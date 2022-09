La UGR "condena rotundamente" las "escenas violentas" vividas en la facultad de derecho

El escrache a Macarena Olona este jueves en la Facultad de Derecho de Granada dejó momentos de mucha tensión. El enfrentamiento entre estudiantes y personas que fueron a apoyar a la ex diputada de Vox se resolvió con la intervención de efectivos policiales, que tuvieron que actuar con diligencia cuando la abogada del Estado se encaró con quienes no querían que entrase en el edificio. La Universidad de Granada ha dejado claro que no organizo el acto y ha condenado los hechos surgidos a raíz de comportamientos "antidemocráticos".

La institución académica ha querido apuntar que "el acto de ayer no estaba organizado por la Universidad de Granada", sino por el Foro Para La Concordia Civil "del que forman parte miembros de la comunidad universitaria".

La UGR "condena rotundamente" los hechos acaecidos, "tanto los de quienes boicotearon el ejercicio de la libertad de expresión como los de quienes con su comportamiento provocador dieron lugar a escenas violentas que nunca deberían darse en el seno de una universidad". Por último, la institución ha defendido el poder de la palabra y la actuación "preventiva" de los efectivos policiales para "evitar agresiones".