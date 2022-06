Los sindicatos denuncian que la gestión de Correos "pone al borde del colapso el voto por correo"

Los sindicatos CCOO y UGT, con casi un 70% de representación de la plantilla, exigen "la cobertura de todos los puestos y medidas urgentes de refuerzo con el personal necesario" para garantizar el desarrollo de las elecciones andaluzas. La dirección de la empresa se negó a negociar con las organizaciones sindicales las medidas organizativas y retributivas para la campaña electoral, lo que ha aumentado el malestar de los más de 8.000 trabajadores que afrontan el enorme incremento de trabajo que representa el proceso electoral en las ocho provincias andaluzas. CCOO y UGT denuncian que cuando ya ha transcurrido la mitad de la campaña electoral, aun sumando las contrataciones de refuerzo realizadas, siguen sin cubrirse hasta el 30% de los puestos de reparto en muchas unidades.

CCOO y UGT ya han denunciado en repetidas ocasiones que "el personalismo e impericia del presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, ha puesto en riesgo el desarrollo de sucesivos procesos electorales, los cuales se han acabado salvando solo gracias a la profesionalidad y compromiso de la plantilla, y a la realización de miles de horas extraordinarias ante la falta de previsión".

"En el ecuador de la campaña electoral, al confluir los recortes de plantilla acumulados durante los últimos tres años y la ridícula previsión de contratación de refuerzo anunciada para atenderla, se está abocando al colapso la capacidad de gestión de Correos en Andalucía", denuncian ambos sindicatos, que también apuntan que se está "comprometiendo el reparto de envíos electorales y la existencia de colas de espera cada vez mayores en las oficinas".

CCOO y UGT recuerdan que Correos, al ser el prestador del Servicio Postal Universal, tiene obligaciones como servicio público para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo en todo el Estado, además de participar en el proceso electoral en el reparto de propaganda y tarjetas censales a todos los electores del territorio afectado, por lo que es fundamental cerrar con tiempo suficiente la organización de trabajos extraordinarios y las necesidades de personal. "Paradójicamente, en esta ocasión, Correos ha eludido de manera ilegal la obligación de negociar con la parte social las condiciones laborales para la campaña electoral en Andalucía, y no ha convocado tampoco a las OOSS en las distintas provincias para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas durante la campaña que puedan afectar a las condiciones laborales de los trabajadores que participan en las mismas, hecho sin precedentes en la historia de Correos, que ha ocasionado que a estas alturas en los centros de trabajo todavía no se disponga de contratación de refuerzo suficiente, ni se haya organizado la posible realización de repartos con horas extraordinarias u otras medidas organizativas para atender el ingente aumento de envíos dentro de los plazos legales", añaden.

También advierten que, a diferencia del último proceso electoral celebrado en Andalucía, el voto por correo será "mucho más difícil de gestionar debido a la ocurrencia personal de Serrano de introducir la modalidad de recogida de voto a domicilio, por la que el ciudadano puede realizar su voto en el momento de recibir la documentación, entregándolo al cartero repartidor". "Este nuevo servicio de recogida del voto a domicilio complica y retrasa la labor del repartidor y apenas es retribuida por unos míseros céntimos por voto entregado. Como de por si, la gestión de las tareas electorales habituales es compleja (reparto de tarjetas INE, propaganda, etc.), se relegan el resto de envíos postales que se acumulan perdiendo calidad", añaden los sindicatos.

CCOO y UGT afirman que desde la llegada de Serrano, "un gestor sin experiencia nombrado a dedo por su afinidad con el presidente del Gobierno, esta situación se repite, y que la solución propuesta volverá a pasar por anunciar en prensa la realización de cientos de contratos, en un gesto más mediático que eficaz, porque estos anuncios no son sino una cortina de humo que se hace con la exclusiva intención de salvar la imagen del presidente, ya que la mayoría serán contratos de muy pocas horas, que no vienen a cubrir la carencia de personal fijo ocasionada por los recortes". Además, para "estos contratos basura de poca calidad, en muchos casos no se encuentra nada más que a personal sin experiencia en los procesos electorales, por lo que su aporte al desarrollo de la campaña electoral tiene menor eficacia", denuncian los sindicatos.

"La negligente gestión de Serrano desde su llegada a Correos ha provocado una conflictividad laboral sin precedentes, como se demostró en la huelga general convocada por CCOO y UGT para los días 1, 2 y 3 de junio, con una rotunda manifestación de protesta en Madrid el día 1, a la que se sumaron 20.000 trabajadores y trabajadoras de la plantilla, llegados desde todos los puntos del país. El hecho de haber eludido la negociación con las organizaciones sindicales ha aumentado el malestar en los centros de trabajo, donde las plantillas se encuentran al límite de su capacidad mientras desde hace meses la contratación para sustituir ausencias es prácticamente nula, a consecuencia de la ruinosa gestión económica de Serrano", apuntan.

"Al final, como ya ocurrió en anteriores elecciones, la empresa volverá a recurrir a la improvisación para evitar el colapso en la gestión del proceso electoral, y acabará ofreciendo a los trabajadores fijos la realización de miles de horas extraordinarias voluntarias, corroborando lo que CCOO y UGT vienen denunciando: que los procesos electorales solo salen adelante en Correos gracias al enorme esfuerzo y la voluntad de sus trabajadores/as, a pesar de las erráticas decisiones organizativas de su presidente, que acabará, como ya ha hecho en los últimos procesos electorales, pidiendo a la plantilla que realice esfuerzos extraordinarios apelando a una responsabilidad que él mismo ha demostrado no tener", señalan.

CCOO y UGT vuelven a exigir a la empresa "una rectificación inmediata, procediendo a la cobertura de todos los puestos en todas las áreas de actividad durante la campaña electoral, y que se realicen en cada provincia las contrataciones de refuerzo y la realización de horas y trabajos extraordinarios necesarios".

Correos desmiente las acusaciones

Por su parte, Correos ha desmentido las acusaciones de los sindicatos, al tiempo que asegura haber admitido ya 176.598 solicitudes de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo, 19 de junio de 2022. De ellas, 15.077 en Granada. "El dato autonómico supone un incremento del 98% respecto al último proceso electoral homologable celebrado el 2 de diciembre de 2018", remarcan en un comunicado remitido a los medios.

Del total de solicitudes en toda Andalucía, 111.455 se han presentado de forma presencial en la red de oficinas postales y 65.143, de forma telemática desde la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

Respecto a la entrega de la documentación electoral del voto por correo al elector en su domicilio, desde la empresa pública confirman que el personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas, sin que sea imprescindible que el elector firme la entrega, conforme al protocolo Covid.

Además, en ese momento, el elector, si lo desea, tendrá la opción de entregar al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados a cambio de un justificante acreditativo del depósito de su voto, evitándole así tener que acudir posteriormente a una oficina de Correos. Esta opción es una medida extraordinaria adoptada con motivo de la pandemia del Covid-19, para la protección de la salud de los votantes y del personal de Correos en las elecciones autonómicas andaluzas. Todo ello sin perjuicio del derecho del elector a no entregar su voto en ese momento y hacerlo después, dentro de los plazos legales, en una oficina de Correos.

El solicitante tiene de plazo para depositar el sobre con su voto hasta el miércoles, 15 de junio, en el horario habitual de apertura en las oficinas de Correos de toda España. Hasta el día de ayer, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 113.716 documentaciones electorales y ya se han admitido 72.966 votos por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía.

Correos recomienda a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales.

Correos está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales. En concreto, Correos ha realizado 341 contratos de refuerzo, tanto para oficinas como para el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos.

Se ha reforzado la atención a los ciudadanos en las 418 oficinas de que dispone en Andalucía. También se está potenciando el uso del sistema de cita previa que ya está funcionando en 84 oficinas de Andalucía.