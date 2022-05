Los sindicatos piden más personal en una jornada de paro "generalizado" en los servicios sociales municipales

“La ciudadanía está desamparada y el personal municipal también si se mantienen los Servicios Sociales con el déficit de personal y recursos actual”, han resumido desde los sindicatos convocantes de la huelga en esta área municipal de la ciudad de Granada.

El seguimiento ha sido generalizado, según informan los convocantes CGT, CCOO y CSIF, llegando al 100 % en varios centros de Servicios Sociales. "Los ánimos del personal están muy caldeados, ante la inacción y la insensibilidad del alcalde con el problema de personal estructural y recursos públicos que tiene esta área municipal", han declarado los sindicatos. “Paco Cuenca conoce la situación, que no es nueva, porque estuvo apoyando nuestras reivindicaciones cuando estaba en la oposición, hace poco más de un año. O su palabra no tiene ningún valor o se le han olvidado las promesas de solucionar el problema al llegar al poder”, han opinado.

Para los convocantes, también sorprende la inacción de la Concejala de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, que no ha movido ficha más que anunciar a bombo y platillo la contratación temporal de unos profesionales que se tendrán que ir en diciembre y que no solucionarán el grave problema estructural de falta de profesionales en su concejalía.

La convocatoria de huelga ha sido complementada con una manifestación que ha recorrido las calles de Granada desde la Gran Vía, donde se ha reclamado a la Junta de Andalucía su desinterés por la estabilidad de las políticas sociales en la ciudad de Granada, para llegar a la Plaza del Carmen, sede del gobierno municipal, donde se han concentrado e informado a la ciudadanía sobre los motivos de la huelga.

El personal de Servicios Sociales reinició las movilizaciones el pasado mes de marzo, con varias concentraciones durante estos meses, hasta llegar a este día de huelga ante la falta de soluciones aceptables para el problema existente. Han pasado 11 años desde la última huelga en los Servicios Sociales de Granada, pero parece que ni el paso del PP, ni de Ciudadanos, ni el actual gobierno del PSOE, son capaces de priorizar los derechos sociales en su política municipal, según las declaraciones de los sindicatos convocantes.

CGT, CCOO y CSIF han recordado cuáles son las reivindicaciones, que entienden lógicas y necesarias y que dependen de la voluntad política, más cuándo actualmente se negocian los presupuestos municipales, que se resumen en el lema de la pancarta de la manifestación: “Servicios Sociales públicos, dignos y de calidad: más personal, más recursos y cero despidos”. La conclusión es que falta personal estable de estructura que pueda atender con dignidad y como se merecen las necesidades sociales de los granadinos, que no hay recursos públicos adecuados, ni económicos, ni de otro tipo, para poder asumir el aumento de la desigualdad y las necesidades en Granada y que a todo esto se suma que en agosto se aumenta la necesidad de personal de 36 profesionales en la actualidad a 92, debido a los despidos de las profesionales de los PLIZD (Programa Local de Inclusión en las Zonas Desfavorecidas).

Además, se da la circunstancia que las profesionales despedidas del PLIZD no podrán volver a trabajar en el Ayuntamiento de Granada, después de tres años consecutivos haciéndolo, porque el equipo de gobierno no quiere modificar un reglamento que regula las bolsas de trabajo y que, claramente, no está adaptado a la realidad del Área de Derechos Sociales, según los sindicatos.

Dentro de la información repartida a la ciudadanía, los convocantes han hecho un breve recorrido por algunos de los déficit de cada Distrito de la ciudad, destacando algunos datos que consideran de extrema gravedad, como por ejemplo que si vives en Beiro o Genil no existe atención psicológica, o si vives en Norte, Zaidín o Beiro a partir de agosto ya no se podrá participar en los Itinerarios Sociolaborales por la pérdida de los 56 profesionales antes mencionados, o que si vives en Chana existe una lista de espera de 4 meses para conseguir una cita por la falta de personal, o si vives en Ronda hay más de 800 familias que están esperando que les resuelvan la Dependencia, o si vives en Albaicín falta un profesional.