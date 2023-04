"Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios", reivindicaciones de UGT y CCOO para el 1 de mayo

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, y el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, han presentado las movilizaciones del 1 de mayo en la provincia granadina. Serán dos manifestaciones, una en Granada desde el Triunfo y otra en Motril desde la avenida Pío XII, ambas con salida a las 12:00 horas, que en esta ocasión tendrán como lema 'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios'.

Luis Miguel Gutiérrez ha manifestado que en UGT preocupa la inflación. "Suben los alimentos la luz, los carburantes, etc, y las cuentas no le salen a la clase trabajadora granadina. Los presupuestos familiares no llegan, el carro de la compra cada vez es más inaccesible y mientras, el incremento medio salarial en Granada es de sólo el 2,58%. Así, con estos salarios, un IPC provincial en variación anual del 3,6%, la inflación empobrece a las familias, en especial a los 79.269 granadinos y granadinas desempleados, mientras los bancos y empresas presumen de beneficios", ha indicado.

"En los últimos años, los sindicatos de clase han conseguido muchas conquistas sociales y laborales , a través del diálogo social con el Gobierno. Conquistas que han supuesto ganar derechos y mejorar la vida de las personas trabajadoras, por lo que ha manifestado su compromiso para seguir trabajando para lograr más y mejores derechos. No obstante, la reivindicación sindical debe continuar. Hay que consolidar la reforma laboral desde el punto de vista político, el SMI debe seguir subiendo, y hay que aumentar el precio del despido. Además, hay problemas que se tienen que abordar y que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, con la falta de efectivos en la Inspección de Trabajo, con una fiscalidad justa, con la necesidad de continuar implementando políticas sociales o con preservar los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación, la dependencia y ayuda a domicilio, o la justicia", ha señalado Gutiérrez.

Según ha explicado el representante de UGT, usarán una de las "armas" más efectivas, "que es la negociación colectiva", porque "la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras pasa por una subida de los salarios". "Con los beneficios empresariales que tiene nuestro país, los tiene que repartir. El problema no son las pymes y los autónomos, sino las grandes empresas que subcontratan y se quedan con una parte del beneficio, dejando margen escaso a las pymes y a los salarios de las personas trabajadoras", ha apuntado Gutiérrez. Por ello, ha reiterado que es "fundamental" que la patronal "retome las negociaciones para un nuevo AENC, y que el acuerdo tiene que llegar antes de las vacaciones". "No se va a dejar para septiembre la negociación de los convenios", ha advertido.

Por último, el secretario general de UGT en Granada considera "fundamental que las administraciones públicas pongan los medios para que los desempleados y desempleadas, en especial los de larga duración, tengan la oportunidad de orientarse, formarse y emplearse, y exigir a los empresarios granadinos que sitúen las necesidades de empleo que tienen y que mejoren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la provincia".

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha recordado que este 1 de mayo es "una fecha reivindicativa" y ha hecho un llamamiento "a salir a la calle en las manifestaciones convocadas en Granada y Motril". "Este 1 de mayo salimos a la calle para poner en valor las conquistas logradas como la subida del SMI, la reforma laboral o el pacto que ha logrado blindar las pensiones de nuestros mayores, ha asegurado Mesa, quien también ha indicado que quieren que este 1 de mayo "sea un punto de inflexión para reclamar al Gobierno medidas reales en la contención de los precios y pedir a la patronal el fin de la avaricia empresarial, porque si no suben los salarios de la clase trabajadora, la movilización en las calles está servida".

El responsable provincial de CCOO ha reclamado "el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos del Acuerdo Social y Económico firmado recientemente con la Junta de Andalucía" destacando medidas urgentes "que no se pueden dilatar más, como el Bono ‘Carestía’, el Bono ‘Familia’, el Plan de Choque contra la siniestralidad o el Plan de Empleo Joven, entre otras medidas". "Tampoco podemos olvidarnos del desempleo femenino, que en Granada supone casi el 60% del total con unas tasas de parcialidad que superan el 70%", ha recordado Mesa.

El secretario general de CCOO Granada ha destacado que tienen que "recuperar el poder adquisitivo de los salarios” y ha recordado que "la subida media salarial de los granadinos y granadinas apenas pasa del 2%" mientras tienen que lidiar "con continuas subidas de precios". "Sin ir más lejos, solo en combustibles y vivienda los precios entre febrero y marzo se dispararon un 11,4% más", ha indicado Mesa, quien considera que "urge en este momento una política de control de precios en vivienda, alquileres y márgenes de beneficios de las empresas".

Además, el líder sindical ha criticado "la falta de corresponsabilidad de la patronal" ya que, ha explicado, “ahora toca repartir los beneficios empresariales con los trabajadores y trabajadoras”. Y por eso, ha insistido en que demandan en la negociación "adecuar las subidas salariales de los convenios colectivos a los márgenes de beneficios de las empresas para contribuir así a paliar las dificultades derivadas de las subidas de precios". Ante esta actitud, desde CCOO van a "incrementar la movilización de los trabajadores en defensa de sus convenios". En su opinión, "es inadmisible la actitud del empresariado que se descuelga de los acuerdos firmados y se niega a subir salarios en una provincia castigada por la falta de inversiones, por el paro y la estacionalidad en el empleo".