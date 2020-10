VOX censura el “agravio” de Diputación hacia los municipios del cinturón por el reparto de los fondos Covid-19

La diputada provincial de VOX, Cristina Jiménez, ha manifestado su oposición a la decisión del Gobierno de la Diputación de Granada mediante la cual la institución dirigida por José Entrena repartirá los fondos extraordinarios a las entidades locales con un criterio que discrimina y olvida a los municipios medianos de la Provincia.

Ante las dificultades económicas que están padeciendo los ayuntamientos para poder mantener las medidas sanitarias de seguridad como consecuencia de la pandemia mundial de la Covid-19, se ha establecido un fondo extraordinario de dos millones de euros para paliar estos esfuerzos económicos. Sin embargo, el criterio de distribución de estas subvenciones entre los municipios de la Provincia por parte de Diputación está siendo objeto de todo tipo de críticas, ya que, pese a que la afectación de la enfermedad ha sido muy dispar entre las distintas localidades, únicamente ha atendido a un criterio de reparto por población.

En base a dicho reparto, se producen severas disparidades en cuanto a la inversión que recibirán los habitantes de cada municipio: así, numerosos municipios de entre 100 y 500 habitantes llegan a recibir una inversión superior a 50 euros por habitante; por el contrario, en municipios como Albolote, Alhendín, Monachil, Ogíjares, Otura, Pinos Puente, Santa Fe, Vegas del Genil o La Zubia, la inversión por habitante será únicamente de entre uno y dos euros.

En opinión de la diputada provincial de VOX este reparto no atiende las necesidades reales de los municipios de Granada para afrontar la pandemia: “el Gobierno de la Diputación Provincial ha hecho un reparto vago, sin esforzarse en atender los problemas que está causando la Covid-19 en las poblaciones, y despachando el asunto en base a un criterio poblacional, que lo único que hace es castigar a multitud de poblaciones medianas, especialmente del cinturón”.

Cristina Jiménez ha señalado que la adopción de este criterio no solo es un contrasentido, sino que incluso rompería con la propia regla que habilita la excepcionalidad para otorgar subvenciones directas a los municipios. “La Diputación puede otorgar subvenciones directas a los municipios solo en situaciones de excepcionalidad, algo que se cumpliría en las circunstancias actuales de pandemia, pero que no se ajusta al sentido de la norma si el reparto no lo haces conforme al hecho que motiva la excepcionalidad: si la causa es una enfermedad, el sentido común dispondría que la Diputación se debería atener a un criterio para atender a las poblaciones más afectadas por ella o a cualquier otro criterio que la tenga en consideración, y no únicamente a un criterio poblacional que en nada atiende a la realidad del daño que está causando la Covid-19. Pero ya sabemos que, allá donde gobiernan los socialistas, el sentido común es una cosa que no se suele aplicar”.

Por último, la portavoz de VOX en la Diputación ha afirma que “el Partido Socialista finalmente ha buscado premiar a pequeños ayuntamientos donde tienen más presencia, pero con ello han dado completamente la espalda a los municipios del cinturón. Es lógico que, en condiciones normales, se apliquen parámetros que beneficien a los municipios más pequeños, porque son los que más sufren el castigo de la despoblación; sin embargo, para el problema que ahora afrontamos se deberían haber aplicado criterios que atendieran a las poblaciones que lo que sufren es el castigo de la pandemia, y ese es el caso de multitud de localidades del cinturón. Sin embargo, parece que el Partido Socialista no perdona que en la gran mayoría de estos municipios VOX sea la segunda fuerza política y que las encuestas indiquen que ya les está disputando el primer puesto, y como consecuencia de ello han decidido castigarlos de esta manera”.