Hace 20 años, los cibercafés vivían días de vino y rosas espoleados en gran medida por la fiebre de los juegos en red local. También por la posibilidad de conectarse a internet, un servicio casi expedito hasta entonces que obligaba a quienes lo tenían en casa a colgar el teléfono si no querían que se cortase la red. Casi nadie sabía lo que era el wifi, que había nacido apenas cinco años antes, y aunque la información seguía girando en torno a los formatos tradicionales, se atisbaba en el horizonte un cambio de paradigma. Al albor de ese contexto nació GranadaDigital. Aunque por aquel entonces no se sabía, acababa de gestarse un medio de comunicación que, andando el tiempo, no solo ha perdurado hasta nuestros días como el diario líder nativo digital de Granada, sino también como el gran referente de la capital y la provincia en una forma de hacer periodismo otrora experimental pero hoy coetánea a los tiempos que corren.

En este 2023, GranadaDigital celebra su 20 aniversario. Una efeméride que quiere compartir con sus lectores –un sustantivo que se sigue usando en clave genérica pese a que la audiencia actual de este periódico es transmedia– con una serie de reportajes y entrevistas que arrancan en estas líneas en las que se pretende recordar cómo era aquella Granada de 2003 que vio el alumbramiento de este medio. Echar la vista atrás no solo es un ejercicio necesario para evitar repetir los errores del pasado –que como podrá comprobarse más adelante se han repetido en algunos casos–, sino que es práctica cuasi obligatoria para entender cómo hemos evolucionado en ese tiempo, y cuánto, cómo o por qué. Además, puede convertirse en algo divertido si se toma con humor y con la pasión de quien mira por el retrovisor con el espejo de la experiencia y el bagaje en lugar de con el de la nostalgia y la pesadumbre. Allá vamos.

En 2003 nadie sabía lo que era el Covid. De hecho, 'corona' y 'virus' fueron dos términos que, de alguna forma, aparecieron por separado. La corona española se vio sacudida por el anuncio repentino de que el entonces príncipe Felipe, futuro heredero del trono, se casaría con la periodista Letizia Ortiz. Virus, lo que se dice virus, no hubo, aunque la enfermedad de las vacas locas llegó a Estados Unidos, país que comenzó la invasión de Irak. En España hubo pacto para la reforma de las pensiones y Rajoy tomó el relevo de Aznar al frente del PP. Y un apunte curioso: Vandellós se quedó sin el reactor termonuclear ITER, que se adjudicó finalmente a la ciudad francesa Cadarache. ¿Les suena? Es uno de los tres ejes sobre los que gira el Programa de Fusión Europeo, junto a DEMO e IFMIF-Dones. El 'hermano' gemelo del acelerador de partículas que se construirá en Granada pudo estar en España, y quien sabe si en ese supuesto la macroinfraestructura científica habría acabado llegando a Escúzar.

La actualidad a nivel nacional estuvo marcada por el anuncio del matrimonio de Felipe y Letizia

Pero en Granada los titulares estuvieron copados por la llegada a la Alcaldía de la capital de José Torres Hurtado. Sin que nadie lo esperara, el Partido Popular arrasó en las municipales del 25 de mayo tras cuatro años de tripartito PSOE-IU-PA. Torres Hurtado celebró aquella victoria con un bisoño Sebastián Pérez. Pocos podrían imaginar entonces cómo terminaría aquella relación. Eso sí, el PSOE logró un triunfo en el conjunto de la provincia que le permitió retener la Diputación. El éxtasis electoral del PP también alcanzó a Motril, donde otro histórico, Carlos Rojas, consiguió tomar el bastón de mando de la principal ciudad de la Costa Tropical pactando con otras fuerzas. Y todo pese al '¡No a la guerra!' que más de 150.000 granadinos proclamaron por las calles del centro ante la decisión de José María Aznar de apoyar la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y su presidente George W. Bush, escenificada en la foto de las Azores junto a Tony Blair.

El de Torres Hurtado no fue el único éxito en un proceso electoral o selectivo. David Aguilar revalidaría cuatro años más como rector de la Universidad de Granada tras imponerse a Victoriano Ramírez, mientras que Javier Martínez fue proclamado ante más de 4.000 personas como nuevo arzobispo de Granada en sustitución de Antonio Cañizares. Son tres hechos –elecciones municipales, al Rectorado y cambio de mando en la Archidiócesis de Granada– que se producirán o ya se han producido también durante este 2023. También hubo temporal de nieves, que llegó a dejar incomunicados varios pueblos del norte de la provincia, y los agricultores se movilizaron para exigir un aumento de los precios. ¿Les suena? La lluvia evitó la salida de la Cofradía de Santa María de la Alhambra por primera vez en 75 años. Y tras 172 años, Granada rindió a Mariana Pineda el homenaje que merecía precisamente con una procesión cívica al estilo de la del año pasado en el día que lleva su nombre y con la rehabilitación del inmueble en el que pasó sus últimos años.

Al igual que las galas que GranadaDigital tiene previsto celebrar durante este 2023 para conmemorar su 20 aniversario, en 2003 otra gala sirvió para dar por inaugurado el, a la postre, fracasado proyecto del Circo del Arte, hoy convertido en un complejo de pádel. Al fútbol se jugaba en el antiguo Los Cármenes, derribado de forma definitiva aquel año. Como la antigua estación de Alsina Graells en Camino de Ronda, cuyo solar alberga en la actualidad el gimnasio Yo10. Hace diez años cerró Multicines Centro, pero es que hace 20, precisamente en marzo, lo hicieron las salas de proyección inauguradas poco tiempo antes en el Centro Comercial Neptuno. La Policía Local la desalojaron pese a que en su interior había varios miles de personas.

La crónica de sucesos estuvo marcada por hechos como el rescate el 1 de julio de una niña de siete años que llevaba 18 meses secuestrada por su padre y que vivía en una nave de Loja junto a otras mujeres. El progenitor consiguió fugarse tras ser detenido y acabaría confesando que quería sacar a la pequeña de la calle, donde su madre supuestamente trabajaba. En Cenes de la Vega, cuatro personas resultaron heridas en un enfrentamiento con la Guardia Civil, que había acudido a desalojar una vivienda ilegal construida dos décadas antes. Y al igual que el año pasado, el dolor inundó Íllora por la pérdida de la vida de cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años. En este caso, en un accidente de tráfico. Al igual que hoy, el funeral concitó a todo el pueblo en el cementerio. El 12 de mayo, una serie de desprendimientos afectaron de lleno a la N-323, a la altura de Vélez de Benaudalla, donde toneladas de tierra y piedras se precipitaron sobre la calzada.

La llegada a la alcaldía de José Torres Hurtado, el cierre de los cines del Neptuno o la pitada al lehendakari Ibarretxe estuvieron en la agenda local

Durante el verano, la ola de calor produjo una oleada de cortes de luz en toda la provincia. Loja o Motril fueron las zonas más afectadas. Precisamente en Motril. la llegada incesante de pateras colapsó las instalaciones de atención a inmigrantes de la Costa Tropical. Seis personas perdieron la vida en aquella canícula que acabó con 1.889 detenidos por este motivo. También en Motril, una profesora fue agredida por una madre iracunda tras ver las notas de su hija, al tiempo que un vertido de fuel sembraba el pánico entre la ciudadanía. Como sucedió recientemente con Macarena Olona, el entonces lehendakari del Gobierno Vasco Juan José Ibarretxe acudió a dar una conferencia a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada e, igualmente, terminó abucheado. Por aquellos entonces no se estilaba la palabra, pero lo que le hicieron fue un escrache. Un joven que intentó agredirle acabó detenido. Maracena vivió el horror de la violación de una niña de 11 años cuando salía del colegio. En Órgiva se prohibía una 'Fiesta del Dragón' al estilo de la rave ilegal de La Peza y en Granada capital se abrían los primeros expedientes a locales de ocio nocturno a la par que se comenzaba a perseguir el botellón.

A las portadas de los medios saltaron noticias de tribunales como la detención del periodista de Al Jazeera Taysir Alony en Alfacar. La orden la dictó el juez Baltasar Garzón, quien le acusaba de pertenecer a Al Qaeda. El juez citó 314 veces el nombre de Granada en el auto emitido tras varias jornadas de interrogatorios. Sospechaba que era en la capital donde mantenía reuniones y negociaciones para reclutar posibles terroristas. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros. Este mismo año se desarticularon varias bandas de narcotraficantes y también comenzó el juicio por el asesinato de María Josefa Rosa Portillo, propietaria del Restaurante Las Mimbres tres años antes. El ensañamiento con la víctima y el robo de una suma considerable de dinero marcaron a la sociedad granadina aquellos días. Los acusados se culparon mutuamente. En noviembre, la Guardia Civil buscaba en Granada y Córdoba al empresario granadino Francisco Fernández Álvarez, desaparecido después de haber sacado dinero de una oficina bancaria en la capital califal.

Pero también hubo buenas noticias. Durante el mes de junio, el almuñequero Juan Castillo se convirtió en el primer guardia civil en coronar el Everest. Lo hizo de la forma más peculiar, saludando al estilo marcial y con el tricornio. Y a muchos kilómetros de allí, en Baza, una mujer se hizo con el mayor premio dado hasta entonces en el sorteo de la Primitiva. Y luego están las infraestructuras, marcadas siempre por las reivindicaciones y las protestas, como la insistencia en la construcción de la autovía de la Costa Tropical y la mejora de la red de ferrocarril y el aeropuerto. En la capital, se avanzó en la idea de construir cuanto antes una Segunda Circunvalación. En la primera, la de siempre, hubo obras para la ampliación de los carriles, lo que terminó colapsando la Ronda Sur. El recién elegido alcalde José Torres Hurtado cumplió su promesa de eliminar el carril bici del Zaidín, con un gasto de demolición que rondó los 87.000 euros de entonces. ¡Y se empezó a hablar del Metro de Granada! Una infografía de la Junta de Andalucía recreaba en realidad virtual cómo sería el futuro suburbano a su paso por Puerta Real. Y como ahora, ya entonces se producían las clásicas disputas dialécticas entre administraciones a cuenta de cuál debía ser su trazado o, como para el caso que nos ocupa, si debía o no soterrarse. Por cierto, que los presupuestos de aquel año se terminaron aprobando y, aunque no venga al caso, El Fandi acabó saliendo por la puerta grande en la Monumental de México pese a que una lesión en Pontevedra le hizo perderse más de 30 faenas.

Dos fundaciones y dos películas

A nivel cultural, el año 2003 dejó dos grandes noticias para Granada. Quizás la más importante, y también la que más recorrido ha tenido hasta nuestros días, fue la decisión de la Fundación García Lorca de trasladar su sede desde la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde el genio de Fuente Vaqueros vivió junto a otros como Luis Buñuel o Salvador Dalí, a lo que hoy es el edificio de La Romanilla. Paralelamente, familiares de asesinados durante la Guerra Civil de Víznar solicitaron la exhumación de los cadáveres para darles una sepultura digna, lo que en esos días alimentó la posibilidad de que se pudiera dar con los restos del granadino más universal.

Retomando el hilo, cabe apuntar que, por aquel entonces, parece que la cosa iba de fundaciones marcadas por la trayectoria de poetas. Al anuncio del traslado de la Fundación Lorca a Granada hay que añadir la pretensión cumplida por Francisco Ayala de convertir a Granada en la sede única de su legado. Así, las gestiones municipales permitieron trasladar la obra parte de la obra radicada en Sevilla también a la capital.

El otro gran acontecimiento llegó de la mano del Festival de Música y Danza de Granada, que en su edición de 2003 apostó por un gran espectáculo con 200 actores en la ópera-oratorio Juana de Arco en la hoguera, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón sobre las tablas del Palacio de Carlos V. Todo un éxito que tuvo su refrendo con la que por aquel entonces fue la segunda edición del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. El Ballet Flamenco de Cristina Hoyos, quien se encargó de la coreografía, deleitó a los granadinos con una representación de Yerma cuya dirección corrió a cargo de José Carlos Plaza.

La Fundación Lorca anunció su intención de trasladar a Granada el legado del poeta, mientras que el director de la OCG, Josep Pons, anunció que dejaba el cargo

A nivel musical, 2003 también dejó el reconocimiento a Miguel Ríos por parte de la Academia de la Música de su Premio de Honor tras una trayectoria profesional intachable. El rey del rock and roll bramó un claro y contundente '¡No a la guerra!' cuando subió a recoger el galardón. Además, Granada fue este año escenario de dos películas españolas que cosecharon un gran recibimiento por parte del público y de la crítica. El granadino Miguel Hermoso estrenó a finales de enero La luz prodigiosa, una cinta protagonizada por Alfredo Landa que fue aclamada en varios festivales, entre ellos el de Moscú, y que usaba la ucronía de una posible muerte alternativa de Lorca como punto de partida para su guion. Más esclarecedor era el título de Al sur de Granada, que contó con guion de Fernando Colomo en colaboración con Jonathan Gathorne-Hardy, y estuvo protagonizada por Matthew Goode, Verónica Sánchez y Guillermo Toledo. Las calles de la Alpujarra fueron el escenario de este filme estrenado en el Festival de Cine de Toronto en septiembre que narra la vida de Gerald Brenan. No todo fueron buenas noticias, pues el a la sazón director de la Orquesta Ciudad de Granada, Josep Pons, anunció que dejaba el cargo al final de la temporada en curso para ponerse al frente de la Orquesta Nacional de España. El 2003 también fue el año en el que los dinosaurios invadieron el Parque de las Ciencias, el de la exposición por el 550 aniversario del nacimiento del Gran Capitán o el del quinto centenario de la muerte de la Reina Isabel la Católica con una serie de conmemoraciones, que incluyeron la restauración tanto de la Capilla Real como del monumento de Mariano Benlliure.

Desastre en Los Cármenes y fiasco para el 'Cebé'

Aunque para decepciones las que nos dio el deporte. Al menos, los deportes de equipo. A los más jóvenes les puede llegar a parecer increíble, pero hace 20 años el Granada CF militaba en la Tercera División del fútbol español, que para los menos duchos en la materia hay que aclarar que no era el tercer nivel del balompié nacional sino el cuarto. Allí llegó tras casi tres lustros vagando por Segunda B y un descenso administrativo por impagos la temporada anterior. El debut en el infierno no pudo empezar peor, con derrota por goleada en Armilla ante el Arenas. Poco a poco fue cogiendo vuelo el cuadro granadinista, que logró clasificarse para la promoción de ascenso. Como ya había pasado tres años en el famoso 'Murcianazo', los rojiblancos se la jugaban a cara de perro en la última jornada de la liguilla en casa. El rival, el desconocido Quintanar del Rey. Y el desenlace, aún peor que ante los pimentoneros. Hubo 'Pocholazo' en Los Cármenes ante el Quintanar. El Granada se adelantó con un gol de José Mari bien entrado el segundo tiempo, pero la desgracia sobrevino en el descuento, cuando Juanjo, alias 'Pocholo', remató de cabeza contra su propia portería un balón tonto que inundó de lágrimas los ojos de las 10.000 almas congregadas en Los Cármenes.

Junto al Granada CF, aquella temporada jugaron otros seis equipos de la provincia en el Grupo IX de Tercera: el ya mencionado Arenas de Armilla, Loja, Baza, Guadix, Vandalia de Peligros y Granada 74. Los de Almanjáyar terminaron campeones, pero tampoco pudieron redondear su buen año con el ascenso, que se marchó rumbo a Tomelloso. La guinda la puso el Motril, que sufrió un doloroso descenso a Tercera desde el Grupo IV de Segunda B tras un año espantoso en lo deportivo y también en los institucional, con encierro de jugadores incluido para protestar por la grave situación económica y de impagos. Al menos, Lucas Alcaraz consiguió meter al Recreativo de Huelva en la final de la Copa del Rey de 2003, que perdió contra el Mallorca en el Martínez Valero. Días después, el decano certificaba de forma matemática el descenso a Segunda con el granadino, que terminó firmando por el Racing de Santander, todavía en el banquillo. Y un breve apunte más de fútbol: la Selección Española tuvo que ir a la repesca contra Noruega para sellar su clasificación a la Eurocopa 2004.

El Granada CF se dejó el ascenso a Segunda B con un gol en propia puerta en el descuento y el CB Granada no pudo mantener la categoría en ACB

Más descensos. En este caso en baloncesto. Después de una temporada para olvidar, el CB Granada certificaba su caída a la Liga LEB a falta de cinco jornadas para la conclusión de la liga en la ACB. Lo hizo tras dos años consecutivos en la máxima categoría y con cambio en el banquillo. El curso lo inició todo un mito como Antonio Gómez Nieto y lo terminó Sergio Valdeolmillos, que asumió el reto de regresar a la élite la temporada siguiente. Sí que pudo culminar de la mejor manera posible su temporada el CD Universidad de Granada de voleibol masculino, que volvió de nuevo a la élite con Toño Santos al mando. Meritazo el del técnico, que armó un plantel competitivo en poco tiempo y luego hizo fuertes a los de Fuentenueva ya en el regreso a la máxima categoría.

Y aunque por aquellos entonces ya hacía años que había dejado de ser noticia, La General de Tenis de Mesa se apuntó al palmarés su decimoséptimo título de Liga consecutivo en la Superdivisión masculina. Competición, junto a la también ultradominada por el cuadro cajista Copa del Rey, que confirmaban un año más a los de Vladimir Choubine como la escuadra imbatible del deporte español. Con qué añoranza se recuerdan aquellos años dorados en los que los granadinos sacaban pecho por tener el mejor equipo nacional en cualquier disciplina, con una estrella como Juanito y dominando un clásico del deporte español como era el duelo contra el Cajasur Priego de Córdoba. La General finalizó aquella temporada invicta.

El 2003 fue también el año en el que María José Rienda subió por primera vez a un podio. La esquiadora granadina inauguró la temporada con un gran tercer puesto en el primer eslalon gigante de la Copa del Mundo, prueba que se disputó en Soelden (Austria). Menos suerte corrió la también granadina de origen chileno Carolina Ruiz, quien sufrió una grave lesión en el peroné mientras entrenaba que le privó de disputar las primeras pruebas de la Copa del Mundo 2003/2004. Fue el año en el que a 'Juanito' Mühlegg, fondista alemán nacionalizado español, se le retiraron los tres oros olímpicos que logró en Salt Lake City por dopaje. "Ya me extrañaba", fue el comentario más repetido aquellos días.

La General de Tenis de Mesa, el Universidad de voleibol masculino, María José Rienda y Paquillo Fernández dieron las grandes alegrías para el deporte granadino

Pero volviendo a Granada, el accitano Paquillo Fernández logró la plata en los 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo al aire libre celebrado en París. Sólo Jefferson Pérez le consiguió arrebatar la gloria del oro en los últimos kilómetros. También acudió a la cita internacional en pista cubierta, que se celebró en Birmingham en un año marcado por la inhabilitación, también por doping, de Alberto García. A nivel nacional, Fernando Alonso consiguió la primera victoria de la historia de la Fórmula 1 española en un gran premio. Fue en el circuito de Hungaroring y con apenas 22 años. En motociclismo, Dani Pedrosa ganó el título mundial en 125 centímetros cúbicos y el piloto granadino Javi Remacho logró un nuevo título del Campeonato de España de Supercorss. El italiano Valentino Rossi volvió a repetir título en MotoGP. Sete Gibernau fue su adversario más duro. El Mundial de Rally se le escapó una vez más en la última prueba a Carlos Sainz.

De otro lado, Lance Amstrong entró en la historia del ciclismo al igualar los cinco Tours de Miguel Indurain. Serían siete, pero luego acabaron siéndoles retirados. El español Joseba Beloki se cayó en la última semana de carrera, sufriendo una grave lesión, mientras que José María 'Chaba' Jiménez falleció a causa de un infarto. Los Mundiales de Natación de Barcelona dejaron medallas para David Meca, Nina Zhivanevskaya y Gemma Mengual, pero el gran alumbramiento fue Michael Phelps, que en la Ciudad Condal batió cinco récords del mundo en 100 metros, por partida doble; 200 mariposa; 200 y 400 estilos, y obtuvo cinco tres oros y dos platas. 2003 también fue el año de Juan Carlos Ferrero, que lideró por primera vez en su carrera el ranking de la ATP y, además, se anotó su primer Roland Garros. Se impuso también en el Masters de Madrid, llegó a la final del US Open tras eliminar a Andre Agassi en la semifinal y disputó la final de la Copa David.

Y es que 2003, el año que nació el diario líder nativo digital, fue de auténtico récord. Granada lo pudo contar como nunca gracias al nacimiento de hasta cuatro nuevos medios de comunicación: tres periódicos y una televisión. Al alumbramiento de GranadaDigital hay que añadir el nacimiento de otros dos diarios, en este caso en papel, como fueron Granada Hoy y La Opinión de Granada, y el de una televisión: Teleideal, que derivaría posteriormente en lo que hoy es TG7. Cuán lejos parece quedar, ¿verdad? Pues no hace tanto de aquello.