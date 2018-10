Diego Martínez: “Le doy mucho mérito a lo que han hecho los jugadores”

El Granada CF ha tenido que sufrir para enlazar un nuevo triunfo, aunque, según ha explicado Diego Martínez en la rueda de prensa posterior al choque, “sabíamos que iba a ser un partido como el que se ha visto”. El técnico nazarí ha hecho hincapié en que “lo normal es esto”, mientras que “lo que es extraordinario son otros partidos que hemos visto en casa”, tras lo que ha destacado que “el equipo ha tenido que mostrar otro tipo de facetas y las ha sabido mostrar”.

En su análisis del choque, Diego Martínez ha admitido que “nos ha costado entrar en el partido”, aunque no ha querido que se olvide que “hay una fase en la que estamos realmente bien” en la que “conseguimos encontrar cierta fluidez en el juego”. Sin embargo, esta “se va diluyendo un poco” con el transcurso de la segunda parte, cuando “hay muchos parones”.

“El equipo ha estado organizado, serio y ha intentado hacer su fútbol”, ha indicado el entrenador del Granada, que considera que “en la pérdida de duelos es donde hemos estado un poquito peor”. Sobre la acción del tanto que le ha dado el triunfo a su equipo, Diego Martínez ha explicado que “es una jugada muy bien definida por Pozo, pero es una acción colectiva bastante buena”, aunque asegura que este gol no le ha dado la tranquilidad.

“En el fútbol siempre hay que estar con las orejas arriba”, ha asegurado Martínez, que ha insistido en que “en el momento en el que olvidemos eso, estamos perdidos”. En este aspecto, ha confesado que “hasta que Lucena no trae el resultado publicado en la Federación Española, no me fío”. A esto ha añadido que “el equipo valora lo que tiene y lo que hace”, pues “cuesta mucho sacar tres puntos”. Esta es la razón por la que asegura que “le doy mucho mérito a lo que han hecho los jugadores”.

Con respecto a su situación en la tabla, Diego Martínez ha explicado que tiene “veinte puntos magníficos”, aunque no mira más allá del próximo encuentro, al que ha calificado como “una batalla durísima”. “Vamos a llenar el zurrón, que luego viene el invierno”, ha advertido el entrenador rojiblanco.

Con respecto a la reacción de la afición cuando el equipo pasaba un mal momento, Diego Martínez ha asegurado que “nos vinimos arriba gracias a ellos”. El técnico nazarí ha señalado que “coincide con nuestro mejor momento de juego”, aunque “a mí lo que me ha puesto el vello de punta es ver cómo el público ha competido el partido durante los últimos minutos”.

VICENTE MORENO

En cambio, el RCD Mallorca ha sufrido un frenazo en su dinámica ascendente, lo que hace al Vicente Moreno “no estar contento”. El técnico bermellón ha explicado tras el partido que “te quedas con ese sabor de que podrías haber sacado algo aquí”, pues considera que “más allá del gol, no he visto ocasión clara del Granada”. Sí que las ha visto en su equipo, aunque considera que “no hemos tenido el acierto suficiente para que fueran dentro”.

Sobre el tanto de Pozo, Moreno ha asegurado que es “una genialidad”, aunque ha destacado que “era una cosa que sabíamos que podía pasar”. En referencia al choque, el entrenador del Mallorca ha explicado que “había momentos en los que ellos -el Granada- llevaban la iniciativa”, aunque “no hemos pasado excesivos apuros”, mientras que “hemos tenido ocasiones muy muy claras”.

Sin embargo, no ha querido lamentarse, pues tiene claro que “aquí se vive de puntos, no de sensaciones”, por lo que ahora les toca “pensar en el próximo”. Pese a ello, cuestionado sobre la posición de su equipo en la clasificación, Moreno ha asegurado que “ni me preocupaba antes, ni me preocupa después”, pues considera que “no tiene mucha importancia ahora mismo”.