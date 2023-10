Vecinos de Méndez Núñez-Fuentenueva piden medidas "contra el ruido, el elevado tráfico y la polución en la zona"

Los vecinos de los bloques de viviendas con fachadas a la calle Méndez Núñez y Avenida Fuentenueva se han organizado para pedir al Ayuntamiento de Granada medidas contra el ruido, el elevado tráfico y la polución en la zona. Estos vecinos aseguran que llevan años "soportando unos de los niveles de ruido, tráfico y polución más elevados de la ciudad" y están hartos. Por eso han decidido organizarse en una coordinadora de vecinos afectados para pedir "que se solucionen los problemas del eje". Este lunes van a solicitar al Ayuntamiento de Granada una reunión para exponer sus problemas y acordar la adopción de medidas "que eviten el deterioro en la zona".

"Nuestras preocupaciones son evidentes. La degradación de la zona es notoria: la polución es elevadísima, los niveles de ruido insoportables y el tráfico rodado intensísimo, constante a todas horas y creciente cada día que pasa. A diferencia de otras zonas y calles, en las que se percibe una cierta disminución del tráfico por las medidas adoptadas por el Ayuntamiento -como Gran Vía, Recogidas, etc-, en Méndez Núñez/Fuentenueva los niveles de tráfico rodado son elevadísimos y se mantienen altos incluso durante la noche. No nos constan en otras zonas saturadas de la ciudad dispositivos de regulación del tráfico como los que operan en los cruces del eje con Arabial con Camino de Ronda, con Gonzalo Gallas y con Melchor Almagro. No nos constan medidas dirigidas a evitar la saturación", apunta Antonio Peña Freire, de la Coordinadora de vecinos afectados por el ruido de Méndez Núñez-Fuentenueva.

Las personas que viven en el eje Méndez Núñez-Fuentenueva tienen la impresión de que estas dos calles "están condenadas exclusivamente a ser una vía de acceso a la ciudad para vehículos, absorbiendo el flujo de otras arterias en las que se ha decidido recudir la circulación de vehículos". "El urbanismo moderno, desde hace décadas, ha desterrado este modelo de vial para las ciudades: no debe haber autopistas cruzando las ciudades ni calles configuradas como tales. Las ciudades son de las personas. Los vecinos que vivimos en Méndez Núñez-Fuentenueva no queremos que nuestras calles se conviertan en una autopista urbana. Estamos hartos de ver la calle colapsada durante el día y de ver cómo por la noche los vehículos –coches y motos– intentan alcanzar la circunvalación desde la rotonda de López Argüeta o el Politécnico, dejándose caer avenida abajo a altísimas velocidades para pasar el máximo número de semáforos verdes", lamentan.

También consideran "llamativo" que en las noticias sobre la publicación del Mapa de Ruido, esas dos calles "no han existido". Los vecinos no quieren que se les "borre" porque están afectados por muchos ruidos. Entienden que por su ubicación en la ciudad, el eje "está llamado a permitir la entrada y salida de vehículos al Centro desde la Circunvalación" y asumen que tienen que "ser solidarios con quienes trabajan en el Centro o tienen que desplazarse a él", pero "es solidaridad no se puede exigir a cualquier precio". Los vecinos lamentan que no pueden abrir las ventanas, que se despiertan "sobresaltados por la noche por culpa de vehículos conducidos temerariamente o cada mañana por los pitidos de los agentes que regulan el tráfico".

Desde la Coordinadora de vecinos afectados por el ruido de Méndez Núñez-Fuentenueva lamentan también que el Ayuntamiento de Granada no haya atendido sus quejas formuladas a través de la web municipal y que en los últimos años no haya tomado "ninguna medida para aliviar el problema del tráfico". Además, consideran que el Ayuntamiento es "causante directo de los ruidos en la zona, en particular, por insistir en querer controlar el tráfico usando unos métodos - los silbatos- tan innecesarios como molestos para los vecinos". Para ellos, los agentes podrían "usar bastones luminosos", que son "muchos menos agresivos". "De todos los métodos parar ordenar el tráfico, se ha optado por el que causa más ruido y polución", lamentan. Sobre esto, los vecinos ya se han quejado "en diversas ocasiones" y aseguran que han sido "ignorados".

La Coordinadora de vecinos afectados por el ruido de Méndez Núñez-Fuentenueva quiere conocer las medidas que después de la publicación del Mapa de Ruido piensa adoptar el Ayuntamiento y trasladarle alguna de sus propuestas, como son "cambios inmediatos en el modo en que se regula el tráfico en los cruces del eje en las horas de máxima intensidad" con la "prohibición del uso de silbatos y, en su lugar, uso de bastones luminosos". "El objetivo es garantizar fluidez y evitar que se bloqueen los cruces, algo que ni se logra ni debe intentar lograrse ordenando a los agentes que indiquen a los vehículos que circulen a gran velocidad", apuntan desde la coordinadora.

Limitar la velocidad en el eje y controlarla, especialmente por la noche, "para evitar la circulación de vehículos a grandes velocidades, que además de un peligro, provocan mucho ruido" es otra de las propuestas de la Coordinadora de vecinos afectados por el ruido de Méndez Núñez-Fuentenueva, que también denuncian "la presencia de motos racheando o circulando imprudentemente en el entorno de Plaza Einstein". Otra propuesta es diseñar y adoptar medidas para reducir la intensidad del tráfico en el eje, que está "saturado" y "necesita un cierto alivio, una cierta descongestión".