La Subida al Veleta abre inscripciones para su nueva edición

La Subida al Veleta es una de las marchas cicloturistas más icónicas de España, un desafío en el que cada año se dan cita los ciclistas apasionados de los desniveles positivos. Y es que hablamos de una prueba que no esconde ningún secreto: el reto es completar los 38 kilómetros y 2.250 metros de ascenso ininterrumpido que separa Cenes de la Vega de la línea de meta. Eso sí, a cambio del esfuerzo los ciclistas van a disfrutar de la mejor panorámica posible de Sierra Nevada, adentrándose entre sus sinuosas carreteras hasta llegar prácticamente a los pies del pico Veleta.

Este martes se han abierto las inscripciones para su edición de 2024, que se celebrará el 14 de julio, con un cupo de 1.000 plazas y un precio reducido de 30 euros para los primeros 500 inscritos; después el coste de la inscripción será de 35 euros. Además, el participante, en caso de estar interesado, podrá adquirir durante el proceso de inscripción el maillot oficial de la prueba por 15 euros adicionales.

El recorrido, en permanente subida, llevará a los ciclistas por lugares carismáticos para los ciclistas granadinos, como el Dornajo o el collado de Las Sabinas. Si bien es un marca de carácter no competitivo, existirán diferentes medallas para los participantes en función del tiempo invertido en el desafío: medalla de oro (sub 2h 45), plata (sub 3h 15), bronce (sub 3h 45) o finisher (a partir de 3h 45). Las mujeres dispondrán de media hora más para aspirar a estas mismas medallas.

Como es habitual, la Subida al Veleta se afrontará en régimen de autosuficiencia. Así, los ciclistas encontrarán durante el recorrido dos avituallamientos con bebidas, fruta y productos sólidos: El Dornajo (kilómetro 17) y Hoya de la Mora (kilómetro 32). No recibirán más ayudas externas para coronar la meta ubicada a 3.100 metros de altitud, en el corazón de la estación de esquí de Sierra Nevada.

Felipe Toledo, director de la Subida al Veleta, resalta que "nuestra apuesta por el ciclismo es firme desde que asumimos la organización de esta prueba. La Subida al Veleta es un evento muy querido por todos los aficionados andaluces y además un reclamo turístico excelente para Sierra Nevada durante los meses de verano. Por supuesto, no vamos a descubrir ahora el entorno del Parque Natural, pero siempre que se pedalea por aquí se disfruta como la primera vez. "Las grandes figuras del ciclismo eligen estas mismas carreteras para hacer muchas de sus concentraciones y además aprovechar la altitud: Pogacar, Van Aert, Roglic, Alaphilippe o Sagan. No es casualidad", concluye.