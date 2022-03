Unidas Podemos denuncia que "el Ayuntamiento tiene diez millones de euros de facturas en el cajón"

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha comunicado que "el Ayuntamiento de Granada tiene facturas en el cajón por un importe de diez millones de euros, dos millones más este año que el anterior". El concejal de la formación Paco Puentedura ha explicado que "se trata de estrategias de maquillaje por parte del gobierno municipal a la hora de analizar la situación económica y financiera del Consistorio”. El edil ha agregado que “pretenden señalar una mejora en los datos de morosidad en el periodo medio de pago y la deuda comercial, es decir, mejorar unos indicadores para empeorar otros. Vestir un santo para desvestir otro”.

La formación afirma que el último informe que se presenta al Pleno del Ayuntamiento tanto de tesorería como de intervención sobre el seguimiento de los planes de ajuste o sobre el periodo medio de pago y la morosidad "señalan que estos datos disminuyen y que hay condiciones para la rebaja del remanente de tesorería, pero se olvidan de un dato muy importante, que las facturas en el cajón, operaciones pendientes de aplicar a presupuesto ya alcanzan los diez millones de euros". El concejal mantiene que “2021 cierra con dos millones más que el año 2020, y para poder pagarlas, se tendrá que ejercer un recorte en los presupuestos ya que no está previsto que cuenten con partida en las próximas cuentas”.

“Nos encontramos con una mentira y lo que demuestra, es que este equipo de Gobierno no está cumpliendo con los objetivos que se había marcado en el plan de ajuste, nos encontramos que se hace a costa de tener diez millones de facturas en el cajón, es decir, impago de deudas comerciales”, afea. Puentedura, además, ha reprochado que los perjudicados por esta maniobra son, al final, tanto el Ayuntamiento que no cumple sus objetivos y los servicios públicos que tiene obligación de cuidar.

Puentedura ha puesto como ejemplo los Fondos Next Generation, y se pregunta “cómo va a pagar el Ayuntamiento la parte de financiación de los proyectos que le corresponde si no arregla su situación para que le permita obtener operaciones de crédito a largo plazo”.

Según datos de intervención, ha añadido, "de los siete millones de euros que el Ayuntamiento tendría que aportar para estos proyectos, tan solo podría soportar 1,5 millones". Puentedura ha detallado el concejal que teme “que Granada pierda proyectos vitales para la recuperación tras la pandemia porque alguien no haga lo deberes”.

Desde UP recuerdan que "los proveedores son otro gran damnificado porque de qué sirve que se les pague a unos pero a otros les vuelva a acumular facturas, además de la ciudadanía, que verá como sus servicios públicos se empobrecen porque si esos diez millones van a recortes de presupuesto quiere decir que para poder pagarlos habrá prestaciones que se vean mermadas”.

El concejal ha finalizado afirmando que “el peor de los caminos es el de la mentira” y avisa de que “los grupos de la oposición no nos vamos a dejar engañar, pero el hecho es que nunca se va a arreglar la situación económica municipal si no se reconocen los problemas que tiene. Los granadinos no merecen que se les condene a la miseria, por eso es esencial dar un giro total en las políticas económicas, no engañar y apostar por el trabajo conjunto”.