El banco de leche materna del Virgen de la Nieves, un "referente" que riega de vida a Andalucía

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha conmemorado este miércoles el Día Mundial de la Donación de Leche, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, con una semana en la que se ha decorado la Unidad de Neonatología del centro y se ha organizado un encuentro entre madres donantes y receptoras de leche materna.

El objetivo de esta celebración, cuyo lema de este año es Amor en cada gota donada, vida en cada gota recibida, es visibilizar la labor de todas las mujeres que donan o han donado leche materna, un acto solidario que beneficia la salud de recién nacidos prematuros y enfermos cuando no está disponible la leche de su propia madre.

Abigail López, una de las madres receptoras, ha calificado este acto de solidaridad como "muy emocionante, pues que haya leche que tu bebe pueda recibir de otras mamás es maravilloso". Y es que son muchos los pequeños que nacen de forma prematura o con algún tipo de enfermedad y, gracias a la leche materna, puede contar con una evolución mucho más favorable durante su ingreso en la Unidad de Neonatología.

"En los últimos años casi cuatrocientos niños se han beneficiado de la lecha que donan las madres", asegura Manuela Peña, coordinadora del banco de leche. Desde Granada se distribuye la leche donada en Andalucía Oriental, pues "aquí se procesa y se vuelve a distribuir en las unidades de neonatología. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves trabaja con Jaén, Almería y Málaga", remarca Peña.

Durante el año pasado, el banco registró 1.315 litros de leche donada de 229 madres que entregaron este alimento básico en el propio banco de leche ubicado en la quinta planta del Hospital Materno Infantil del Virgen de las Nieves o en alguno de los centros de atención a donantes. En este tiempo, toda esta cantidad de dicho benefició a 434 neonatos enfermos, fundamentalmente prematuros.

"Donar leche es donar vida. La leche materna es el elemento principal para la alimentación de los niños sanos en general, pero especialmente para niños prematuros y enfermos. Estos niños cuyas madre no están en disposición de proporcionarles leche por ellas mismas si disponen de leche materna donada van a tener una evolución mucho más favorable durante su ingreso en la Unidad de Neonatología", añade la coordinadora del banco de leche granadino.

Amira Alkourdi, subdirectora del Materno Infantil, apostilla que el del Hospital Virgen de las Nieves "es un banco de leche referente en Andalucía y España", al tiempo que agradece su generosidad a las donantes y su dedicación a todo el equipo que hay detrás y que hace que todo esto sea posible.

Una de las madres donantes de leche materna, Ana María Poveda, considera que esta donación es algo bastante importante al igual que desconocida: "Yo en mi caso no puedo donar sangre y cuando me enteré que aquí sí podía aportar no me lo pensé". Han sido ya dos ocasiones en las que aportado su granito de arena y ha ayudado a todos aquellos niños que lo necesitaban y cuyas madres no podían ofrecerles leche materna en ese momento.

En los últimos catorce años, un total de 2.135 mujeres han aportado 11.124 litros de leche en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de la que se han beneficiado 4.528 neonatos enfermos y prematuros. Los profesionales de banco de leche agradecen a las donantes sus generosas donaciones ya que, tal y como ha subrayado Manuela Peña, "son ellas las que han hecho posible el desarrollo y crecimiento del banco".