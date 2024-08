Desarticulada una violenta banda de atracadores que actuó en varios puntos de la provincia

La Guardia Civil, en el marco de la operación Sarraceno, ha desarticulado una violenta banda de atracadores con base en el barrio Almanjáyar de Granada, cuyos integrantes son presuntos responsables de al menos nueve delitos de robo con violencia e intimidación con armas de fuego, de seis delitos de robos con fuerza, de tres delitos de hurto y de un delito de pertenencia a grupo criminal perpetrados entre los meses de junio y agosto de 2024. Hasta el momento han sido detenidos tres individuos: un joven rumano de 20 años y dos varones de 22 y 40 años, respectivamente, de nacionalidad española.

Los integrantes de esta banda criminal antes de perpetrar un robo en un establecimiento o en una vivienda robaban un vehículo y después se dirigían al lugar escogido y lo asaltaban armados con armas de fuego. El equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada comenzó a investigar a esta banda de atracadores el pasado mes de junio, después de que se apoderaran de un vehículo todoterreno en la localidad de El Chaparral-Albolote con el que posteriormente se dirigieron primero a Granada, donde a punta de pistola se apoderaron de un segundo vehículo, y después a la localidad de Dúrcal, donde robaron en una ferretería mediante el método de alunizaje: destrozaron las puertas de entrada al establecimiento chocando con el todoterreno, se apoderaron de la caja de cobro y huyeron en el turismo, dejando abandonado el primer vehículo.

Días después asaltaron encapuchados una gasolinera en el término municipal de Dúrcal armados con un cuchillo de grandes dimensiones y con una pistola, huyendo en el mismo vehículo que habían utilizado en la ferretería.

Antes de abandonar este coche, los detenidos buscaron otro. Primero fue en la urbanización Loma Verde de Albolote, donde nuevamente encapuchados u armados con un cuchillo y una pistola asaltaron a dos mujeres para apoderarse de sus vehículos, pero desistieron al ver que dentro de los coches había varios niños. Poco después, en Granada, asaltaron armados a un conductor y se apoderaron de su vehículo monovolumen.

A este robo siguió un atraco en Padul, encapuchados y armados con pistolas, asaltaron a los propietarios de un establecimiento de hostelería para robarles la recaudación del día. Unos días después robaron en dos viviendas de Alfacar, en una de las cuales los moradores estaban dentro, y atracaron otro establecimiento de hostelería en la localidad de La Malahá.

Tras este atraco, los investigadores del equipo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada consiguieron detectar el monovolumen robado en el que viajaban los presuntos atracadores. Los agentes les dieron el alto, pero en lugar de parar, embistieron con su vehículo al de la Guardia Civil y huyeron. La Guardia Civil desplegó un dispositivo inmediatamente y consiguió detener al primero de los integrantes de esta banda criminal, el joven rumano.

El resto de los atracadores, antes de que la Guardia Civil los detuviera, aun asaltaron un restaurante en el municipio de Dúrcal y otro en la localidad de Huétor Vega.

La fase de explotación de esta operación tuvo lugar el pasado día 14 de agosto. Los investigadores detuvieron a los otros dos integrantes de la banda y realizaron dos registros domiciliarios, uno en Almanjáyar y otro en la localidad de Las Gabias. En el primero los agentes intervinieron 36z000 euros presumiblemente procedentes de los robos perpetrados; mientras que en el segundo encontraron un revólver y documentación relacionada con otros tres hurtos.

Una vez detenidos, la Guardia Civil ha descubierto que estos individuos también estaban relacionados con sendos atracos a una gasolinera y a un supermercado de Atarfe ocurridos el pasado mes de febrero de 2023. La Guardia Civil, no obstante, no da por concluida la investigación y no descarta más detenciones. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Granada y se decretó que quedaran en libertad.