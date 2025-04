Fran Escribá: "Iremos con los cinco sentidos sabiendo que nos jugamos mucho"

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha valorado este sábado cómo afronta su equipo la visita al Cartagena, farolillo rojo de la clasificación, que ya ha descendido. El técnico valenciano ha destacado que su equipo irá “con los cinco sentidos” sabiendo que se juegan mucho y que su idea es ganar ya que es lo único que le sirve “al tener menos margen de error que los que están por encima”. Para Escribá, esta es quizá la oportunidad de meterse “definitivamente en los puestos de arriba” y espera que el Granada la aproveche. El conjunto granadino está a dos puntos del playoff y a ocho de los puestos de ascenso directo.

Para este partido, Escribá seguirá sin poder contar con el portero Luca Zidane, al que aún le quedan “algunas semanas”, y tiene la duda de Stoichkov, que arrastra molestias y no correrán “riesgos pese a no ser nada importante”. El técnico ha dicho que si el gaditano no estuviera bien, será “el descarte en la convocatoria”. La buena noticia es el regreso a la lista de convocados del lateral zurdo Miguel Ángel Brau, ya recuperado de su lesión. “Es una alegría después de estos meses”, ha indicado Escribá.

Sobre el rival, el Cartagena, el técnico del equipo granadino ha dicho que lo ve “igual de peligroso que antes de descender” aunque entiende que el aficionado “pueda pensar que no”. Escribá ha dicho que su equipo parte “del respeto máximo y de la ambición” a la que está “obligado”. Así, ha señalado que no se lo toman “para nada como un partido fácil” y que irán “con los cinco sentidos” pues saben que se juegan mucho. “Tendremos que darlo todo desde el primer minuto y jugar bien, con máxima seriedad como en Albacete”, ha apuntado.

Escribá ha comentado que su equipo no ha “tocado fondo en ningún momento de la temporada”, aunque ha sido “irregular” en parte de ella, como en las últimas salidas en las que no ha puntuado. En Albacete sí lo hizo y Escribá ha dicho que les vino bien ganar “para romper la racha fuera”. El valenciano tiene claro que en este partido contra el Cartagena “no pasará nada definitivo ni para bien ni para mal” y que quedan partidos “dificilísimos” empezando por este en el Cartagonova. “Nuestra idea es ganar, porque es lo único que nos sirve al tener menos margen de error que los que están por encima. Tenemos que aprovechar los duelos directos que quedan. Si ganamos, seguiremos dependiendo de nosotros mismos. Habrá algún resultado más que nos favorezca esta jornada, pero tenemos que cumplir”, ha señalado Escribá.

Esa última victoria en Albacete sirvió “de mucho” al Granada, ha dicho Escribá, que comentó a sus jugadores que podían haber perdido ese partido, pero que estuvieron “bien en el global” y acertados cuando debieron. Ese triunfo les ayuda ahora para el partido contra el Cartagena, en el que tendrán que poner “los cinco sentidos”, ha insistido, ya que considera que puede “pasar cualquier cosa” y en los partidos de casa también, por lo que ha señalado que si no están concentrados, sufrirán.

Escribá duda de si el Cartagena, que ya ha consumado su descenso, “cambiará muchos jugadores por otros menos habituales, como el portero titular, que está cedido, por un suplente que sí esté en propiedad” o “el sistema”. Así, el valenciano ha asegurado que han trabajado “sobre cualquier posibilidad” porque es un equipo “con cosas interesantes y peligroso por fuera porque acumula mucha gente en el área, aunque sea el que menos posesión tiene porque prefiere dejarse dominar y correr luego”.

Como ya sucediera en el Carlos Belmonte, el Granada CF contará en el Cartagonova con el apoyo de sus aficionados. A Escribá le alegra que haya “optimismo fuera” y ha comentado que es “lógico” porque el equipo le ha dado motivos, aunque tienen que “mantener el equilibrio tanto fuera como dentro”. “Nos apoyaron hasta en los peores días y les estamos agradecidos. Intentaremos darles una alegría”, ha añadido.

Por último, cuestionado por si Manu Trigueros jugará de titular contra el Cartagena, Escribá ha dicho que los jugadores “tienen que ofrecer más cuando juegan menos que cuando juegan mucho”, pero que Trigueros en concreto “entrena tan bien” y “tiene tanta predisposición que siempre sale con buen ánimo y ayuda”. El valenciano ha dicho que los buenos jugadores hacen mejor a un equipo y que Trigueros lo es y que "por no salir de inicio es menos importante". También ha indicado que “tiene opciones de jugar como titular porque está en un buen momento y habrá que aprovecharlo”.