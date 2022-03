Unidas Podemos denuncia el “enjambre judicial” al que se enfrenta el Parque de las Ciencias

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes denuncia que, tal y como avisó, "el hurto de la gestión pública del Parque de las Ciencias y su traslado a Sevilla está generando un proceso de autodestrucción que pone en riesgo un modelo de éxito de cinco lustros reconocido en toda Europa". El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha comparecido este viernes ante los medios para poner sobre la mesa que "según varios expedientes del Parque a los que ha tenido acceso este grupo, se confirma que las relaciones entre trabajadores y directivos se están deteriorando y existe una selva jurídica inquietante en el interior del museo”.

El portavoz ha citado varios ejemplos de lo que está sucediendo, como "el absentismo de altos cargos, sobresueldos ya denunciados por UP, más de diez denuncias al consorcio que pueden provocar un roto superior al medio millón de euros, expedientes de suspensión de empleo y sueldo que apuntan al despido o acusaciones de abusos de poder y acoso laboral".

"Todo esto -continúa el concejal- se refleja en el informe provisional del ejercicio de control financiero de 2020 suscrito por el interventor delegado de la Junta de Andalucía. El informe o los informes de intervención no se han resuelto un año y dos meses después de iniciados”, y agrega que “no haber concedido la conversión en Fundación ni haber dado un periodo de transición de, al menos un año, está provocando daños graves a muchas personas”.

Cambril sostiene que “a finales de 2019 este grupo desveló que la Junta pretendía hacerse con la gestión del Parque de las Ciencias, y que esa maniobra no era buena para Granada ni para el propio museo”, después, continúa, “el 29 de diciembre de ese mismo año se celebró el abrazo al Parque en el que participaron miles de granadinos contrarios a que se acabase con una autonomía que había originado cinco lustros de éxito y convertido el parque en el más puntero de España”.

“Pedíamos entonces que se convirtiera en una fundación pública, lo que aseguraría al mismo tiempo la autonomía y agilidad en la gestión y el control administrativo y económico a posteriori por parte del Gobierno andaluz, de esta manera se mantendría el Parque como un producto genuinamente granadino y se evitaría el riesgo de que la distancia, la burocratización y la lentitud administrativa hicieran peligrar el constante crecimiento del museo”, ha subrayado.

El portavoz mantiene que sus “peores miedos se han convertido en realidad. Un año después este mismo grupo hizo pública la existencia de un informe de Intervencion General de la Junta que avisaba de "sobresueldos y cobros irregulares por parte de algunos directivos y ordenaba que se paralizaran los pagos de dichos complementos".

Desde la formación se acusaba entonces a la Junta de actuar con mucho retraso y “se confirma ahora cuando llegan noticias de que el Parque se ha convertido en un enjambre de problemas, en una selva jurídica”. Cambril ha explicado que “los enfrentamientos personales, las denuncias en los juzgados de lo social o los expedientes sancionadores se multiplican en el día a día, y pueden acabar afectando a su funcionamiento si la administración autonómica mantiene el paso de tortuga y no cierra definitivamente el informe provisional que mantiene actualmente abierto”.

El portavoz ha informado de que "el Parque cuenta con dos direcciones, la de economía y recursos humanos y la educación y ciencia y afirma que el nuevo gerente, Luis Alcalá, fichado en verano, ha abierto un expediente de suspensión y sueldo que puede acabar en el despido del director de Recursos Humanos, al que acusa de la comisión de diversas irregularidades, entre ellas el haber pagado en agosto y septiembre de 2020 sendos incentivos de 4.469 euros”.

El expedientado atribuye todo a "una represalia del actual gerente por haber denunciado a inspección de trabajo que se le negaba un permiso de paternidad", pero, ha agregado que “la tensión ha crecido hasta el punto de que ahora lo ha denunciado ante la misma inspección por abuso de poder y acoso laboral”.

Por su parte, la directora de comunicación ha llevado también al Parque ante el juzgado de los social para que se le pague la diferencia entre sus sueldo como directora de comunicación y el de directora gerente durante el tiempo en el que ejerció de manera provisional como directora del parque.

El compañero e instructor del expediente, asegura por su parte que "la inadecuada gestión en materia de personal por parte del responsable de recursos humanos ha generado en el 2020 una batería de diez demandas laborales ante los juzgados de los social por parte de trabajadores de contratas reclamando por despido y cesión ilegal de trabajadores". El concejal cuenta que “nos aseguran que el numero de demandantes ha crecido y que tres personas ya han ganado juicio, pero no lo hemos podido confirmar”.

"Según el documento al que hemos tenido acceso, no obstante, ya hay, al menos, una sentencia dictada por el juzgado de lo social número dos de Granada en la que se condena al Consorcio a la readmisión del trabajador con abono de salarios de tramitación por 18.640 euros, debiendo regularizarse cuotas a seguridad social por importe de 24.143, luego podemos estar hablando de cientos de miles de euros, quizá más de medio millón”, ha manifestado.

De ahí que en el pliego de cargos del instructor se cite textualmente que “una eventual estimación de las pretensiones de los trabajadores demandantes supondría un gran perjuicio para el consorcio, quien debería hacer frente a importes muy elevados de salarios de tramitación y cotizaciones a la seguridad social”. El informe provisional de intervención, nos aseguran distintas personas, refiere también "el caso de un alto directivo que estuvo tiempo sin acudir a su puesto de trabajo sin que conste que tenga autorizado teletrabajo".

Cambril ha alertado de que, como consejero del consorcio pidió el 23 de diciembre de 2021 a la dirección del parque que se le remitiera el informe provisional para poder confirmar estos datos. “Dos meses y medio después no he recibido contestación, por lo que he reiterado la petición el 1 de marzo obteniendo de nuevo el silencio como respuesta. lo solicito pues ahora de forma pública”.

“Lo indudables es que el programa Giro, y la maquinaria administrativa de la Junta, mucho más burocratizada y lenta en la toma de decisiones de lo que hubiera supuesto la gestión a través de una fundación, ha convertido el Parque de las Ciencias en un avispero y está poniendo en riesgo un modelo que ha sido envidiado desde su fundación hace ahora mas de 25 años”, ha apostillado.

“Semejante balacera judicial, mal ambiente en el trabajo y opacidad con la sociedad y los propios consejeros están ocasionando una tensión que puede acabar afectando a su funcionamiento y pone en peligro la continuidad de su crecimiento, mientras el presidente, el consejero de educación, el señor Imbroda, solo pasa por allí cuando este grupo avisa de alguna demasía, como viene ocurriendo de diciembre de 2019”, ha finalizado.