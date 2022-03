Ucrania confirma que Rusia ha tomado la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa

Las autoridades de Ucrania han confirmado este viernes que las fuerzas rusas se han hecho con el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, horas después de un ataque con artillería que ha provocado un incendio en las instalaciones que ha sido posteriormente extinguido.

La Inspección Nacional de Regulación Nuclear de Ucrania ha señalado en un comunicado publicado en su página web que las instalaciones de Zaporiyia "han sido tomadas por las fuerzas militares de Rusia" y ha agregado que por ahora no hay informaciones sobre muertos y heridos.

Así, ha resaltado que "el personal sigue en sus puestos de trabajo, con personal operativo supervisando el estado de las unidades de generación y garantizando que operan en línea con los requisitos de procedimiento para unas operaciones seguras". "Se están llevando a cabo revisiones para identificar cualquier daño material en el lugar", ha manifestado.

En este sentido, el organismo ha apuntado que el reactor uno "está apagado", mientras que el dos y la tres "han sido desconectados de la red y se está llevando a cabo el proceso de enfriamiento de las instalaciones nucleares. "La unidad cuatro está operativa a 690 megavatios, las unidades cinco y seis están siendo enfriadas", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "no se han registrado cambios en la situación de radiación".

La Inspección Nacional de Regulación Nuclear ha hecho hincapié en que el proceso de enfriamiento "está garantizado por el diseño de los sistemas de las unidades, en línea con los requisitos de procedimiento para operaciones seguras". "La pérdida de la posibilidad de enfriar el combustible nuclear llevaría a una liberación significativa de radiación al medio ambiente", ha detallado.

En esta línea, ha advertido de que "una situación así podría superar todos los accidentes previos en centrales nucleares, incluido el accidente de Chernóbil y el de Fukushima Daiichi". "Debe recordarse que, además de las seis unidades, hay una instalación de almacenamiento de combustible nuclear utilizado que, de sufrir daños por los ataques, liberaría radiación", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado poco después de que las Fuerzas Armadas ucranianas confirmaran que el incendio causado por el ataque ruso había sido extinguido. "No hay víctimas", ha indicado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación en la central de Zaporiyia a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

"He hablado con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmigal. La AIEA está supervisando y en contacto estrecho con el regulador y operador nuclear de Ucrania", ha dicho. "Pido a las partes que eviten acciones que puedan poner las centrales nucleares en peligro", ha remachado.

Kiev acusa a Rusia de "querer destruir el mundo"

El ministro de Energía ucraniano, Herman Galushchenko, ha advertido de que "se está al borde de la mayor catástrofe provocada por el hombre en la historia de la humanidad" y ha agregado que "el agresor sigue dando golpes devastadores a Ucrania y no es detenido por los miles de víctimas".

"Hoy, quiere destruir el mundo. Con carros de combate y otra artillería pesada, ha disparado contra zonas cercanas a los reactores de la central de Zaporiyie, la más grande de Europa, entendiendo perfectamente las consecuencias catastróficas de estas acciones", ha denunciado a través de un comunicado publicado antes de la toma de las instalaciones.

De esta forma, Galushchenko ha recalcado que se trata de "una guerra de destrucción, de destrucción de la humanidad y del planeta". "La seguridad nuclear y la radiación no es una preocupación para el enemigo. Le son indiferentes las vidas de los ucranianos, los europeos y sus propios ciudadanos", ha valorado.

"Hemos intentado trasladar esta tesis a la AIEA desde hace varios días. Hemos pedido la intervención de esta organización internacional y medidas duras contra el agresor, pero aún no han llegado", ha lamentado, antes de reclamar "una valoración profesional de lo que está pasando y una verdadera intervención con las medidas más duras, también por parte de la OTAN y los países que tienen armas nucleares".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dado un discurso a través de un video publicado en Facebook en el que ha pedido el cese de los bombardeos, denunciando que los tanques rusos "están disparando a unidades nucleares" y que estarían "equipados con cámaras termográficas".

Zelenski ha mantenido además una ronda de contactos y ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para recibir una actualización de la situación en la central nuclear. El inquilino de la Casa Blanca ha hecho hincapié en que Rusia debe "cesar sus actividades militares en la zona y permitir a los Bomberos y al personal de emergencia acceder al lugar", según ha informado la Casa Blanca en un comunicado.

Zelenski también ha hablado con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que también ha condenado el ataque y ha solicitado "permitir el acceso sin restricciones de los servicios de emergencia a la planta", según un comunicado del Gobierno de Reino Unido.

Johnson ha asegurado además que pedirá una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas horas y ha advertido de que las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, "podrían amenazar directamente la seguridad de toda Europa".

Condenas de la OTAN y el ministro Albares

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciado este viernes los ataques rusos contra civiles en Ucrania y contra la planta nuclear de Zaporiyia, tomada a esta hora por fuerzas rusas, aunque ha insistido en que la organización militar no es parte del conflicto.

"Condenamos los ataques contra civiles y por la noche hemos visto noticias sobre el ataque a una planta nuclear", ha subrayado Stoltenberg en unas declaraciones junto al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, antes de arrancar en Bruselas la reunión de ministros de Exteriores aliados extraordinaria en la que se discutirá la respuesta a la invasión rusa y las implicaciones a largo plazo de las acciones del Kremlin.

A su juicio, se trata de una muestra más de la "imprudencia" de la invasión rusa contra el país vecino y pone en evidencia que Moscú debe retirar sus tropas y optar por la vía del diálogo.

"Hemos dado apoyo a Ucrania pero al mismo tiempo no somos parte del conflicto, somos una alianza defensiva y no buscamos una guerra con Rusia", ha indicando Stoltenberg, descartando una intervención de la OTAN en Ucrania. En todo caso, ha recalcado los planes de la Alianza Atlántica para reforzar su presencia en el flanco oriental y garantizar así la defensa de los aliados.

"Somos una alianza defensiva y no buscamos el conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros estamos listos para defender cada centímetro del territorio aliado", ha argumentado Blinken.

En este sentido, el político estadounidense ha puesto en valor que todos los miembros de la Alianza "de una forma u otra" están prestando ayuda a Ucrania para hacer frente a la ofensiva "injustificada" de Rusia.

Los países de la OTAN han redoblado la asistencia a Kiev con el envío de armamento y han acordado el despliegue de sus Fuerzas de Respuesta Rápida, unas unidades movilizadas por primera en una crisis de seguridad para incrementar la presencia de la organización militar en el flanco oriental.

l ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha condenado este viernes el ataque ruso contra la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, una planta que a esta hora está bajo control de Rusia, y ha pedido no escalar la guerra en Ucrania.

"No podemos permitir esas escenas en Europa, no podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que han desaparecido hace décadas de la mente de los europeos", ha señalado el titular de Exteriores antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, sobre el peligro que acarrean los combates en torno a una planta nuclear.

Albares ha recalcado el frente unido de la OTAN sin grietas para responder a la ofensiva rusa, pero al ser preguntado por una posible participación de los aliados, ha defendido no escalar la guerra en Ucrania. "No queremos que escale la situación. Es la guerra de Putin, que es el único que quiere guerra. No la queremos la OTAN, los aliados europeos ni los ucranianos", ha indicado.

En todo momento ha insistido en la naturaleza defensiva de la OTAN. "La UE es una construcción de paz y la OTAN una organización defensiva para garantizar la estabilidad y la paz", ha resumido Albares.

Los ministros aliados se reúnen este viernes en Bruselas para tratar en el seno de la OTAN la evolución de la guerra en Ucrania y estudiar formas de reforzar la defensa colectiva en plena ofensiva total rusa.

Hasta el momento la organización ha acordado el despliegue de sus Fuerzas de Respuesta Rápida, unas unidades movilizadas por primera en una crisis de seguridad para redoblar la presencia de la organización militar en el flanco oriental.

A este efecto, se han desplegado ya 500 tropas francesas en Rumanía, como reacción aliada a la agresión rusa. Los efectivos franceses serán la parte central de estas unidades que se componen de hasta 40.000 tropas con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en un plazo de cinco días.