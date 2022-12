Zara reinventa los looks de Nochevieja con este increíble top

Faltan tan solo unos días para cerrar el 2022 y llega el momento que puede traer de cabeza a muchos: buscar el look ideal para Nochevieja. Brillos, lentejuelas y terciopelo suelen ser los estilismos más utilizados para estas fechas, ya sea en forma de vestido, falta, mono o traje. Sin embargo, Zara trae una prenda con la que seguro serás el foco de todas las miradas en la última gran fiesta del año.

La marca estrella de Inditex ha lanzado un top de tul te salvará en Nochevieja y, sobre todo, podrás utilizar en otras ocasiones, porque no hay algo que más moleste que comprarse una prenda para usarla una única vez. Confeccionado en tul, este top asimétrico de Zara se ha convertido en un 'must have' de manual.