiendita ideal donde todo lo que tienen es de piel, piedras naturales y artesanía pura puesto que fabrican ellos a mano. Se ha empezado a expandir nacionalmente abriendo múltiples puntos de venta por toda España y quedar requetebién con ese pequeño presupuesto solo puede ser en Lunetta.

AMIGO INVISIBLE CON LA FAMILIA:

Quizás sea este el amigo invisible con más presupuesto, pero lo normal es que no exceda de 50€. Es aquí también donde nos vemos con la tesitura de que con esa cantidad deberíamos regalar algo más personalizado. Tenemos en nuestra preciosa ciudad una perfumería nicho, donde puedes encontrar perfumes muy especiales, como las personas a las que se les regala. Regalar un olor único, personal, que no puedas encontrar en cualquier perfumería, es posible desde un precio inferior al presupuesto que hemos propuesto. Ya sabéis que hablo de IL PROFUMIÉRE, que está en C/ San Antón.

Recordad que los regalos deben ser pensados para acertar, solemos regalar sin meditar ni esforzarnos en que le guste a nuestro homenajeado, así que con estas ideas espero que lo tengáis algo más claro, aún estás a tiempo de quedar muy bien. Si os siguen quedando dudas, no dudes en visitar la plataforma que tiene a todos los profesionales de moda de Granada, LA GUÍA DE MODA, y compra en el pequeño comercio estas fiestas.

¡Felices fiestas, que la paz y el amor lleguen a vuestros hogares con un bonito amigo invisible!