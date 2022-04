Víznar urge a la Junta la cesión de La Colonia para rehabilitar el lugar donde Lorca pasó sus últimas horas

El Ayuntamiento de Víznar ha reclamado a la Junta de Andalucía la cesión de La Colonia, el lugar donde Federico García Lorca pasó sus últimas horas de cautiverio antes de ser fusilado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, a fin de rehabilitar este entorno que ahora se encuentra "totalmente abandonado" y crear un Centro de Interpretación de la Memoria que dignifique este enclave y lo incluya en los circuitos vinculados al poeta.

El alcalde de Víznar, Joaquín Caballero (IU), ha explicado a Europa Press que el consistorio lleva "años" reclamando a la Junta de Andalucía la declaración de este entorno como Lugar de Memoria Histórica y su cesión para poder crear un centro a imagen y semejanza de la edificación en la que pasaron su última noche Lorca y "muchísimos otros" que fueron retenidos en este albergue juvenil reconvertido en cárcel antes de ser fusilados en el entorno de la carretera de Víznar-Alfacar.

El regidor lamenta que este enclave no esté adecentado en este momento a pesar de ser el único lugar que queda para "cerrar el círculo del nacimiento, vida y muerte de Lorca" y que, sin embargo, se destinen fondos a restaurar lugares donde "pasó un verano o un fin de semana". "No sabemos dónde se encuentra la fosa de Lorca, pero sí dónde pasó su última noche, es un lugar icónico y no debería estar así de abandonado", lamenta Caballero.

El Ayuntamiento cuenta con documentación, fotografías y testimonios suficientes que permitirían crear un centro como lo también llamada Villa Concha y reclama a la Junta, actual propietaria, que materialice lo que se viene pidiendo desde hace años, la cesión de este espacio a fin de impulsar un proyecto que también sirva de reclamo turístico y cultural al municipio.

Federico García Lorca fue detenido el 16 de agosto y conducido al Gobierno Civil, para luego ser trasladado a La Colonia a bordo de un vehículo en el que viajaban los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Allí estaba ya preso el maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo y se cree que los restos de todos ellos yacen en una fosa común en un lugar indeterminado de este entorno.

Sin señalización

Desde Unidas Podemos por Andalucía han afeado al Gobierno andaluz que "descarte" la declaración como Lugar de Memoria Histórica de La Colonia, "uno de los últimos lugares en los que estuvieron cientos de granadinos antes de ser fusilados por las tropas golpistas de Franco. Desde este enclave obligaban a las víctimas del franquismo a realizar el 'paseo' minutos antes de ser fusilados y sus cadáveres eran arrojados al barranco de Víznar", ha señalado a Europa Press el parlamentario Jesús Fernández.

Unidas Podemos por Andalucía ha llevado recientemente este asunto al Parlamento de Andalucía haciéndose eco del sentir de diferentes colectivos memorialistas que lamentan que se haya olvidado lo que pasó en la zona y que no haya ninguna señalización que informe de ello.

En la última contestación por escrito a una pregunta de la formación sobre este asunto, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico señaló que a día de hoy este sitio "es un espacio abierto que no conserva elementos de valor que requiera de un régimen especial de protección, ya que fue derribado en los años 70". Todo ello, "sin perjuicio de que una adecuada señalética de carácter informativo conserve la memoria y proporcione información sobre los hechos allí acaecidos", aunque desde Unidas Podemos por Andalucía lamentan que el Gobierno andaluz no haya fijado ningún marco temporal para acometer esta medida.