La UGR colaborará con Rigoberta Bandini en el primer concierto plenamente accesible

El próximo 21 de octubre tendrá lugar por primera vez en España un concierto plenamente accesible para las personas con capacidades diversas en una sala de conciertos. El concierto de Rigoberta Bandini en la Sala París 15 de Málaga contará con interpretación en lengua de signos española, subtitulados, mochilas vibratorias, bucle magnético, audiodescripción y distribución de los marcadores visuales Navilens en este espacio, entre otras más de 50 medidas dirigidas a las audiencias con discapacidad sensorial.

El secretariado de Inclusión de la UGR, perteneciente al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, colaborador de la Fundación Music for All en diversas actuaciones en pro de la inclusión en la música y la cultura, se implicará en la difusión del evento y el alumnado con discapacidad auditiva de la UGR podrá asistir al concierto. La Fundación Music for All, pionera en hacer que la cultura y la música sean accesibles para todo el mundo en festivales tan conocidos como Primavera Sound, Cooltural Fest-Music for All o Sonorama Ribera, será la encargada del diseño e implementación del plan de accesibilidad.

El profesor de la UGR, Pablo Galindo, que dirige un proyecto sobre accesibilidad e inclusión de la música en vivo, a través de un contrato de investigación con la OTRI y la Fundación Music for All, va a ser el encargado de coordinar la accesibilidad de varios conciertos en salas de España.

El concierto de Rigoberta Bandini será el primero de tres conciertos piloto a celebrar en España que trasladen al mundo de las salas de conciertos la experiencia de accesibilidad llevada a cabo en los grandes festivales de música por parte de la Fundación Music for All. De esta manera, asistentes con discapacidad visual podrán disfrutar de la audiodescripción del concierto o la deambulación autonóma e independiente a través del uso de los marcadores visuales Navilens y, personas con discapacidad auditiva, podrán disfrutar del mismo a través de la interpretación en lengua de signos, el subtitulado, el bucle magnético o el uso de las mochilas vibratorias. Serán muchas las personas con capacidades diversas que asistirán al concierto por primera vez en sus vidas, lo que marcará un hito en la consolidación del derecho de todas las personas a disfrutar de la cultura y la música en vivo en condiciones de igualdad.

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga será la encargada de la interpretación en lengua de signos del concierto y la ONCE de la supervisión de las medidas de accesibilidad para los asistentes con discapacidad visual y el pilotaje de las mismas por sus afiliados. La Oficina de Atención a la Diversidad de la UMA y el IES La Rosaleda de Málaga colaborarán en la difusión del mismo entre su alumnado con discapacidad auditiva.