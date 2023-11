Los vecinos de Darro estallan tras quince días sin luz: "Esto es desesperante"

Los cortes de luz siguen estando, desgraciadamente, a la orden del día en Granada. En esta ocasión, el foco del problema se sale de la capital de la granadina y de la zona Norte, barrio en el que se concentran la mayor parte de las incidencias y de las protestas vecinales. El municipio granadino de Darro atraviesa una complicada situación al sumar ya dos interminables semanas sin suministro eléctrico.

El alcalde de la localidad, Manuel Blas Gómez, explica a este medio que, justamente este pasado lunes 6 de noviembre, se cumplían quince días en los que 193 familias viven una situación "desesperante". "Llevamos ya dos semanas en las que la interrupción del suministro es casi continuo. Tenemos unos 15 o 20 minutos en los sí tenemos luz, pero se va y puede estar cuatro o cinco horas sin volver. Así continuamente, viene muy poco rato y vuelve a irse".

Los cortes de luz no son una problemática nueva en el municipio, sino que ya los sufren desde hace demasiado tiempo. En el 2022, los vecinos de Darro y el regidor de la localidad ya denunciaron una tesitura similar donde llegaron a sufrir dos días continuos de cortes del suministro. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días del mes de octubre y primeros de noviembre es algo que, según el alcalde, "no se ha visto nunca en el municipio algo parecido".

La ausencia de electricidad está afectando a 193 familias de Darro entre las que se encuentran personas mayores con importantes necesidades médicas. "Hay muchas personas mayores que necesitan máquinas de oxígeno que no pueden utilizar por no tener luz. Además, hay una vecina que depende de unas medicinas que deben conservarse en el frigorífico y no puede conservarlas, esto es completamente insostenible y desesperante".

Aunque la mayor parte de las incidencias se registran en viviendas, los cortes de luz también afectan a comercios y al alumbrado público. "Se está teniendo que tirar grandes cantidades de comida porque no se puede mantener. No hay luz en las calles y hay un comercio afectado que no puede desempeñar su labor por la falta de suministro eléctrico".

Manuel Blas Gómez asegura que el Ayuntamiento de Darro se ha puesto en contacto con Endesa en reiteradas ocasiones para encontrar una solución lo más inmediata posible, pero por el momento la situación se mantiene exactamente igual. "Hemos hablado con la empresa eléctrica en estos días, ellos aluden a los enganches ilegales, pero lo que tienen que hacer es venir lo antes posible. Que hagan las gestiones pertinentes porque es el mismo cuadro el que nos está dando problemas desde hace tiempo. Endesa dice que está esperando la orden judicial para poder actuar aquí, pero ya no podemos esperar más. Llevamos quince días sin luz. Es inaguantable".

El regidor granadino detalla, además, que los vecinos ya se están organizando para realizar protestas contra la situación que padecen. "Se le ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno hacer un corte de carretera este próximo sábado 9 de noviembre, concretamente en la A-308 que es la carretera de Darro, pero estamos a la espera de su aprobación. No podemos más".