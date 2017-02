Alcaraz: “Los equipos se recuperan de las derrotas por su carácter y ya lo hemos hecho muchas veces”

Derrota del Granada CF ante el Athletic de Bilbao que deja entrever la mala imagen del equipo en sus encuentros a domicilio. En este caso, los goles vinieron por fallos individuales y, según el entrenador nazarí, Lucas Alcaraz, “los goles vienen de un error y el tercero no sé si es falta o no, eso penaliza el desarrollo del juego por mucho que quieras luego recuperar, los errores penalizan”.

PARTIDO DIFERENTE

El conjunto rojiblanco hoy jugó contra un Athletic mermado por las bajas y no estuvo a la altura, aunque Alcaraz reseñó que no puede compararse con otras ocasiones: “Nosotros también teníamos bajas. Creo que el partido ha estado muy marcado por las circunstancias. Empezamos bien el partido, se han adelantado, hemos empatado y hemos tenido para empatar con el segundo, pero luego ha venido el tercero. Los goles han marcado el desarrollo. No puedo comprar este partido con los anteriores, porque el equipo ha tenido carácter y ha teñido presión, pero ha cometido errores.

UN PARTIDO MENOS PARA LA SALVACIÓN

En cuanto a lo que supone esta derrota para la salvación, el técnico granadino piensa que “ya hay que recuperarse: “Tenemos un partido menos y hay que seguir y ganar. Si hubiéramos ganado o empatado tendríamos menos puntos que hacer. Los equipos se recuperan de las derrotas en función del carácter y ya lo hemos hecho muchas veces”.

ERRORES

Para Alcaraz, hay que pasar página y no cebarse en los errores, mucho menos a nivel individual: “Creo que no hay quedarle mucha más importancia, la tiene, pero en ese sentido no podemos estar incidiendo en los errores porque dentro de 48 tenemos otro partido. Hay que fomentar la confianza”.