Sergio Ruiz: "Sabemos que tenemos que mejorar y creo que en ese camino estamos"

El Granada CF perdió contra el Albacete el pasado 15 de agosto con un resultado de 1-2, con goles de Miguel Rubio por parte del Granada y de Higinio Marín y Jon Morcillo por parte del conjunto albaceteño. Este martes, Sergio Ruiz ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la actualidad del club, su futuro y cómo afrontan el siguiente partido contra el Racing de Ferrol.

Sergio Ruiz ha explicado sobre el próximo encuentro contra el Racing de Ferrol que la sensación es de "estar avisado de lo que es la Segunda División, de saber que va a estar complicado, que cualquier rival te puede crear ocasiones y te puede marcar gol mediante faltas de concentración y errores puntuales". El centrocampista ha dicho que, evidentemente, están "concentrados en el partido contra el Racing de Ferrol, en seguir por ese camino de conseguir victorias, de saber que es un camino largo y que va a haber curvas y que también habrá momentos malos".

También ha querido agradecer a la afición por el apoyo de los abonados, que ha alcanzado la cifra de 17.000 personas. Y ha lamentado la derrota en el primer partido en casa contra el Albacete: "Fue un palo duro para todos y ojalá en el siguiente partido podamos dar la vuelta a esta situación y dar muchas alegrías".

También ha destacado otros detalles del partido contra el Albacete: "Desde el aspecto positivo, hicimos muy buen inicio de juego, tener el balón, una buena presión, creamos un montón de ocasiones y desde el aspecto negativo, las áreas, tanto en ataque como en defensa, creamos muchas ocasiones, pero tenemos que ser más agresivos, y en el área defensiva lo mismo. Mo nos pueden marcar dos goles de dos errores puntuales, habiendo llegado el rival tan pocas veces. Son dos aspectos que sabemos que tenemos que mejorar y creo que en ese camino estamos".

Por otra parte, ha revelado sobre su futuro con el club. "Es verdad que en este mercado de verano se ha hablado sobre ciertos equipos y de algunos intereses, pero a día de hoy estoy aquí. El otro día ya competí y estoy con ganas y creo que mi futuro pasa por estar aquí. No es mentira que ha habido cierto interés pero no ha ido a más. Mi cabeza está aquí y como te digo intentaré hacer un buen año", ha señalado.

Además, ha hablados sobre el entrenador Guille Abascal y su proyecto. "Guille es un entrenador joven, que viene con muchas ganas. Ha estado en diferentes países, conociendo otro tipo de liga, de fútbol y creo que el trabajo que hemos hecho en pretemporada ha sido bueno, con las ideas muy claras, con su punto de vista y, sobre todo, da mucha libertad al jugador. Creo que se ha visto lo que quiere y va a ser impresionante, que quiere el balón, llegar al área contraria, sabiendo que todavía nos queda mucho trabajo por delante y que tenemos que ajustar ciertas cosas y si queremos ser un equipo competitivo", ha comentado.

También ha analizado las polémicas ocurridas en el encuentro contra el Albacete. "Hay un par de acciones un poco dudosas, como el penalti que hice y otra acción a Miguel Rubio. Son acciones donde el árbitro tiene que tomar decisiones y tomó las decisiones que son oportunas, pero que son jugadas que se pueden debatir y que no son claras. No creo que no tuviese influencia en el resultado final, donde los errores nuestros nos perjudicaron y creo que fue demérito nuestro el perder el partido el otro día, por dos errores nuestros de concentración. Los 80 minutos restantes fueron completos, donde se vieron cosas positivas, y en tan solo cinco minutos se echó todo a perder", ha indicado.

Sergio Ruiz también ha dado detalles sobre Manu Trigueros y lo que puede dar en el campo. "Es un lujo tener a Manu entre nosotros. Creo que los minutos que disputó el otro día hablan por sí solos de todo lo que pueda dar el equipo. El nivel de competitividad dentro de la plantilla es muy alto e intentará llegar a nuestro objetivo. Creo que hay una plantilla muy amplia, con muchos jugadores de calidad, muchos recursos, con diferentes características, pero en el día a día depende de los entrenamientos que hay y el entrenador tiene muchas variantes. También va a ser difícil la toma de decisiones a la hora de las alineaciones con el nivel que hay", ha añadido.