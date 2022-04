El cáncer se lleva la vida de 113.000 personas cada año en España. El coronavirus ha copado buena parte de las preocupaciones de la ciudadanía desde 2020, pero el resto de enfermedades y problemas de salud nunca se han ido. José Javier García Montero, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Granada y responsable autonómico en Andalucía, señala que "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en 2030". El representante de la organización se centra en el presente y hace especial hincapié en la prevención y en la apuesta por la investigación. José Javier se muestra más partidario de educar con el ejemplo que de prohibir, pues entiende que predicar con el ejemplo es lo más sano.

El presidente de la asociación en Granada suma ya seis años en su cargo, aunque su responsabilidad a nivel regional llegó a comienzos de 2022. En sus primeros contactos con la Junta de Andalucía ha insistido en la necesidad de modificar la ley del tabaco para conseguir más "espacios libres de humo". "No hay que perjudicar a nadie. Se debe concienciar y dar ejemplo para que no se fume de verdad en puertas de hospitales y colegios. El representante señala que Paco Cuenca le comunicó que va a revisar los 'espacios sin humo', aunque el Consistorio no tenga potestad para poner sanciones. "Queremos dar pequeños pasos", sostiene.

El propio José Javier García Montero ha remitido una carta recientemente al consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, para la renovación de los aceleradores lineales del Servicio de ORT del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. "Queremos lo mejor para los pacientes y que se lleven a cabo los tratamientos que necesitan con la mayor calidad y seguridad", reza en una parte del escrito dirigido al mandatario escrito dirigido al mandatario.

90 millones invertidos en investigación

El portavoz destaca también la "excelente relación" que tiene la asociación con la Junta, pues el Gobierno andaluz ha contado con su aportación para la elaboración del Plan Integral de Oncología y el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. "Hay que tener una vida digna en todos los estadios de la enfermedad", defiende el presidente de la AECC en Granada, quien pide coordinación a todas las comunidades para que "el código postal no importe más que el cáncer".

Los recursos sanitarios se han visto más que exprimidos durante muchas etapas de la pandemia, pero los pacientes con cáncer no se han visto afectados. "Hemos sido los más afortunados dentro de la pandemia", asegura José Javier, quien si lamenta la pérdida de prevención: "Se han dejado de diagnosticar un 20% de cánceres". Cada año se dan 270.000 nuevos casos de cáncer en España, por lo que las matemáticas indican que no se han diagnosticado unos 50.000 cánceres.

Cinco hábitos saludables para combatir el cáncer

La prevención es fundamental para combatir el cáncer, y a su lado la investigación. La AECC ha invertido 90 millones de euros en los últimos 9 años, desde que tiene una fundación científica. El reto para 2030 es que la esperanza de vida de los pacientes suba del 53 al 70%. "Es necesario apoyar a los investigadores porque en España tenemos a los mejores. En 2021 se premió a seis granadinos", recalca José Javier. La AECC destina en Granada más de 300.000 euros a investigación, y además otorga algunas becas. A nivel nacional, la organización tiene en marcha más de 350 programas, de los cuales algunos se llevan a cabo en la provincia.

Cuando el representante habla sobre que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en 2030, hace hincapié en que "estas son las estimaciones que hay por desgracia". Un factor importante dentro de esta previsión es la edad, pues España es un país envejecido. El responsable de la AECC recuerda que hay cinco sencillos hábitos para ayudar a prevenir el cáncer: no fumar tabaco, prevenir el consumo de alcohol, tomar el sol a baja intensidad, llevar una dieta sana y hacer un poco de ejercicio. Respecto al tabaco, José Javier manifiesta que los nuevos sistemas para fumar, como los vapeadores, "son igual de malos". Su compromiso y el de la AECC es un ejemplo a seguir para ayudar a salvar vidas.