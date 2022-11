UGT denuncia la agresión a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada

El pasado viernes 11 de Noviembre a las 05:30 horas, en el Hospital Universitario San Cecilio (PTS), dos vigilantes de seguridad sufrieron lesiones al detener a una persona que intentó agredir a un médico. El agresor es el acompañante de un paciente.

Los trabadores agredidos pertenecen a la empresa Securitas Seguridad España, con sede en Granada.

UGT denuncia la agresión sufrida por los trabajadores durante el desarrollo de su actividad laboral. "No se puede permitir que este tipo de agresiones queden impunes ante la ley. Desde el Sindicato se procederá a las actuaciones oportunas para proteger a los trabajadores ante este tipo de delitos, así como se va poner en conocimiento ante las autoridades correspondientes para que tomen parte ante esta agresión que, no ha de quedar impune, y que no debe repetirse en ningún caso" han señalado.