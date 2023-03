Un panorama incierto para un conjunto taronja con dos caras

El duelo de Covirán Granada ante Valencia Basket de este fin de semana en la Fonteta aparece en el calendario con unos claros signos de interrogación. A priori, los pronósticos apuntan a una más que probable derrota del conjunto rojinegro. Los datos así lo avalan. Los de Mumbrú han convertido la Fonteta en un auténtico fortín al no perder como local, en lo que a la ACB se refiere, desde el pasado 27 de noviembre cuando Unicaja asaltó el templo taronja. De lado granadino, los de Pablo Pin no ganan a domicilio desde la tercera jornada de la Liga Endesa, allá por el mes de octubre cuando venció a UCAM Murcia para cosechar su segundo triunfo de la temporada.

Como símbolo de garantías para los valencianos también aparece su posición en la clasificación, ocupando la octava plaza con 12 victorias y 10 derrotas. Tampoco hay que olvidar que se trata de un equipo de Euroliga con una plantilla y calidad más que demostradas para afrontar dos competiciones y rendir al máximo nivel. A todos estos puntos se le añade la victoria de Valencia Basket en Granada por 81 a 110, uno de los primeros grandes golpes que el plantel rojinegro sufrió a causa de las bajas y un encuentro que supuso un 'clic' en la mente del equipo. El partido en la Fonteta se plantea como otra gran esperanza de "dar la sorpresa", aunque los antecedentes estén todos en contra.

Puede ser la derrota número 16 para Covirán Granada, lo más probable es que así sea, pero lo cierto es que el conjunto dirigido por Álex Mumbru atraviesa un momento de incertidumbre que lo puede llevar a darse un gran susto el próximo sábado. El proyecto taronja no termina de posicionarse como la apisonadora que, por presupuesto y por nombre, debería ser. Partiendo desde la competición europea, Valencia Basket se balance sobre la delgada línea que marca el acceso al lucha por el título. Con tan solo seis jornadas para acabar la liga regular, los valencianos necesitan cinco victorias para no ver comprometida su participación en los Playoffs, una de ellas conseguida este pasado jueves ante Fenerbache por 82 a 80. Las cuatro derrotas consecutivas en Euroliga, siendo una de ellas tremendamente dolorosa para el club taronja ante Baskonia al perder por 114 a 75, hace que los de Mumbrú se encuentran una especie de montaña rusa en la que su posible actuación durante los partidos se torna algo incierta.

En la Liga Endesa, Valencia Basket suma tres victorias consecutivas ante Gran Canaria, Tenerife y Girona, eso sí tras caer derrotado ante Unicaja y Barcelona. El plantel valenciano solo ha podido vencer en este temporada a dos equipos de los equipos que ocupan las primeras ocho plazas de la tabla, Joventut en la primera vuelta y Tenerife hace apenas dos semanas. De los últimos tres triunfos logrados, todos han sido con un final demasiado ajustado, síntoma claro de que a Valencia le cuesta romper los partidos y hacerse con un triunfo fácil en estas últimas jornadas. A su favor cuenta la gran reacción y actuación que firmó ante los de Txus Vidorreta al darle la vuelta a un encuentro gracias a un tercer cuarto con un parcial de 20 a 8.

El caso Prepelic, un factor más para la desestabilización

En las últimas horas, Klemen Prepelic ha acaparado todos los focos tras la publicación de un comunicado en sus redes sociales. La historia se remonta al pasado fin de semana cuando Álex Mumbrú decidió no convocar al escolta esloveno para el encuentro ante Girona de la ACB. La no presencia de Prepelic sorprendió, una decisión que el técnico explicó en rueda de prensa. "Tengo 14 jugadores para decidir quién quiero que entre en el roster y quien no, y toda l'Arqueria empujando para subir al primer equipo. Es una decisión técnico única y exclusivamente mía. He decidido lo mejor para el equipo y no hay mucha más vuelta. Para el próximo partido tenemos a Jared Harper y tendremos que dejar a alguien fuera, ya veremos. Tengo que tomar la decisión de dejar a un jugador fuera y hay que tomárselo con normalidad".

Tras quedarse apartado del partido y de la polémica y con algunas publicaciones acusatorias de por medio, Prepelic decidió hablar a través de un comunicado en el que expresaba lo siguiente: "Tras la aparición de información falsa e inexacta y unos días de silencio, quiero aclarar el asunto y exponer mi punto de vista. Quiero dejar claro que no he sido suspendido por el club y mucho menos me he visto envuelto en ningún incidente con ningún compañero ni otro miembro del club. En las tres temporadas que llevo en el Valencia Basket, club cuyos colores defiendo con alegría y orgullo, no he tenido ningún problema y mucho menos incidentes con otros miembros del equipo. Respeto plenamente la decisión del entrenador de no incluirme en la alineación del último partido. Esta es su decisión legítima y continuaré desempeñando todas mis funciones de manera profesional".