Pablo Pin: "Solo pensamos en seguir teniendo opciones"

Sin novedades para esta Jornada 27 en lo que a la lista de lesionados del Covirán Granada se refiere. Tanto para lo positivo como para lo negativo, la enfermería no se mueve. Por suerte, Pablo Pin contará con los mismos jugadores de los que dispuso para el duelo contra el Barcelona del pasado fin de semana, eso sí, ni Sergi Garcia, Ni Scott Bamforth, ni Pere Tomàs y, evidentemente, tampoco Gian Clavell estarán disponibles para enfrentarse a Leyma Coruña. El técnico rojinegro ha hablado en rueda de prensa ante del encuentro de este sábado ante los gallegos, un partido que sigue viendo como una oportunidad para tratar de reengancharse a una lucha por la permanencia cuyo final parece cada vez más claro. Además de explicar los motivos de la baja de Sergi García, el entrenador ha hablado largo y tendido sobre la presión que él a nivel individual y el equipo soporta en una temporada en la que demasiados "elementos externos" han sacudido a un equipo que sigue mejorando a nivel ofensivo, pero que necesita controlar "los parciales que recibimos".

Lista de lesionados: "Los que estaban sanos, por suerte, no ha habido ningún contratiempo con ellos. Sergi intentó hacer el entrenamiento y no pudo completarlo, va a ser baja a no ser que cambie mucho la cosa. Va a viajar con el equipo porque mañana haremos otra sesiona en Coruña. De los que estaban de baja, Pere Tomàs ya está corriendo pero no está para entrenar con el equipo. Scott tampoco tampoco ha podido completar los entrenamientos porque no se encontraba bien"

Lesión de Sergi García: "Sergi en el partido de Bilbao tuvo un golpe muy fuerte en el pie, le provocó un edema y tiene mucha inflamación, derrame y dolor y está limitado en el movimiento. Le costaba correr, es una situación frustrante para él porque quiere ayudar al equipo, pero no puede correr bien".

Partido clave para ambos equipos: "Para los dos equipos es un partido importante en el sentido de intentar recoger el fruto que hace un equipo. Necesitamos ganar partidos para reforzar nuestro trabajo. Lógicamente, por no quedarte totalmente descolgado, seguir teniendo opciones y seguir tratando de engancharnos".

Situación de Leyma Coruña: "Primero habla de la dificultad que tiene esta liga. Ayer jugó Bilbao como finalista de la FIBA Europe Cup; Tenerife y Unicaja ya están en la Final Four de la BCL; Gran Canaria subcampeón de la Eurocup, Valencia semifinalista... más todos los equipos de Euroliga. Esta liga es muy complicada. Más que sorprenderme la situación de Coruña, creo que habla de la dificultad de esta liga. Hay muchos proyectos económicamente muy fuertes".

Partido por el orgullo: "Nosotros solo pensamos en seguir teniendo opciones. Esto se trata de apurar todas tus opciones al máximo hasta el final. Se trata de luchar por tener la recompensa al trabajo tanto para el equipo como individualmente. Para nosotros eso es lo importante".

Claves del partido: "Cuando juegas con un equipo que tiene a Brandon Taylor y Heurtel lo primero es parar a los dos manejadores. Anotan, pero dan mucho balón a Thompkins, Lima, Scrubb… nutren a los demás. Con un equipo que anota tan fácil, el ser capaces de hacer buenas defensas seguidas es clave. Ahí ellos son mejores que nosotros".

Mejora del equipo en las últimas semanas: "Hemos jugado bien a nivel ofensivo. En Valencia nos costó mucho, el último día creo que en ataque jugamos bastante mejor. Cuando hemos estado totalmente concentrados hemos ido capaces de hacer buenos minutos ofensivos y de jugar con ritmo. Tenemos que mejorar esos parciales que recibimos, esa solidez te la da el estar juntos. Mecanismos que ahora mismo no tenemos".

Trabajar con la derrota: "Hemos trabajado en muchos ambientes diferentes. Tienes que tener un punto de saber tu papel, saber quién eres y aceptarlo. Hay que poner la máxima actitud pero tienes que saber y aceptar tus limitaciones. Hay equipos mejores que nosotros, me gustaría tener a Michael Jordan y a los jugadores seguro les gustaría tener a Phill Jackson, pero esto es lo que tenemos. Si llegando a nuestro máximo no logramos ganar bueno hemos dado nuestro máximo. Ha habido veces que siendo un equipo ganador me he ido menos satisfecho que aquí cuando he perdido porque ante no habíamos dado el máximo".

La presión del entrenador: "Nuestro papel es complicado porque no solo manejas tu presión sino también la de los jugadores. Cuando tienes muchas derrotas es complicado. Personalmente, está siendo una temporada muy dura porque ha habido muchos elementos que nos han afectado y nos hemos quedado con poco margen de maniobra. Hasta la Copa del Rey éramos un equipo muy sólido. Hemos hecho partidos muy serios y con opciones de ganar en muchos ellos. El castillo de naipes se cayó casi entero. Hemos tenido errores, pero también muchas lesiones. El gestionar todo eso conlleva hacer un esfuerzo mental. Es una temporada que te hace mucho mejor entrenador. Entrenar cuando ganas es muy fácil, entrenar diariamente y convencer a tus jugadores cuando trabajas con la derrota es mucho más difícil y nosotros lo estamos consiguiendo. A mí esto me está haciendo mejor entrenador".

Evolución como entrenador y del club: "Esta mañana hablando con una persona del club, hemos hablado de muchas cosas y también de que cuando se pierde se buscan culpables. Yo soy el principal culpable de coger a un equipo en Liga Nacional y llevarlo a jugar tres temporadas en la ACB. Esta trayectoria es muy difícil, espero que no acabe aquí tanto mía personal como la del club".