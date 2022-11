UP reclama transparencia y que se publique los 100 mayores deudores del Ayuntamiento

El grupo municipal de Unidas Podemos ha exigido hoy al equipo de gobierno que “sea, por fin, transparente” y haga público el listado de los grandes deudores de la ciudad, tal y como la formación de izquierdas pidió en el pasado Pleno municipal. Se trata de un ejercicio de transparencia, ha dicho el concejal Paco Puentedura, “necesario para Granada y toda la ciudadanía”, por lo que “no se puede explicar la negativa del PSOE cuando otras administraciones públicas del Estado sí lo están haciendo, como son el Ministerio de Hacienda o la Consejería de Hacienda de la Junta.

“El Ayuntamiento debe publicar a los mayores deudores de la ciudad, establecer quiénes son y el montante de la deuda”, ha añadido el edil quien ha dicho que “además, es un objeto que cumple un principio constitucional como es el de la recaudación justa de los tributos”. Ya hay, de hecho, sentencias que señalan que “este tipo de información puede ser perfectamente pública porque ayuda a que quienes tengan deudas millonarias con la administración se encuentren con la presión de abonarlas”, ha incidido.

El concejal de UP ha recordado que esta petición nace a raíz de la “curiosa” respuesta del equipo de gobierno en el anterior Pleno donde el edil pidió que señalasen quiénes son los 100 mayores deudores del Consistorio. “La pregunta no se nos contestó”, ha informado, “solamente se nos proporcionó un informe de decenas de páginas basadas en la ley de protección de datos donde se señalaba que se tenían que desagregar los deudores de las deudas”.

Esto es, ha dicho el edil, “básicamente un entorpecimiento del equipo de gobierno para no contestar” y, sin embargo, se comprometieron a que esta semana “obtendríamos información detallada de, no de los deudores, pero sí de la cantidad total de las deudas”. Dos semanas después del Pleno, ha afeado, “seguimos sin tener un solo dato y se nos niega el derecho a información que tenemos tras realizar la pregunta por escrito dentro de nuestra labor de fiscalización protegida legalmente”. Puentedura ha mencionado que el anterior dato público es de 2016, hace casi 7 años, y la deuda se fijaba en 30 millones de euros, por lo que corremos el riesgo de que muchas prescriban o vayan a hacerlo dado que el tope para su cobro son 5 y 3 años. “Sospechamos que la falta de transparencia de Paco Cuenca por la cual no se nos facilita la información es consecuencia, precisamente, de que hay muchas deudas a punto de caducar y estamos al borde de tener pérdidas millonarias”, ha reivindicado.

El concejal ha informado de que la Ley General Tributaria permite un “ejercicio de transparencia mucho mayor que el que realiza este Ayuntamiento”, ya que su artículo 95 bis sostiene que, reservando las garantías necesarias, aquellas personas o entidades físicas o jurídicas que sean deudores de una cantidad superior a los 600.000 euros y que, con notificación previa de la publicidad de esos datos, la administración, “el Ayuntamiento de Granada en este caso, pueden hacer públicos estos datos”.

Se trata de un comportamiento que daña a los granadinos y granadinas que “sí cumplen con sus impuestos y obligaciones con el Ayuntamiento y tienen el derecho a saber quién está incumpliendo y por qué motivo”. Hacer de conocimiento público esta información, ha hecho hincapié, “permite también hacer un seguimiento de forma transparente y saber el total de las deudas, cuándo se originaron y qué expedientes está llevando el Consistorio”.

Puentedura ha finalizado sosteniendo que “estamos ante un doble rasero inaceptable, donde este equipo de gobierno es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes, en este caso las economías potentes que son estos grandes deudores”. El edil ha argumentado que si a cualquier economía modesta o media de esta ciudad “se le olvida o no puede pagar una tasa de basura, por ejemplo, e inmediatamente después recibe su reclamación y más tarde, llega a través de la Agencia municipal tributaria, el embargo de su propia cuenta”.