Crean una asociación para defender los intereses de la Playa Naturista de Cantarriján

La Playa de Cantarriján, enmarcada en el Paraje Natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre las Provincias de Málaga y de Granada, una de las primeras playas pioneras en el nudismo, es uno de esos puntos de la costa granadina míticos en el ideario del naturismo español, siendo un nexo importante entre los nudistas de todas partes del país y del resto de Europa.

La ley española no prohíbe la práctica del nudismo en ninguna de las playas del país, pero el uso, la costumbre y las diferentes reglamentaciones municipales han limitado el naturismo a puntos señalados de la costa que, como no podía ser de otra manera, también incluye a la Playa de Cantarriján, reconocida de manera oficial como naturista.

La gran atracción para los bañistas que supone este enclave, por la belleza de sus paisajes y por sus aguas cristalinas, han mermado la salvaguardia de la playa y del paraje natural que, recordemos, es zona protegida tanto terrestre como marítima. Además, el nudismo ha llegado a ser en ocasiones algo anecdótico durante los meses de verano, donde miles de turistas acuden a esta playa sin conocer que en ella se practica el nudismo, por lo que en ocasiones se crea cierto malestar por parte de los “textiles”, que acuden a ella y que luego, al ver que hay “gente desnuda”, reclaman el dinero que cuesta subir y bajar en el microbús que facilitan la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almuñécar durante la época estival. ” Y, por supuesto, también el malestar y la incomodidad que sufren los nudistas, que en ocasiones se ven intimidados por los comentarios y el asombro de los bañistas “textiles”, reacios a compartir la playa con personas desnudas”, aseguran en un comunicado.

Con estas premisas, a finales de 2017, nace la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, para volver a disfrutar del nudismo, promocionarlo y fomentarlo, y lograr que Cantarriján vuelva a ser lo que antaño fue: un referente del turismo nudista en el Sur de Andalucía.

Desde A.A.P.N.C (siglas con las que va a funcionar la Asociación) se pide respetar y, sobre todo, enseñar y educar en el naturismo a todos aquellos que acuden a Cantarriján y que no eligen el nudismo como una opción aceptable. Una de las principales metas que se ha marcado la Asociación es conseguir que Cantarriján quede señalizada debidamente como “Playa de Tradición Naturista”, como ya lo hacen muchas playas españolas, y así no haya equívocos por parte de aquellos que acudan a ella. Que todos sepan que en Cantarriján se practica el nudismo. Para ello, éste colectivo está intentado (hasta ahora sin éxito ya que no reciben contestación alguna) mantener una reunión con el Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, D. Luis Aragón Olivares, y exponerle una serie de peticiones y propuestas que serían beneficiosas para todos los que visiten Cantarriján. No sólo a lo que al nudismo se refiere, sino también en la mejora de sus infraestructuras, en la preservación del Medio Ambiente y en el cuidado de todo el paraje natural que rodea la playa. A.A.P.N.C tiene previsto realizar varias campañas, actividades y concursos durante éste año en Cantarriján, tanto en el sentido de fomentar el nudismo, como en el de concienciar a los visitantes sobre temas medioambientales. No en vano, Cantarriján es la primera playa naturista en conseguir la certificación con la norma internacional ISO 14001 de gestión ambiental y es una de las diez primeras playas de Andalucía en certificarse con la citada norma de calidad. Además, se repartirán trípticos e información sobre Cantarriján y sobre la propia asociación, informando también de cómo hacerse socio de ella y de las ventajas que supone tener el carnet naturista que expide la FNI, a través de la Federación Española de Naturismo