UGT impugna la licitación de la Ayuda a Domicilio de Albolote

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, ha impugnado el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Albolote, «ya que establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales». En concreto, establece un precio del servicio de 12,20€/hora, cuando el mínimo debería ser de 13,14€/hora, ya que de otra forma no se garantiza el cumplimiento del Convenio Colectivo.

Recuerdan que «en Albolote, hay unos 170 usuarios y usuarias del servicio, atendidos por más de 50 trabajadoras y trabajadores. Muchos de ellos con contratos temporales, cuyo sueldo depende de la licitación que se establezca por parte del Ayuntamiento». El Sindicato señala que mantener este precio/hora de 12,20€ va a suponer a buen seguro que se produzcan incumplimientos laborales, ya que los trabajadores que realizan el servicio tendrán que hacerlo renunciando a sus derechos, recogidos en el Convenio Colectivo de referencia. «No es posible, que desde un Ayuntamiento, que debe ser especial garante del cumplimiento de las leyes, se favorezca veladamente que se conculquen derechos laborales»

El Sindicato pide no solo que se cumpla el coste laboral real, calculado en 13,14 euros, sino que se ajusten los Pliegos de Condiciones Administrativas a la Ley de Contratos del Sector Público.

«Estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía, lo que hay que promover. Es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria», apuntan desde el sindicato.

Por último, anuncian que «se va a estar muy pendiente de todas las licitaciones de este servicio público en los Ayuntamientos de la provincia de Granada, e impugnará todos los pliegos que no se ajusten a la normativa legal y al Convenio, además de reiterar a las empresas del Sector de Dependencia que no participen en esta, u otras licitaciones del servicio de Ayuda a Domicilio que no garanticen el cumplimiento del Convenio colectivo, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial».