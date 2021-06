Spotify te dirá tu signo astrológico musical en futuras actualizaciones

Spotify ha presentado la llegada de la experiencia Solo Tú, ‘Only You’ en inglés, personalizada para los usuarios del sur de Europa, incluida España, como ha anunciado la compañía musical sueca en un evento digital celebrado este jueves.

Esta función es una “celebración de la individualidad“, según la jefa de Marketing de consumo en Spotify en el sur de Europa, Ester Gazzano, que ha destacado que “no hay una experiencia de Spotify sino 356 millones”, tantas como usuarios tiene la plataforma a nivel global.

La plataforma musical lanzará la campaña Only You en más de 70 países del mundo este mes de junio, centrada en “cómo escucha el usuario, no en lo que escucha”, con funciones como el signo astrológico musical de cada usuario, o las ‘dinner party’, que destacan la variedad de estilos y gustos de cada persona y permiten compararlos con los de otros usuarios.

Para implicar a los creadores en la campaña, ha proporcionado atajos a más de 200 creadores de todo el mundo para que utilicen las funciones que proporciona Solo Tú, que la compañía anunció a principios de mes en todo el mundo.

FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

La empresa sueca ha destacado sus esfuerzos para conseguir que la personalización “sea un elemento central en la experiencia de cada usuario“, según ha explicado en el evento el director de Producto en Spotify en el sur de Europa, Ziad Sultan.

La función de descubrir nuevo contenido es necesaria debido a la presencia de 70 millones de canciones y pódcast, y a cada usuario pasa de media 49 minutos al día en Spotify.

Spotify ha definido los datos de uso de los que dispone como “una mina de oro” que le permiten lograr funciones como las listas personalizadas Discover Weekly, que pasa de cinco canciones que al usuario ya le gustan a añadir otras relacionadas hasta llegar a 30.

Por su parte, ‘Your daily drive’, una lista que mezcla música con noticias de pódcast para usuarios mientras conducen o viajan, se extenderá a más países, como ha adelantado también la compañía.

BLEND, PARA FUSIONAR

La compañía también ha hecho referencia a Blend, una nueva función en beta anunciada junto a Solo Tú, que permite que dos amigos fusionen sus gustos musicales en una lista común, mostrando qué canciones ha aportado cada persona. Spotify está trabajando para extender su disponibilidad y que puedan usarlo “dos usuarios de cualquier parte del mundo”, según ha explicado Sultan.

La plataforma ha destacado que la personalización va más allá de las listas de reproducción musicales y ha hecho énfasis en el pódcast. También ha asegurado que es posible predecir los pódcast que escuchará un usuario según sus gustos musicales.

PLANES DE FUTURO

Spotify ha puesto entre los pilares para su futuro a largo plazo “empoderar el descubrimiento de nuevos contenido” y “desarrollar algoritmos para ser mejores proporcionando a los consumidores el contenido ideal en el momento ideal”, ha avanzado Sultan.

Para ello, la plataforma busca mejorar sus algoritmos y su capacidad de entender la experiencia de escucha de música y de pódcast de los usuarios, “combinando aprendizaje automático con experiencia humana”, según el jefe de Producto del servicio.

Entre sus desafíos para el futuro, la compañía espera ser capaz de recomendar nuevos creadores a usuarios existentes, algo que resulta complejo en la actualidad debido a la escasez de datos, realizando recomendaciones que escapan de los algoritmos y que nacen de la “intuición humana”.

Para ello Spotify usa a 150 especialistas en diferentes estilos musicales en todo el mundo como editores, que usan herramientas y datos sofisticados y sus conocimientos para elegir “las canciones correctas para las listas correctas”, según la directora de Música en Spotify en el sur de Europa, Melanie Parejo.

“Todas las buenas canciones deberían estar presentes en una lista de reproducción”, sin importar su género ni su país de procedencia, ha destacado Parejo entre los principios que guían a sus especialistas.

Spotify ha asegurado que usa un enfoque “algotorial”, entre algorítmico y editorial, que utiliza contenido editado por empleados humanos y después personalizado por sistemas automáticos.

La compañía tiene un total de 3.000 listas editoriales de reproducción divididas en los diferentes países en que se encuentra disponible la plataforma, como ‘Pegao’ o ‘Pop con Ñ ‘ en el caso de España.