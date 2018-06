El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas baja un 51% en Andalucía

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2018 fue de 1.219, lo que supone una disminución del 50,8 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público.

Durante los tres primeros meses del año pasado los juzgados andaluces iniciaron 2.477 ejecuciones hipotecarias frente a las 1.219 de este año. Este descenso interanual se observa con todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Asturias y La Rioja.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 1.298, el 18,8 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 1.219; la Comunidad Valenciana, con 946; y Madrid, con 673.

Descenso de lanzamientos

La cifra de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2018 fue de 2.829, lo que supone un descenso del 3,3 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado.

La caída obedece fundamentalmente a la bajada del 11,2 por ciento en la cifra de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que han pasado de los 1.515 del primer trimestre del año anterior a los 1.346 practicados entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo. Por el contrario, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) experimentaron un crecimiento del 7,2 por ciento, al pasar de 1.262 a 1.353. Hubo además 130 lanzamientos que obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.807, el 23,9 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre; seguida por Andalucía, con 2.829; la Comunidad Valenciana, con 2.116; y Madrid, con 1.720. Estos cuatro territorios sumaron el 65,8 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también aparece Cataluña en el primer lugar, con 2.366; seguida por Madrid, con 1.399; Andalucía, con 1.353; y la Comunidad Valenciana, con 1.201. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.346; seguida por Cataluña, con 1.104; la Comunidad Valenciana, con 862; y la Región de Murcia, con 416.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2017 fue de 3.988, un 10,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 2.269 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 9,6 por ciento.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 240, de los que 70 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 11,6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017.

En los Juzgados de lo Mercantil se ha observado un incremento del 3,7 por ciento en el número de concursos presentados, que han pasado de 164 a 170. Cataluña es el territorio donde estos órganos judiciales registraron más concursos, con 374, lo que supone el 26 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 246; la Comunidad Valenciana, con 211; y Andalucía, con 170.

En cuanto a los concursos presentados por personas físicas, el aumento interanual es del 11,6 por ciento, al pasar de 51 en el primer trimestre de 2017 a 70 en el mismo periodo de este año. También aquí es Cataluña la Comunidad Autónoma con más concursos presentados, con 269, que representan el 36,7 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 114; Madrid, con 102; y Andalucía, con 70.

Las demandas por despido suben un 4,2 por ciento

El primer trimestre de 2018 registró un incremento interanual en las demandas por despido. Las 4.145 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de enero y el 31 de marzo suponen un aumento interanual del 4,2 por ciento.

Madrid –con 5.087, el 18,4 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 4.966; Andalucía, con 4.145; y la Comunidad Valenciana, con 3.675. Esta última es la que ha experimentado un incremento interanual del número de demandas por despido más

importante, del 35 por ciento.