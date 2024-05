El Colegio de Veterinarios otorga su Trofeo Taurino del Corpus 2023 a Vendaval, de la Ganadería Juan Pedro Domecq

El Palacio de Quinta Alegre acogió en la tarde de este jueves la entrega del XXI Trofeo Taurino del Colegio de Veterinarios de Granada. En esta ocasión, el galardón fue para Vendaval, un ejemplar de la Ganadería Juan Pedro Domecq que fue lidiado por el peruano Roca Rey.

El acto arrancó pasadas las 20:30 horas. El presidente del Colegio de Veterinarios de Granada, Kiko Cerezuela, dio la bienvenida a los concurrentes, realizó una pequeña introducción a la cita y tuvo unas emotivas palabras para José Miguel Mayor, su antecesor en el cargo.

Carmen Lidia Reyes, delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, traslado el “apoyo incondicional” del Gobierno andaluz al sector de la tauromaquia. “Forma parte de nuestras vidas. Es muy difícil entender nuestra cultura y nuestras tradiciones sin esta fiesta, sin el toro”, manifestó la representante de la Junta. Asimismo, recalcó la importancia económica de este sector y las estrategias marcadas por la Junta para apoyarlo, como los circuitos de novilladas. Reyes resaltó lo fundamental que es la labor de veterinarios y ganaderos y la unión de estos para trabajar codo con codo.

Antonio Mancilla, diputado de Promoción Agraria de la Diputación de Granada, ensalzó también las excelencias de la tauromaquia y todos los segmentos de la sociedad que se benefician de las mismas. “Destinaremos este año 120.000 euros para la organización de encierros en la comarca de Guadix”, adelantó el responsable. Mancilla habló del “atractivo turístico” que suponen las corridas para algunos visitantes de la provincia que quieren conocer este “referente cultural”.

Elisa Campoy, concejal de Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada, felicitó al Colegio de Veterinarios por esta iniciativa e incidió en “trabajar desde todas las administraciones” por el objetivo de “conservar este patrimonio”. La edil recordó que este próximo 1 de junio se celebrará la primera Corrida Lorquiana, un evento que tendrá lugar en el Monumental de Frascuelo. Campoy cerró su intervención con unos versos del poema de Federico García Lorca 'La sangre derramada'.

El "prestigio" de un galardón para reconocer una labor que "no es fácil"

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, habló sobre el “prestigio” de este galardón e hizo hincapié en que en otros colegios se ha retirado este premio. Además, felicitó al jurado por su labor y al ganadero porque su “mundo no es fácil”. “El trabajo bien hecho tarde en verse y el trabajo mal hecho se ve enseguida”, recordó. Además, expuso que “los ganaderos no lo estáis pasando bien” debido a las dificultades existentes con las subidas de precios y la falta de recursos como el agua debido a las recurrentes sequías. Fidel Astudillo hizo referencia también al papel de los veterinarios como “garantes” de la fiesta taurina. El portavoz realizó también un repaso del trabajo que se está llevando a cabo desde el consejo para apoyar esta labor.

Kiko Cerezuela retomó la palabra para hablar sobre historia. El presidente rememoró a Cortesano, el primer toro ganador del Trofeo Taurino y que fue indultado tras ser lidiado por el Fandi. Cerezuela alabó la labor de Francisco Muñoz Colllado por las 16 ediciones en las que tuvo que resistir la “ola antitaurina”. “Nuestro colegio tiene claro que va a seguir apoyando la tauromaquia y queremos hacerlo con ellos", insistió el máximo representante de la organización.

Candidatura para acoger el próximo congreso mundial de tauromaquia

El escenario de una cita tan importante para el colegio fue idóneo para su presidente, que anunció públicamente que peleará para que Granada sea sede del próximo Congreso Mundial Taurino de Veterinaria. “Compañeros, ataros los machos, que nos toca trabajar para ese mundial”, manifestó Kiko Cerezuela con una sonrisa.

Posteriormente llego la lectura del fallo jurado. Sus componentes para esta edición han sido Ana Belén Álvarez, Mariano de Damas, David García, Fernando Navarro, Antonio Capilla, Juan Manuel Fernández, Andrés García, Mario Rodríguez, Abel Gallego, Emilio Hurtado, Fernando Muñoz, Gabriel Muriel, Ginés Guevara y Rocío García. En este amplio elenco se encuentran los presidentes de la Plaza de Toros de Granada, representantes de la Fundación Toro de Lidia, aficionados taurinos y todos los veterinarios que participaron en las corridas del Corpus 2023.

El presidente del Colegio dio la “enhorabuena" a Juan Pedro Domecq "por este merecido premio, que reconoce su trabajo y el de anteriores generaciones”. Su ganadería inició su andadura en 1930 y marcha ya por la cuarta generación dedicada al Toro de Lidia. Antes de la intervención de Juan Pedro Domecq, se emitió un vídeo de su ganadería.

"Si no triunfa el torero, no me voy contento"

“Es un honor estar en esta maravillosa ciudad. Triunfar en Granada te hace sentir maravilloso”, relató el premiado, que desgranó la importancia que tienen los veterinarios en el cuidado de sus toros, a los que definió como “atletas”. Para concluir, expresó su deseo de retornar a Granada para buscar más éxitos y ver a sus toros en grandes citas.

"El trabajo del ganadero es en la sombra porque al final el que triunfa es el torero, pero a mí es lo que me llena, que con mis toros se hagan grandes faenas. Si no triunfa el torero, no me voy contento de una plaza de toros", explicó Domecq en declaraciones a GranadaDigital. El ganadero dejó claro que este reconocimiento es un "acicate" para proseguir con su buen hacer. Asimismo, recordó la bravura de Vendaval, al que definió como un toro "tremendamente alegre" que "no paró de embestir". Dicha actitud fue clave para que Roca Rey ejecutase "una de sus grandes faenas de la temporada".

Kiko Cerezuela puso el broche al acto y dio paso al cocktail en los jardines del Palacio de Quinta Alegre. Los asistentes disfrutaron de un sabroso tentempié para cerrar la velada y brindar por más ediciones del Trofeo Taurino del Colegio de Veterinarios de Granada.