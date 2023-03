El vestido de Stradivarius que es el gran aliado esta primavera

Con la llegada de la primavera, el buen tiempo y los días soleados, empezamos a renovar nuestro armario con prendas más vistosas. Los vestidos florales son clásicos de esta estación del año y, para ir de acuerdo a esto, Stradivarius ofrece una prenda que promete sumar puntos de estilo, delicadeza y traer un toque romántico a la época de las flores.

El vestido midi estampado floral que presenta Stradivarius es una prenda super fluida y cómoda. Elaborada en tela 100% poliéster, tiene los hombros descubiertos, un escote de pico y una manga larga acabada en goma. Además, en el interior, tiene un forro corto que asegura la comodidad.

La prenda lleva un estampado de flores rosas con algún mínimo detalle en verde. Y está disponible en diferentes tallas (S, M,L y XL). Se puede adquirir en las tiendas de Stradivarius, a partir de 29,99 euros.

Para lavar el vestido, lo ideal es tener la lavadora a no más de 30 grados y no utilizar ni blanqueadores ni lejía para garantizar que no haya daños en la prenda.

La primavera siempre llega con nuevas tendencias, pero seguramente este vestido floral sea una prenda clave y un gran aliado para quien decida vestirlo en la estación de las flores.