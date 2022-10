"Joder Jesus, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti". Con estas palabras comienza el texto en recuerdo a Jesús Candel que Javier Cánovas, amigo personal y director de la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos), ha subido a la página de Spiriman en Facebook.

El texto está acompañado de un vídeo en el que se recogen imágenes del médico a lo largo de toda su trayectoria en los últimos años. Desde las marchas contra la fusión hospitalaria que canalizó a través de la Asociación Justicia por la Sanidad junto a miles de granadinos hasta algunas fotos personales donde se le puede ver en ruta ciclista, ejerciendo como profesional con la bata sanitaria, en la playa o corriendo en el campo.

Tanto la palabra "¡yeah!", que tantas veces pronunció en señal de fuerza para conseguir sus propósitos y también luchar contra el cáncer, como el gesto de fuerza o ánimo mostrando los bíceps con el puño cerrado se repiten a lo largo de un vídeo que en apenas una hora ya contaba con más de 28.000 comentarios, 83.000 reacciones y se ha compartido más de 20.000 veces.

"Jesús, estés donde estés, te quiero tela y lo sabes, ayúdame a seguir en la lucha contra este puto cáncer que se lleva lo mejor. Sé que me vas a ayudar, ya te estoy echando de menos cabronazo", suplica finalmente la misiva.

Carta íntegra

"Joder Jesús, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti.

¿Cómo quieres que este a tu altura? Todo lo que hemos pasado juntos no se puede describir en unas líneas, tu fuerza, tu coraje, tus ganas de vivir, tu amistad, tus ganas por ayudar, y por qué no, los cojones que le has echado a la vida.

Me queda tanto por aprender que a veces dudo de poder solo.

Pero estate tranquilo, aquí tu calvito del alma te prometió que el legado que has dejado, trabajará con mas fuerza que nunca, teniéndote siempre entre nosotros, y como siempre decíamos: "Nada de proyectos, realidades".

Jesús, estés donde estés, te quiero tela y lo sabes, ayúdame a seguir en la lucha contra este puto cáncer que se lleva lo mejor.

Sé que me vas a ayudar, ya te estoy echando de menos cabronazo.

Un abrazo enorme de tu calvito del alma".

Javier Cánovas. Amigo y Director UAPO.