En otro tiempo, la Fiesta de la Primavera era esa celebración que se convocaba por SMS, motivaba piques entre Granada y Sevilla por ver qué ciudad reunía a más peña y se celebraba al raso de la Huerta del Rasillo. Aquello era capaz de desafiar las peores inclemencias meteorológicas, poner en jaque todo dispositivo policial imaginado e incluso la capacidad de las autoridades para predecir lo impredecible.

Lo de ahora es otra historia. Mucho más acorde con los tiempos que corren, tiene un nombre bastante más chic –'365primaverafest'– y lejos de ser una celebración espontánea, está organizada por un promotor privado. Está claro que la nueva Fiesta de la Primavera de Granada ya no es flor de un día. Nada de quedar en la rotonda de Méndez Núñez, que ahí recogen los BlaBlaCar. Ahora el meneo se ha trasladado al Cortijo del Conde, bien lejos del centro de la capital y hasta del extrarradio, con su buen escenario y su correspondiente 'pack botellón' al nada desdeñable precio de 25 euros. Casi 6.000 entradas vendidas, según la organización. Eso sí, el encargado de dar el pistoletazo de salida, King África, une a las dos generaciones. La que acudía a aquella y la que va a esta.

"¡Booomba! ¡Para bailar Granada es una bomba!" –o algo así–, adaptaba para el público local, todavía a pleno sol de sobremesa, con su habitual simpatía y sentido del humor el autor de otros inolvidables temazos como Carnavalito, El Humahuaqueño –imposible escribirlo sin haberlo buscado antes en internet–, Comadre Compadre o Buena onda. Aunque a la pregunta de "¿por qué cantante o grupo has venido?" todos tenían clara la respuesta: Juan Magán y Pepe Vizio. ¿Es que a nadie le gusta ya Mike Morato?

Otra cuestión que planeaba sobre los presentes en el recinto del Cortijo del Conde era la relación entre Juan y Víctor Magán, que en el cartel aparecía antes que el mítico DJ y productor barcelonés. Nadie tenía claro el grado de parentesco entre los dos, pero todos que ambos eran familia y que el segundo, en cierto modo, estaba allí por cortesía del primero. O como dirían Juan y su admirada Belinda: Te voy a esperar.

Ballesteros, Gianmarco Onestini –que para ser 'honestos' tampoco se sabía muy bien quién era–, Envi, Mike Fajardo, Mike Morato, Antony Godfather y los DJ residentes Pablo Góngora y Buko completaban la 'pandi', con apertura de puertas a las 15:00 y cierre a las 6:00 o hasta que el cuerpo aguantara. Y entre actuación y actuación, batalla de gallos by Red Bull, aunque algunos ya iban volando desde hace un rato, y con versos para el recuerdo como "soy como King Africa, la boooomba", "del escenario no me baja ni la autoridad / me quedo a hacerle los coros al cabrón de Juan Magán" o "no sé si Granada es más de Lorca o de Quevedo / pero sí que las tapas extra te las cobran por un euro".

Y es que tras el cierre del 'botellódromo', sólo el recuerdo y la nostalgia de quienes ya hasta peinan canas pueden rescatar del olvido los cortes de tráfico que se producían en las salidas de la Circunvalación para evitar una tragedia o los cubitos de hielo volando de un lado a otro de la explanada ahora reconvertida en espacio deportivo junto a Hipercor. En eso, desde luego, hemos mejorado.