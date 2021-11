Medio millar de abogados especialistas en seguros celebran en Granada el XXI Congreso Nacional de su Asociación

¿Qué pasa cuando un producto que hemos comprado se rompe fuera de garantía y ya no se fabrican piezas de recambio? ¿Hasta qué punto los daños sufridos por o hacia los menores de edad en redes sociales son culpa de los padres, de otros usuarios o de las propias compañías titulares de dichas redes? Si un menor de 14 años sufre un accidente por cruzar la calzada incorrectamente, ¿tiene derecho a ser indemnizado? Estas y otras cuestiones se abordarán en la XXI edición del Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, que se celebra desde este jueves hasta el sábado en la Sala García Lorca del Palacio de Congresos de Granada y que contará con más de 500 profesionales llegados desde todos los puntos de España.

Dicha asociación fue fundada precisamente en la capital hace ahora 20 años y, tras celebrar los dos primeros congresos anuales de su historia –el constituyente y el correspondiente a su primera edición– a las faldas de la Alhambra, vuelve en otra fecha muy señalada, pues el evento, una referencia entre los profesionales de estas dos ramas del derecho, supondrá el reencuentro de todos los miembros de la entidad tras la pandemia. La 'culpa' de que tan importante cita regrese a Granada tantos años después, con la consecuente generación de riqueza y ocupación hotelera que ello generará al tratarse de un turismo de calidad, la tiene el propio presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Javier López y García de la Serrana, colaborador habitual de GranadaDigital y granadino por bandera.

"Cuando el pasado año Mariano Medina, el anterior presidente, renunció y me nombraron para relevarle en el cargo, me propuse que el primer congreso se celebrara aquí", justifica García de la Serrana a este medio. Para el abogado del prestigioso despacho granadino HispaColex la importancia del evento va más allá de las ponencias. "También hay un apartado lúdico. Vienen abogados de toda España y eso hace que entre todos podamos intercambiar experiencias", explica para confirmar que en las mismas "vamos a tratar temas muy concretos, como por ejemplo la responsabilidad civil por producto defectuoso, que se acaba de ver modificada por una reforma para intentar solventar el problema de la obsolescencia". "Uno compra un electrodoméstico y a los dos años tiene que cambiarlo porque ya no quedan piezas. La reforma amplía el plazo de garantía y la durabilidad que va a tener el producto a la hora de venderlo. Si el vendedor no va a tener piezas posteriormente, tendrá que especificarlo", matiza.

Esa ponencia, que correrá a cargo del catedrático Alberto Tapia Hermida, abrirá la jornada inaugural del jueves, justo inmediatamente después de que la presidenta del Consejo general de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el alcalde de la capital, Paco Cuenca, levanten el telón del congreso. Posteriormente se analizará "otro tema muy importante" como es el de la conexión entre el derecho de daños y el de la discapacidad. La profesora titular de Derecho Civil de la UGR Esperanza Alcaín abordará, entre otras cuestiones, si debe haber responsabilidad civil en las personas cuando éstas tengan una discapacidad que las haga no ser conscientes de lo que hacen. "En la Ley 35/2015 se modificó el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor para establecer que los menores de 14 años y los mayores que no tengan culpa civil, es decir los discapacitados en cuanto a su capacidad para decir con respecto sus actos, sean indemnizados con el 100% aunque tengan la culpa exclusiva del accidente. Por ejemplo, por cruzar la calle de manera incorrecta", resume el presidente.

La tercera ponencia versará sobre los daños sufridos por los menores de edad en redes sociales y la conducirá la catedrática de Derecho Civil de la UGR María del Carmen García Garnica. "En este campo hay que ver hasta qué punto la responsabilidad civil es de los padres, de otros usuarios o de quien permite que eso se pueda hacer sin ningún tipo de control, como son las propietarias de dichas redes sociales", añade al respecto García de la Serrana, quien reseña que la jornada acabará con un cóctel de bienvenida en el Carmen de los Mártires con actuación incluida del Coro del Colegio de Abogados de Granada, que este año cumple 25 años.

El propio García de la Serrana será el sexto ponente del congreso, ya el viernes. Cuestiones relevantes en la cuantificación del daño de los grandes lesionados es el título de su conferencia y "vamos a hablar de temas como el lucro cesante de aquellas personas que no han accedido al mercado laboral", "¿Qué pasa cuando un chico de siete años tiene un accidente y, por ejemplo, le han amputado una pierna o tiene una lesión que le impedirá el día de mañana trabajar?", lanza al aire el abogado. Y prosigue: "Antes no se indemnizaba el lucro cesante futuro de personas que aún no trabajaban. Tras la reforma de la Ley 35/2015 se establece como obligación para aquellas personas menores de 30 años que no han accedido al mercado laboral. Incluso cuando no está trabajando y no se sabe cuánto ha dejado de ganar porque hay formas de calcularlo". No obstante, el abogado de HispaColex precisa que cabe "definir qué significa el concepto de acceso al mercado laboral". Y también un "concepto muy novedoso" como son "las ayudas de tercera persona". "Asimismo, a un familiar directo un accidente también le puede suponer un perjuicio, porque por ejemplo no se pueden disfrutar de las propias relaciones sexuales. De hecho, se va a hacer una propuesta de modificación para incluir el perjuicio del cónyuge en materia sexual", adelanta al respecto.

Antes de su ponencia, Fernando Peña López, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, profundizará en otra sobre si hay concurrencia de culpa o no en los daños que pueden causar los patinetes y demás vehículos de movilidad personal. "También se hablará de su asegurabilidad, la cuantificación de daños de los grandes lesionados o las novedades en materia de reparación de los mismos", relata García de la Serrana. El reputado jurista destaca también la séptima ponencia, Imputación por riesgo en el ámbito laboral: cuestiones prácticas en materia de responsabilidad civil del empresario, que correrá a cargo del vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Martínez Moya, o ya por la tarde, "las tres ponencias estrella, porque las dan tres magistrados del Tribunal Supremo" –Javier Orduña, Juan María Díaz Fraile y José Luis Seoane–, que hablarán sobre el control de la transparencia en los contratos de seguro: "Ahora se está debatiendo sobre si una póliza cubre o no el cierre de los establecimientos hosteleros por la pandemia. ¿Ese cierre está cubierto, son transparentes las cláusulas que las regulan?". Una cena de gala en la Huerta del Sello cerrará el congreso.

La "importantísima tradición jurídica" de Granada

García de la Serrana concluye que la especialidad de responsabilidad civil y los seguros dentro de la abogacía "está en auge y se ve cada día más en los tribunales. En casos como los ya tratados de las lesiones, el bullying, las redes sociales o los patinetes, pero también en una negligencia médica, un defecto de obra, un accidente por caída en la calle. Siempre que se causa un daño hay una responsabilidad civil, tanto en un accidente como en un fallo administrativo, por poner dos ejemplos", añade el experto en esta materia, quien pone en valor, por otra parte, la "importantísima tradición jurídica" que tiene Granada.

"Es así desde hace cientos de años, antes incluso de que vinieran los Reyes Católicos, que una de las primeras medidas que tomaron al llegar fue trasladar a Granada la Real Chancillería que antes estaba en Ciudad Real", avanza. "En España había dos Chancillerías, la de Valladolid y la de Granada. La primera tenía jurisdicción del Tajo hacia arriba y la de Granada, del Tajo hacia abajo pero también sobre los territorios de ultramar (Sudamérica y Filipinas), lo que la convierte en el tribunal estatal con mayor competencia territorial de la historia de la humanidad", glosa.

Todo eso, unido a la Universidad de Granada, fundada por Carlos V, ha hecho que en Granada haya habido un desarrollo del derecho que ha dado como resultado, por ejemplo, el ascenso a la Presidencia del Tribunal Constitucional de un granadino como Jiménez de Parga. "En materia de seguros y responsabilidad civil, el que fuera director general de Seguros entre 1979 y 1981, intervalo en el que se aprobó la Ley de Contratos de Seguros de 1980, era Luis de Angulo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Granada y posteriormente presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Y era de Granada", reseña García de la Serrana, quien aprovecha para recordar que la capital es sede de un máster en Responsabilidad Civil y Seguros único en España que va ya por su novena edición. "Son más de 50 profesores prácticos (abogados, jueces, fiscales o médicos, entre otros) que forman a especialistas en responsabilidad civil y seguros. En ese máster colabora la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro", finaliza el que es su presidente.