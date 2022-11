Una joven de Montefrío, ganadora del Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género de la Diputación

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha entregado en la mañana de este viernes, junto a la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, el premio a la ganadora del VIII Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género 'Mónica Carrión' con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Finalmente, el trabajo de Sheila Megías Jiménez, de 17 años y alumna de 2º Bachillerato en el IES Hiponova de Montefrío, ha sido el elegido por el jurado en un concurso organizado por el área de Igualdad de la Diputación de Granada cuyo objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la población joven en torno a la violencia de género.

Han sido 100 las chicas y chicos de entre 12 y 20 años que han participado y que han enviado relatos que cumplían las bases del concurso. Los relatos debían tener menos de 100 palabras y estar dedicados a esta temática.

El presidente ha agradecido a todos los participantes su esfuerzo y a las ganadoras, su talento y su originalidad. "Estamos convencidos de que vuestros magníficos trabajos, que están llenos de creatividad, servirán para concienciar a la sociedad de la necesidad de estar alerta", ha subrayado.

Para el presidente, "lo más importante de este concurso es que se ha conseguido difundir los objetivos; trabajar la prevención de este tipo de violencia, introducir el debate la desigualdad en las aulas y alertar a los chicos y chicas de una situación, el de las agresiones, que se está empezando a reproducir entre los jóvenes".

Por último, ha recordado, además, que este certamen pretende rendir un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia, representadas en Mónica Carrión. Esta joven de Otura -asesinada en 2011- fue la víctima más joven de la provincia, "a la que recordamos con mucho dolor, pero también con la esperanza de que un día los asesinatos de mujeres sean solo un recuerdo".

Lectura del manifiesto en contra de la violencia de género

Tras la entrega del premio a la ganadora del concurso de microrrelatos, se ha celebrado un breve acto con la presencia de la plantilla de la Diputación, en el que, además del presidente y la diputada de Igualdad, han participado el diputado de Turismo, Enrique Medina, el de Asistencia a Municipios, Juan Antonio Palomino, la diputada de IU, María del Carmen Pérez, integrantes del Consejo Provincial de Igualdad, y representantes sindicales. El presidente ha procedido a la lectura del manifiesto con motivo del 25-N, cuyo respaldo fue aprobado el jueves en el Pleno provincial con el único voto en contra de la diputada de Vox.

El manifiesto, consensuado por las diputaciones andaluzas, recuerda que, en lo que va de año, se han contabilizado 38 asesinatos de mujeres. Además, el texto, que lleva por título La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género, señala que en la actualidad asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento "en la que proliferan discursos de odio que exaltan el machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios".

Por ello, insisten desde la Diputación, es necesario trabajar en materia formativa: "La educación es clave para conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando esta educación enseña valores de respeto y reconocimiento entre mujeres y hombres".

En este sentido, prosigue el texto, "conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas sobre la base del respeto a los derechos humanos y a la dignidad".

Microrrelato ganador

A mi demonio azul

Tenía cinco años cuando te conocí. Quería jugar contigo, tú jugaste conmigo. Creí que me divertiría, pero sólo tú te divertiste. Me atrapaste, me inmovilizaste. Destruiste mi infancia y con ella, mi inocencia.

No sé de ti, pero tú tampoco sabes que me hice más fuerte, que aprendí a vivir con esto. No sabes que ahora soy una mujer poderosa, con las cosas claras. Y aquí te esperamos, te esperamos, porque ahora tengo a un hombre a mi lado que me respeta y que lucha junto a nosotras para hacer frente a demonios como tú.

Sheila Megías Jiménez, 17 años – 2º Bachillerato IES Hiponova – Montefrío