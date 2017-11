El PP exige al PSOE “compromiso real” con las infraestructuras granadinas votando a favor de las enmiendas al presupuesto para 2018

El PP de Granada ha adelantado las 82 enmiendas a los presupuestos de la Junta para el 2018 en la provincia de Granada, al entender que las cuentas que pretende aprobar el Gobierno andaluz a finales de noviembre “obvian proyectos fundamentales para la provincia” y “tampoco cuentan con planes y proyectos nuevos que creen empleo, riqueza y oportunidades, apostando por el sector turístico y cultural”. Así lo han trasladado esta mañana los parlamentarios andaluces por la provincia de Granada Marifrán Carazo, Juan Ramón Ferreira y Vicente Valero, quienes han explicado las enmiendas presentadas en materia de infraestructuras, sanidad, depuración de aguas, justicia, educación, cultura o turismo.

En materia de infraestructuras, Carazo ha mencionado “las VAU’s, para conectar la capital con el área metropolitana que han estado anunciadas y presupuestadas en numerosas ocasiones y que en este presupuesto tampoco llegan”, y en este mismo sentido se ha referido a la Ronda Este, “otro proyecto fundamental para la mejora de la movilidad que han dejado guardado en un cajón y que tampoco se retoma”.

Carazo ha pedido al PSOE un “compromiso real” con la provincia y con las infraestructuras, una vez que los socialistas granadinos, entre ellos su secretario general, José Entrena, han solicitado recientemente un pacto por las infraestructuras granadinas. Marifrán Carazo les ha instado a que “si quieren pactar con el PP y con la sociedad granadina tienen que empezar reclamando al Gobierno andaluz las infraestructuras que son competencia de la Junta de Andalucía” porque “tampoco llegarán con el presupuesto de 2018” y por ello, ha pedido a los diputados socialistas que voten favorablemente estas enmiendas.

Además, ha hecho referencia a “otras infraestructuras para vertebrar la provincia como la carretera Darro-iznalloz la autovía Baza-Purchena, el nuevo acceso a Motril, la carretera Pinos Puente-Tocón de Íllora o la Avda. de Buenos Aires de Guadix, entre otras” o “las depuradoras pendientes y las estaciones de autobús de Loja y Baza” que también se incluyen en las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular.

“De otra manera no puede hablar de pacto para las infraestructuras si solo le reclama al Gobierno de España que por cierto, está cumpliendo”, afirmó la parlamentaria, considerando que “mientras el Gobierno de España está invirtiendo en kilómetros en la segunda circunvalación, el PSOE no invertirá ni un solo euro en la Ronda Este ni en las vías necesarias para conectar la ciudad con el área metropolitana”.

Asimismo, Carazo ha detallado que el PP ha registrado también “una enmienda para incrementar el presupuesto destinado a infraestructuras educativas por importe de 13 millones de euros”, además de “un millón euros destinados a la reactivación de planes de turismo en la provincia y un millón doscientos mil euros para los proyectos de recuperación del patrimonio en las comarcas granadinas, como por ejemplo el teatro romano de Guadix, el patrimonio bastetano, la Abadía de Sacromonte o la II fase de la Fábrica El Pilar de Motril”.

Respecto al ámbito de la consejería de Justicia, Juan Ramón Ferreira ha destacado las enmiendas que reclaman “una partida específica para la mejora sustancial de los juzgados de Violencia de Género, así como el refuerzo de los medios materiales y personales en toda Andalucía y también en Granada”.

El diputado autonómico también ha hecho alusión a “las promesas eternas de cuatro infraestructuras”, en referencia al “Palacio de Justicia de Órgiva, los nuevos juzgados de Almuñécar, la ampliación del Palacio de Justicia de Motril y el complejo judicial de La Caleta”. A pesar de que la Junta ha prometido en numerosas ocasiones a lo largo de los años estas infraestructuras los populares no cesan en su empeño, subrayó Ferreira. En este sentido, ha calificado como “vergonzoso” y “un derroche de dinero público inasumible” que la Junta “infrautilice las tres últimas plantas de La Caleta, mientras en la misma ciudad la Junta alquila otras dependencias para albergar órganos judiciales”. “Hay también una enmienda para mejorar la dotación presupuestaria de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que permita una retribución más digna a los abogados y procuradores andaluces, y por tanto a los granadinos, que prestan este servicio a las personas que más lo necesitan”, añadió Ferreira.

Por último Vicente Valero ha criticado la opacidad de los presupuestos de la Junta y ha afirmado que con ellos no se atajan las necesidades existentes en materia sanitaria. Así, ha afirmado que “lo que más nos preocupa es la paralización de la ‘desfusión’ y la vuelta a los dos hospitales completos”. El parlamentario del PP afirmó que “la reversión de esa ‘desfusión’ no llega, no vemos soluciones ni signos que puedan tranquilizar a los profesionales de la sanidad. Dicen que están cumpliendo los plazos, cuando el parlamento aprobó una iniciativa en la cual los dos hospitales completos estarían para junio”, apostilló.

Tal y como ha relatado , el PP presentará una enmienda “por importe de dos millones y medio de euros para la terminación del proceso de ‘desfusión’ y la puesta en marcha de los dos hospitales completos y otra para dotación especifica de facultativos necesarios para salir de esas carencias importantes que atraviesan”.

Además Valero ha anunciado diversas enmiendas para dar solución “al centro de salud de Bola de Oro, el Chare de Órgiva, el Plan de Mejora de Centros de Salud de municipios como Armilla, Alhendín o Ugíjar, cubrir las nuevas especialidades médicas en los Hospitales de Motril o Baza, la mejora de las UVI móviles o la mejora de consultorios de Atención Primaria y dotación de facultativos en municipios como Diezma, Íllora, Castell de Ferro, Marchal o Vegas del Genil”. La totalidad de estas enmiendas ascenderá a “19 millones y medio de euros para que podamos tener una sanidad con unos servicios gratuitos públicos y de calidad”, concluyó.