Vuelve a Granada la Gran Recogida de Alimentos

Vuelve la Gran Recogida de Alimentos que anualmente organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos, junto con los 54 Bancos de Alimentos asociados, entre los que se encuentra el Banco de Alimentos de Granada. Esta gran iniciativa solidaria tendrá lugar del 19 al 25 de noviembre en toda España. La pandemia continúa, por lo que, por segundo año consecutivo, no se a no recogerán alimentos físicamente. Para esta Gran Recogida de Alimentos 2021, los Bancos de Alimentos piden personas voluntarias que colaboren en tareas informativas y de llamamiento a la participación en unos 400 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en toda la provincia de Granada, para después, con ese dinero, comprar los alimentos no perecederos que más necesitamos.

Una vez más, esta Gran Recogida Anual de Alimentos se apoya en la solidaridad y en la necesidad como sus dos pilares fundamentales. La solidaridad ciudadana es clave, porque sin los voluntarios y los donantes nada sería posible. Pero también contamos con la solidaridad de las numerosas empresas, cooperativas del campo, fundaciones e instituciones públicas y privadas que hacen donaciones en especie y que desarrollan apoyos de voluntariado corporativo. Esta macrocampaña que lanzan los Bancos de Alimentos es una llamada al compromiso solidario de la ciudadanía: al generoso y desinteresado esfuerzo de voluntarios y donantes, a la colaboración de productores y fabricantes, a la de empresas de logística y de transporte, a la de fundaciones, cooperativas del campo e instituciones públicas y privadas que hacen donaciones en especie y apoyos corporativos de voluntariado, así como a la invaluable asistencia de las cadenas de distribución que realizan aportaciones de alimentos no perecederos, apoyo en la organización de la campaña y facilitan todo tipo de materiales, además de a los medios de comunicación que difunden los mensajes.

Para conseguir el éxito de la campaña, el Banco de Alimentos de Granada necesita un año más el generoso apoyo ciudadano, empresarial e institucional y la difusión de mensajes en los medios de comunicación y en las redes sociales; y sobre todo de la siempre desinteresada implicación de su principal motor: los voluntarios y los donantes.

Para inscribirse como voluntario en esta campaña, hay que entrar en la página web www.bancoalimentosgranada.org y rellenar el formulario de inscripción, o bien llamar o escribir al teléfono 638204929.

El Banco de Alimentos de Granada se fundó en 1995, tiene su sede central en Mercagranada y cuenta con delegaciones en Motril, Guadix, Loja, Baza y Alhama de Granada.