UP propone crear un gran bloque político para defender la sanidad pública en Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha presentado este martes una batería de propuestas y peticiones al equipo de Gobierno para que todo el Ayuntamiento afronte en bloque la “gravísima” decisión de la Junta de Andalucía de privatizar la sanidad. La concejala de la confluencia Elisa Cabrerizo ha explicado que la semana pasada el Gobierno andaluz “dio el primer paso serio hacia la ‘venta’ de la sanidad con la privatización de la Atención Primaria”.

La representante de UP ha sentenciado que “lo que están vendiendo es la salud de la gente, porque el paciente pasa a ser un cliente y cuando un cliente deja de ser rentable se deja de invertir en ellos”. Por eso, ha insistido, “Granada y sus representantes tienen que demostrar que tienen el carácter y la fuerza suficientes para defender sus derechos básicos. Nos va la vida en ello”.

Ante esta situación, ha continuado, “proponemos una serie de acciones que están en la mano de este Ayuntamiento y que, además, tiene la obligación de hacer como es defender a sus vecinos”. En primer lugar, desde UP han pedido al equipo de gobierno una gran reunión de todos los grupos municipales de Granada junto a representantes andaluces de sus formaciones. “Tenemos que poner todo el carácter y la lealtad a esta ciudad, sea como sea”, ha dicho Cabrerizo que también ha explicado que, por eso, “invitamos a PP y a Vox a que se peguen al suelo que habitan, que representen a las personas de Granada que perderán la figura de médica de cabecera y se unan y hagamos un bloque en defensa de la sanidad pública de Granada”.

La edil también ha anunciado que presentará una iniciativa ante el Pleno municipal de este mes y que desde su grupo ya han solicitado reuniones con la Delegación de Salud en Granada. La concejala, por último, ha animado a toda la población a que se una masivamente a la manifestación del próximo día 25 “y vuelva a demostrar que juntas somos capaces de revertir políticas que atacan a nuestros vecinos y vecinas directamente”.

La concejala de UP ha incidido en que “el dinero público, el presupuesto de todas, no se usará para contratar a más personal sanitario ni para hacer mejores contratos, servirá para pagar una consulta a un profesional externo a tu Centro de Salud, a tu historia familiar, no será tu médica de cabecera de toda la vida, irás a otra consulta de un profesional que no te conoce”. “En vez de mejorar tu ambulatorio, pagan para que vengan de fuera, para que lleve nuestra salud empresas que quieren beneficios y harán lo que les sea más rentable”, ha avisado.

Y, precisamente, ha insistido, “esa pérdida de la universalidad de la sanidad es lo que aterra a la gente y es lo que ha llevado a las mayores manifestaciones ciudadanas: la protección de la salud y el derecho a estar sanos, protegidos y cuidados por nuestro sistema”.

Desde UP han querido recordar a los vecinos de los barrios de Granada, como por ejemplo a aquellas mujeres mayores con necesidad de hacerse pruebas de manera recurrente, o a un vecino diagnosticado con cáncer de próstata o a la operación de rodilla por rotura de ligamentos de una deportista de 20 años.

“La salud es de las pocas cosas que nos coloca a todos en el mismo lugar y, hasta ahora, la atención a nuestra salud era uno de los ejes que nos igualaba a todos y todas” por eso, ha afeado “esto es una de las excentricidades liberales más graves de un partido que se ha quitado la careta en Andalucía. Esta es la libertad de la derecha. Libertad para quitar derechos”, ha enfatizado.

Cabrerizo ha subrayado que la derecha no cree en la gestión de servicios públicos por lo que “esta privatización hace que después de 11 años de formación te dediques a hacer recetas mientras que la base de la atención primaria es actuar sobre las desigualdades sociales de cada barrio, trabajando con ellas, diagnosticándolas, haciendo salud junto con la Administración local y otras entidades y colectivos del barrio.

Cabrerizo ha recordado que desde 1997 con la Ley de Aznar de Nuevas Formas de Gestión se abrió la espita de las privatizaciones de los servicios públicos y, en concreto, de la sanidad. “Esta ley, fue apoyada por el PSOE y restos de grupos a excepción de IU”, ha dicho, “es la misma que UP pretende derogar antes de que finalice la legislatura porque estaba en los acuerdos de gobierno firmados”.

Con ella el PSOE andaluz ha venido haciendo algo en privatizaciones de la sanidad mediante conciertos y convenios pero “el PP ha abierto la puerta grande con la publicación el 2 de marzo de la Orden del 23 de febrero de actualizar tarifas para el uso de la sanidad privada en la sanidad pública”.

La concejala ha expresado su temor de que esta deriva “acabe en una Andalucía a la madrileña” y ha reprochado “el engaño de Moreno Bonilla, el moderado”, ha ironizado. Cabrerizo ha explicado que el gobierno del PP “primero ha desmantelado la sanidad dejándola morir para luego escudarse en esa mala situación para venderla”.

Para finalizar, la concejala ha dado una serie de datos como que “disminuye en un 25% la mortalidad cuando tienes tu misma médica de familia durante años; los conciertos con la privada han aumentado en un 20% en estos 2 últimos ejercicios; más de 1 millón de andaluzas se han derivado a la privada en 2022 y para 2023 se aumentará en un 25%; la Junta invierte 200 euros menos que en el resto del país por cada una de nosotras y se necesitan 1.700 millones para igualarnos y que el pago a las privadas ha aumentado de 400 a 800 millones en estos últimos 5 años”.