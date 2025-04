Un partido para recuperar el orgullo y la sonrisa

El final de la temporada ser acerca poco a poco. Un último tramo más agónico o quizás triste de lo que se esperaba. Covirán Granada y Leyma Coruña se encuentran este sábado, a partir de las 20:45 horas, en un duelo que debía ser una auténtica final por la permanencia, pero que por el devenir de la temporada ha acabado siendo un partido donde el orgullo y el volver a dar una alegría a sus aficionados será el mayor de los premios.

Los rojinegros, que cuentan con el average a favor tras vencer en el encuentro de la primera vuelta por 80 a 77, tienen ante si la ultimisima oportunidad de mantener aún viva la llama de una esperanza cada vez menos fuerte. Si los de Pablo Pin consiguen ganar en el Coliseum y Girona que jugará contra Manresa en el Nou Congost el sábado a las 18:00 horas y/o Andorra que jugará contra el Real Madrid en el Movistar Arena el domingo a las 12:00 horas pierden, la salvación se acortará un poco tras demasiadas semanas en la que la distancia no ha hecho más que ampliarse.

La derrota supondría, para ambos equipos pero sobre todo para Leyma Coruña, prácticamente la sentencia de que el próximo año serán equipos de Primera FEB. Una final más que por la permanencia por conseguir una alegría, un refuerzo al trabajo realizado durante la temporada, un esfuerzo que no ha tenido los resultados esperados, pero que no por ello merece menos reconocimiento.

El Covirán Granada llegará a este encuentro de la Jornada 28 de la ACB con las mismas ausencias que el pasado fin de semana. Las recuperaciones de Sergi García, Pere Tomás, Scott Bamforth y, por supuesto, Gian Clavell se postergan una semana más, haciendo que los granadinos aún no dispongan de su plantilla al completo. Por suerte, de los jugadores sanos ninguno ha sufrido ningún percance en esta semana “corta” de entrenamientos. Eso sí, en el caso del base mallorquín, su disponibilidad estará en duda hasta el último momento ya que ha viajado con el equipo para probarse hasta este mismo sábado. Por parte de los gallegos, Diego Epifanio cuenta con la duda de Thomas Heurtel que ha sufrido algunas molestias físicas durante la semana.

Dos temporadas similares, dos estilos opuestos

Sobre la pista del Coliseum se encontrarán dos equipos marcados por los mismos problemas. La planificación de la plantilla y las lesiones han sido los talones de Aquiles de ambos conjuntos. Por parte de los de Epifanio, la apuesta por grandes nombres como Thompkins, Heurtel, Lima o Scrubb, más acostumbrados a luchar por títulos que por salvaciones no ha sido suficiente combinada con una plantilla procedente de Primera FEB que ha tratado de dar lo mejor de sí misma. En el lado de los granadinos, la clara falta de centímetros y el pedir a determinados jugadores que ejecuten roles que no les corresponden también ha hecho que la temporada no sea tan fructífera como se esperaba.

Si a unas plantillas ya descompensadas se suman las indeseadas lesiones, el resultado es un balance excesivamente corto, contando con una segunda vuelta en la que ambos equipos tan solo han conseguido un triunfo. Tanto Covirán como Coruña acudieron al mercado, quizás un poco tarde o más bien cuando el propio mercado y la economía lo permitió, sobre todo en el caso de los granadinos. Los refuerzos llegaron, pero el cambia de dinámica sigue resistiéndose.

A la planificación de la plantilla también se suma un estilo de juego que no ha traído los resultados deseados. En el caso del Covirán Granada, su apuesta por el ‘small ball’ y un planteamiento sumamente defensivo donde el acierto desde el tiro exterior cojea ha hecho que los de Pablo Pin deban encomendarse más a la épica y a las remontadas imposibles que a la opción de controlar los partidos. Del lado coruñés, su apuesta sumamente ofensiva ha sido “inservible” en una ACB cada vez más anotadora y donde cualquier equipo puede superar los 80-90 puntos con relativa facilidad.

Una temporada compleja, más llena de problemas y tropiezos que de alegrías. Una temporada en la que quizás toque despedirse de la ACB, es por ello que tanto Covirán Granada como Leyma Coruña quieren, necesitan, despedirse de ella con la cabeza alta. Este es un partido por el orgullo.