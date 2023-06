El 'triplete' de Granada en Selectividad: "No me esperaba sacar un 14, es un grado de perfección inalcanzable"

La vida es una continuación de ciclos que comienzan y acaban, de etapas que se viven y se recuerdan. Este es el caso de la Selectividad. Catalogada por muchos como una de las épocas más estresantes de la vida estudiantil, el 22 de junio 6.608 estudiantes han puesto fin a años de mucho esfuerzo presentándose al temido reto.

Algunos guardarán un mejor recuerdo que otros, pero sin duda, para Ana Roldán Granados, Antonio Pérez García y Amaranta Pérez Santiago, este será un día que jamás podrán olvidar. Y es que, ha habido un triple empate en el podio de las tres mejores notas de la UGR, con nada más y nada menos que un 14, la nota máxima que se puede obtener.

Los tres estudiantes, futuros alumnos de Medicina y Física, cuentan a GranadaDigital sus sensaciones tras conocer sus extraordinarias calificaciones y hablan sobre otros aspectos como su futuro o de cómo vivieron los momentos previos a la prueba.

De hablar con médicos a estudiar la carrera de sus sueños

Ana vivió las horas precedentes a la Selectividad con nervios y ganas. Se presentó a las optativas de física y química, con la esperanza de lograr una nota lo suficientemente alta para entrar en su carrera soñada: Medicina. "Yo siempre he tenido bastante claro que quería estudiar medicina, pero lo veía muy imposible porque la nota aquí en Granada está muy alta, pero mira, al final sí que se va a cumplir", relata con entusiasmo.

La estudiante del Colegio Dulce Nombre de María esperaba sacar buenas notas, pues había estudiado lo suficiente para intentar asegurar su sueño. Sin embargo, cuenta cómo no esperaba obtener una nota tan alta. "Mi padre, que fue el que me dijo la nota, estaba un poco en shock", explica la alumna.

Una vez conocida la noticia, comenzó a llamar a toda su familia y amigos, aún sin salir del asombro. "No sé, es un momento de bastante emoción y no sabes muy bien como gestionarlo porque es algo que no pasa todos los días", explica todavía con la alegría latente.

"Es vocacional, a mí siempre me ha gustado todo ese tema relacionado con la medicina. Incluso ha habido veces en las que he tenido la oportunidad de hablar con algún médico y tal. Pues siempre les pregunto cosas y ellos se quedan un poco en plan '¿Esto a que viene?'. Pero sí, siempre me ha llamado muchísimo la atención, y me encanta", detalla Ana, en breves futura estudiante de medicina.

"Para nada vocacional, simple experimentación"

Inesperado y con sabor a verano, a Antonio la noticia le ha cogido de viaje. "No he podido mirar la nota. Lo sé porque me ha llamado el rector y me ha dicho que tenía un 14. Entonces entiendo que esa es la nota. Y la verdad que muy contento con eso ", relata con sencillez el estudiante.

También con física y química como optativas, explica como el examen de matemáticas podría ser el más difícil si tuviera que elegir uno, pero que realmente todas las asignaturas han tenido un nivel bastante similar. "Yo me esperaba una nota alta, esperaba un 13 con algo, mis cálculos tiraban por un 13,4 por ahí. Pero un 14 redondo no, eso ya es otro asunto", cuenta entre risas.

Después de saber la noticia y de haber llamado a su familia, que lo felicitaron entre gritos al otro lado de la línea, Antonio relata como este pasado año académico ha pensado largo y tendido en qué hacer después de la prueba. "Creo que voy a hacer física, lo llevo pensando todo el año y creo que va a ser la carrera que haga. Para nada vocacional, simple experimentación. De hecho yo siempre había querido hacer una ingeniería, pero este año me gustó mucho la asignatura de Física", explica.

El alumno del Colegio La Presentación relata sus expectativas para el próximo curso académico. "Yo solo sé que me gusta saber cómo ocurren las cosas, cómo funciona el universo, cómo funciona todo en realidad. Por eso, he dicho 'creo que puede ser una carrera chula' y la verdad que no tengo ni idea de cómo va a ser, porque claro yo no conozco para nada las matemáticas que se usan en esa carrera, lo mío es un nivel muy básico. Y no sé si cuando me encuentre de lleno con eso voy a decir 'no puedo más' o voy a decir 'me va encanta'. No tengo ni idea, yo voy a la aventura sinceramente", concluye con desparpajo.

"Era mi única opción, no había plan B"

"Asustada" ha sido el adjetivo que Amaranta ha compartido para explicar cómo se encontraba el primer día de Selectividad. "Al primer examen de todos que fue el de Lengua, iba muy asustada. Porque claro yo soy de ciencias, entonces las letras se me atrancan un poco más, entonces me cuesta más estudiarlas". Sin embargo, una vez pasados los 'nervios del directo', explica como al examen de Matemáticas ya iba mucho más tranquila.

En la mañana del fallo de los resultados se levantó cinco minutos antes de las ocho, hora de publicación de las notas. Explica como no le apetecía madrugar, ya que había pasado la noche sin dormir demasiado. "Yo estaba asustada. De hecho le he dicho a mi amiga 'mira tú las notas por mí porque me va a dar un ataque' y me ha dicho 'no te lo vas a creer'", relata con atisbos de incredulidad.

"A ver me había salido bien, esperaba una buena nota, pero no un 14, no lo veía venir. No me esperaba sacar un 14, porque ese grado de perfección es demasiado inalcanzable", cuenta la estudiante del Colegio Ave María Casa Madre.

Y es que, al igual que una de sus compañeras de empate, Amaranta quiere estudiar medicina. "Es algo que siempre me ha gustado desde pequeña, era mi única opción, no había plan B", detalla.