Cuenca "no descarta" volver a ser candidato a la Alcaldía

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y exalcalde de dicha ciudad, Francisco Cuenca, "no descarta" volver a encabezar la candidatura socialista al consistorio capitalino en las elecciones municipales previstas para el año 2027, pese a que desde el pasado mes de febrero asume la portavocía del PSOE de Andalucía y ocupa el cargo de coordinador del Área de Cultura y de Nuevos Derechos de Ciudadanía en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A.

En una entrevista concedida a Europa Press, Paco Cuenca se ha definido como "municipalista", y ha confirmado que, junto a sus nuevas responsabilidades en la dirección del PSOE-A, va "a seguir" desempeñando sus "tareas de portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de Granada" --gobernado en este mandato por Marifrán Carazo con mayoría absoluta-- a la vez que las de su puesto como portavoz en la Ejecutiva del PSOE-A y coordinando en ella el área de Cultura y Nuevos Derechos de Ciudadanía.

No obstante, ha justificado su decisión de "dar un paso al lado" y no aspirar a repetir como secretario general del PSOE de la ciudad de Granada en el marco del proceso de renovación de dicha asamblea que deberá haber culminado el próximo 31 de mayo, dadas las "competencias amplias, importantes", que ha asumido en la Comisión Ejecutiva Regional que lidera María Jesús Montero como secretaria general.

Para dicha secretaría general del PSOE local de Granada capital ya se ha postulado la concejal Raquel Ruz, si bien el exalcalde ha advertido de que el proceso para la renovación de la agrupación local --de la que ha recordado que sigue siendo secretario general aún-- "no está abierto todavía", y se abrirá cuando dicha organización lo "determine".

Además, ha indicado que "es posible que haya otras personas que presenten su candidatura" para liderar la agrupación local socialista, por lo que ha emplazado al momento en que "se abra" ese proceso para "opinar" al respecto de quienes se postulen a sucederle.

"Todavía no es el momento de entrar en un proceso que no ha empezado", ha insistido en señalar Cuenca antes de apostillar que, "cuando empiece", él mismo opinará "como un militante más, ya que no voy a seguir como secretario general local".

Elecciones municipales en 2027

Y, de cara a la elección del cabeza de lista socialista al Ayuntamiento de Granada para los próximos comicios municipales de 2027, el exalcalde ha indicado que, "cuando llegue" ese proceso de designación de candidatos, "lo abordaremos", y ha remarcado que "ahora mismo no hay planteado absolutamente nada, ni por mi persona, ni por nadie". En todo caso, ha confirmado que "no descarta" el aspirar a volver a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía granadina en las próximas elecciones locales.

De cara a dichos comicios, además, ha opinado que la elección de los candidatos socialistas a las alcaldías debería producirse "cuanto antes, mejor, porque es bueno que haya alternativas a lo que ahora mismo están siendo los gobiernos del PP en las ciudades" andaluzas, que "están muy pendientes del 'pelotazo' urbanístico y del modelo de masificación turística, y no apostando claramente por la calidad de vida en los municipios", según ha denunciado Paco Cuenca.

Por otra parte, ha indicado que "no se ha planteado nada al respecto" sobre si le gustaría concurrir a las próximas elecciones andaluzas --previstas para 2026-- como candidato socialista al Parlamento andaluz.

Responsabilidades en la ejecutiva del PSOE andaluz

Respecto a su responsabilidad como portavoz del PSOE-A, ha señalado que no se esperaba que se le nombrara para ello en el Congreso regional celebrado el pasado mes de febrero en la localidad de Armilla, y que en todo caso es una función que aborda "con muchísima ilusión, con mucha responsabilidad" y "con las pilas cargadas".

Ha puesto de relieve que, desde esa condición de portavoz, habla "por el nombre de todos" sus compañeros miembros de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, "siendo conscientes de la responsabilidad enorme, no individual, de cada uno de nosotros, sino colectiva, que tenemos de recuperar el Gobierno de Andalucía" para los socialistas "por el bien de los andaluces".

Y es que, según ha opinado Cuenca, "cada día que pasa" de Gobierno de Juanma Moreno en la Junta "es un bocado más a la calidad de los servicios públicos, a la equidad, a la igualdad, a la atención a los problemas de los andaluces o al equilibrio territorial", y "coge más fuerza ese modelo 'trampista-trumpista'" en el que "se está más pendiente", por parte del Ejecutivo del PP-A, "de la bronca y del postureo que realmente de mejorar el día a día de los andaluces".

En este contexto, el portavoz socialista ha remarcado que los responsables del PSOE-A están "en trasladar la alternativa" que abandera dicho partido y, "sobre todo, esperanza", y están "ilusionados, con las pilas puestas, como una moto y dispuestos a decirle a los andaluces" que "aquí estamos y somos capaces, como siempre hemos demostrado, de mejorar el día a día" de los ciudadanos.

Por otro lado, como coordinador del área de Cultura del PSOE andaluz, Paco Cuenca ha reivindicado la cultura como "un espacio de pensamiento, de reflexión, de actitud crítica que nos hace más libres", y que no es simplemente "un espacio de recreación", según ha abundado el portavoz socialista.

Al hilo, ha explicado que recientemente asistió al acto de entrega de los Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía, y allí le "señalaban" profesionales del teatro y la danza "cómo en los últimos años se ha ido produciendo un desprecio enorme" por parte de la Junta "a las compañías andaluzas para que puedan mostrar su arte en Andalucía".

"Eso es lo que está pasando en el ámbito de la cultura desde que está gobernando" Juanma Moreno, "mucha pose pero poquita ayuda y colaboración con los espacios creativos y de inspiración, y con el talento de Andalucía, que es de los más potentes que hay en el mundo", ha remachado Francisco Cuenca para concluir.