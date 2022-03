Vecinos de Castril finalizan su encierro de cuatro días con el que piden que se "respete" el cauce natural del río

La plataforma por la defensa del río Castril y la Fundación Savia han promovido un encierro de cuatro días, que finalizaba el pasado sábado por la tarde, en el Ayuntamiento de este municipio de la comarca de Huéscar, para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que "respete" su cauce natural.

El alcalde, Miguel Pérez, del grupo independiente Nuevo Castril, acompañó a los encerrados en el inicio de la acción, mientras que los representantes de la Fundación Savia lo hicieron hasta el viernes, cuando estaba previsto en un principio el fin del encierro, aunque, ante la afluencia de vecinos y alcaldes del entorno, como los de Caniles, María del Pilar Vázquez, Zújar, Salvador Moreno, y Cortes de Baza, Juan Fernández, decidieron prolongarlo hasta el sábado a última hora, han indicado a Europa Press desde la plataforma por la defensa del río.

Los convocantes consideran, según informaron en una nota de prensa, que la CHG pretende finalizar unas obras para el "trasvase del río Castril, a pesar de que son ilegales e innecesarias y hay soluciones alternativas mas económicas que no afectarían" a "uno de los ecosistemas mejor conservados del sur de Europa". En este sentido, el pasado jueves, coincidiendo con el segundo día de encierro, remitieron a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Teresa Ribera, una carta comunicándole esta acción reivindicativa y sus motivos.

No han tenido respuesta a esta carta, y si en entre una semana y ocho días, no hay alguna reacción, la plataforma ha indicado que pretenden convocar una concentración en Madrid. A Ribera se la ha invitado a "visitar nuestra tierra para que se haga una composición de lugar y las soluciones propuestas, más económicas y de agua de más calidad y lo más importante que no afectarían al río Castril".

El encierro comenzaba una vez terminaba un Pleno extraordinario en el que se trataron estos temas y el inicio, a propuesta de la plataforma, de este encierro conjunto para dar a conocer la problemática que entienden que "se repite 15 años después", en tanto coincide que el día 19 de marzo del 2007 la mayoría" de los que ahora ese han vuelto a encerrar, ya iniciaron un encierro, con huelga de hambre en aquel momento, "denunciando la innecesariedad de estas obras en el Centro José Saramago".

Los convocantes proponen un espacio de gobernanza participativa en la gestión del agua en el Altiplano de Granada a través de la figura del contrato de río del Alto Guadiana Menor evitando así las propuestas que consideran "impuestas desde la CHG, que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades" del territorio.