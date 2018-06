Gerardo Sánchez: “Es el momento de dar un paso a un lado para que un nuevo equipo pueda liderar el futuro de Armilla”

El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, ha presentado esta mañana su dimisión y ha señalado que es “el momento de dar un paso a un lado para que un nuevo equipo y un nuevo proyecto socialista pueda liderar el futuro de Armilla”. Ha tomado esta decisión al considerar que es el momento de cerrar una etapa al frente del Ayuntamiento y dar paso a su sucesora, Dolores Cañavate, que garantiza el progreso de Armilla, es garantía de futuro y será una gran alcaldesa”. Incidía en que se trata de una decisión “meditada, planificada y precedida por mi anuncio de no volver a concurrir a las elecciones municipales”. La dimisión se hará efectiva en el pleno que se celebrará el próximo lunes, 18 de junio.

“Armilla necesita un nuevo proyecto para seguir creciendo y mejorando en los próximos años”. Y eso lo tiene que hacer un nuevo equipo, una nueva generación”. Para Gerardo Sánchez es el momento de dar un paso a un lado y dejar en la Alcaldía a una persona preparada, con experiencia, honrada, que garantiza el progreso de la localidad y, que además, será la primera mujer alcaldesa de la localidad, Dolores Cañavate”.

Me voy, continuaba, “cuando lo considero mejor para Armilla y para mi partido, los que estos años me han sometido a un acoso político y judicial decirles “que no lo han conseguido. Tengo la suerte de administrar mi futuro político”.

“No hay nadie imprencindible y yo menos”, siempre he considerado que los cargos públicos deben de permanecer el tiempo junto. Siempre he criticado a los políticos profesionales que se aferran al cargo”, señalaba. Y “yo no lo voy a hacer”. “Siempre me ha preocupado lo mismo saber llegar a un puesto de responsabilidad como saber salir de él”.

Hizo referencia a la continuación del trabajo empezado hace tres años: “Este equipo de gobierno ha llevado a cabo muchas iniciativas y muchos proyectos. Han sido unos años muy frenéticos y en los cuales he llevado al máximo la labor de los funcionarios, por eso quiero agradecerles a todos y cada uno, su dedicación y esfuerzo así como al equipo de gobierno el trabajo realizado”.

Y es que, el actual alcalde de Armilla cree en el relevo generacional. “Los tengo decidido desde hace cuatro años, mi discurso siempre ha sido un discurso de incompatibilidades y creo que lo he demostrado

Gerardo Sánchez valora de forma positiva su mandato. “Vine con un proyecto político que he tenido la suerte de verlo realizado. El PTS está consolidado con la apertura del hospital, el Nevada está abierto con los accesos hechos y el metro está andando y la Feria de Muestras ha demostrado que es necesaria para la economía de la provincia” y la verdad es que esos hitos principales los he cumplido. Pero además, de las mejoras en los equipamientos públicos locales y unos servicios más eficientes y de más calidad, una economía saneada que hace que los proveedores cobren en menos de un mes, y una paz política y social en la localidad después de duros años de crispación, somos un municipio con presente y con futuro”, pero ha llegado el momento de un relevo con un proyecto político nuevo para la ciudad y con un nuevo equipo”.

Gerardo Sánchez asegura que su futuro profesional se encuentra en el Ayuntamiento de Granada “donde soy funcionario desde hace 30 años”. Seguiré como militante de base del Partido Socialista pero “creo que tengo experiencia y capacidad para seguir sirviendo a la ciudadanía desde un cargo político, “No me voy a ningún otro puesto de responsabilidad, pero aspiro a poder hacerlo a medio plazo.